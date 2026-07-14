ایس بی آئی کے میوچول فنڈ کا آئی پی او آج سے کھلا، سرمایہ کاروں سے 2,663 کروڑ اکٹھا کیے

ایس بی آئی کے میوچول فنڈ کا آئی پی او آج سے کھلا، سرمایہ کاروں سے 2,663 کروڑ اکٹھا کیے
SBI میوچل فنڈ کا 9,795 کروڑ کا آئی پی او (IPO) آج کھلا۔ کمپنی نے اینکر سرمایہ کاروں سے 2,663 کروڑ بڑا فنڈ اکٹھا کیا۔
Published : July 14, 2026 at 10:06 AM IST
نئی دہلی: ہندوستان کی سب سے بڑی میوچل فنڈ کمپنی ایس بی آئی فنڈز مینجمنٹ کا آئی پی او آج منگل کو عوامی سرمایہ کاری کے لیے کھول دیا گیا۔ مارکیٹ میں اس آئی پی او کے بارے میں زبردست جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ پیر کو، عوامی سرمایہ کاروں کے لیے آئی پی او کے کھلنے سے صرف ایک دن پہلے، کمپنی نے بڑے ادارہ جاتی سرمایہ کاروں سے 2,663 کروڑ جمع کر کے ایک مضبوط آغاز کیا۔
اسٹاک ایکسچینجز کو فراہم کردہ معلومات کے مطابق، کمپنی نے 46.3 ملین سے زیادہ شیئرز 129 بڑے فنڈز، یعنی 574 فی شیئر کو اپنی ہدف کی قیمت کے اوپری سرے پر تقسیم کیے۔
بڑے سرکاری اور غیر ملکی فنڈز نے سرمایہ کاری کی
ہندوستان اور بیرون ملک سے کئی اہم شخصیات نے اس آئی پی او پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں میں سنگاپور حکومت کی جی آئی سی، ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی (ADIA)، دنیا کی سب سے بڑی اثاثہ جات منیجر بلیک راک (BlackRock) اور گولڈمین سچس (Goldman Sachs) جیسی مشہور کمپنیاں شامل ہیں۔ ہندوستان میں، ملک کی سب سے بڑی انشورنس کمپنی ایچ ڈی ایف سی میوچول فنڈ (HDFC Mutual Fund) ایل آئی سی (LIC) اور آئی سی آئی سی آئی (ICICI Prudential) نے بھی بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ ان میں سے، ایچ ڈی ایف سی اور آئی سی آئی سی آئی میوچل فنڈ نے 200 کروڑ روپے کے حصص حاصل کیے ہیں۔
آئی پی او (IPO) کے بارے میں اہم حقائق
سرمایہ کاری کی تاریخ: یہ آئی پی او (IPO) آج، 14 جولائی کو کھلا اور جمعرات، 16 جولائی کو بند ہوگا۔
حصص کی قیمت: کمپنی نے فی حصص کی قیمت 545 اور 574 کے درمیان مقرر کی ہے۔
کم از کم سرمایہ کاری
سرمایہ کاروں کو کم از کم 26 حصص کے لیے بولی لگانی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اوپری قیمت پر، آپ کو کم از کم 14,924 کی سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔
کمپنی کا منصوبہ کیا ہے؟
یہ پورا آئی پی او (IPO) ایک 'آفر فار سیل' (OFS) ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کوئی نیا حصص فروخت نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس کے موجودہ مالکان اپنا حصہ بیچ رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا (SBI) اپنا 6.3 فیصد حصص بیچ رہا ہے، اور غیر ملکی پارٹنر Amundi اپنا 3.7 فیصد حصہ بیچ رہا ہے۔
اس آئی پی او (IPO) کے بعد، ایس بی آئی فنڈز مینجمنٹ کی کل قیمت تقریباً 1.2 لاکھ کروڑ روپے ہونے کا اندازہ ہے۔ 1987 میں قائم ہوئی، کمپنی فی الحال 12.51 لاکھ کروڑ مالیت کے میوچل فنڈ فنڈز کا انتظام کرتی ہے اور 15.3 فیصد مارکیٹ شیئر کے ساتھ ملک میں پہلے نمبر پر ہے۔