ایس بی آئی کا بڑا دھماکہ! بینک کا پورا پورٹ فولیو چار سالوں میں ہو جائے گا تبدیل، صارفین کے لیے بڑی خبر
ایس بی آئی 2030 تک گرین لون کو 10 فیصد تک بڑھا دے گا۔ شمسی توانائی اور ای وی کو فروغ دینے کے لیے
Published : February 23, 2026 at 10:56 AM IST
حیدرآباد: ہندوستان کے سب سے بڑے قرض دہندہ، اسٹیٹ بینک آف انڈیا (SBI) نے ملک کے بینکنگ سیکٹر میں پائیداری کی ایک بڑی پہل کا اعلان کیا ہے۔ بینک کا مقصد 2030 تک اپنے کل گھریلو قرض کے پورٹ فولیو کا 7.5 سے 10 فیصد 'گرین ایڈوانسز' یعنی ماحول دوست منصوبوں کے لیے وقف کرنا ہے۔
حکمت عملی اور مالیاتی فریم ورک
ایس بی آئی (SBI) کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق، گرین پورٹ فولیو کا 31 مارچ 2025 تک بینک کے کل قرضوں کا صرف 1.56 فیصد حصہ تھا۔ یہ تعداد 10 فیصد تک پہنچنے کا ہدف ہے۔ بینک نے یہ بھی واضح کیا کہ ان گرین ایڈوانسز کا تقریباً 25 فیصد خصوصی "گرین لائنز آف کریڈٹ" کے ذریعے فنانس کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک بین الاقوامی اور مقامی طور پر جمع کیے گئے سرمائے کو خاص طور پر سبز منصوبوں کے لیے استعمال کرے گا۔
"چاکرا": ابھرتے ہوئے شعبوں کے لیے ایک نیا اقدام
اپنی حکمت عملی کو مضبوط کرنے کے لیے، ایس بی آئی نے "چکرا" کے نام سے ایک "سینٹر آف ایکسیلنس" شروع کیا ہے۔ یہ مرکز خاص طور پر "سن رائز سیکٹرز" کی مالی ضروریات کو پورا کرے گا۔ ان علاقوں میں بنیادی طور پر مندرجہ ذیل شامل ہیں:
- قابل تجدید توانائی: شمسی اور ہوا سے بجلی کے منصوبے۔
- برقی نقل و حرکت: ای وی انفراسٹرکچر اور چارجنگ اسٹیشن۔
- گرین ہائیڈروجن: مستقبل کے صاف ایندھن پر مبنی صنعتیں۔
خالص صفر اور کاربن غیرجانبداری کا مقصد
ایس بی آئی کا مقصد نہ صرف قرض فراہم کرنا ہے بلکہ اپنے کام کو ماحول دوست بنانا بھی ہے۔ بینک نے 2030 تک کاربن نیوٹرل (اسکوپ 1 اور 2) بننے کا عہد کیا ہے۔ مزید برآں، بینک نے اپنے قیام کے صد سالہ سال 2055 تک مکمل نیٹ زیرو حاصل کرنے کا ایک مہتواکانکشی ہدف مقرر کیا ہے۔
ایس بی آئی گرین میراتھن: عوامی بیداری کی طرف ایک قدم
ایس بی آئی (SBI) 'گرین میراتھن' کے چھٹے ایڈیشن کا اتوار کو ممبئی میں انعقاد کیا گیا جس میں 10,000 سے زیادہ شرکاء نے شرکت کی۔ 'رن فار اے گرینر انڈیا' کے تھیم کے تحت منعقد کی گئی اس ریس کا مقصد شہریوں کو 'مشن لائف' کے لیے بیدار کرنا تھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایس بی آئی کے ایم ڈی راما موہن راؤ امرا نے کہا کہ پائیداری بینک کے بنیادی مقصد کا حصہ ہے اور میراتھن اجتماعی آب و ہوا کی کارروائی کی علامت ہے۔