تیس ہزار روپے کی تنخواہ والے بھی بن سکتے ہیں کروڑ پتی! مکمل حساب کتاب دیکھیں

30,000 کی تنخواہ کے ساتھ، SIP میں باقاعدگی سے 20-30 فیصد سرمایہ کاری کرکے 25 سالوں میں کروڑ پتی بننا ممکن ہے۔

salary of 30000 rupees can make you millionaire learn full sip calculation Urdu News
آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں! (Getty Images علامتی تصویر)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 30, 2025 at 10:55 PM IST

4 Min Read
حیدرآباد: اکثر لوگ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ محنت اور مناسب سرمایہ کاری کے ذریعے یہ حاصل کرتے ہیں، زیادہ تر کے لیے یہ خواب ادھورا رہ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا چھوٹی سرمایہ کاری سے بھی کروڑ پتی بننا ممکن ہے؟ مالیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خواب ایس آئی پی (سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان) کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔

SIP کے ذریعے چھوٹی سرمایہ کاری سے بڑے فوائد

یہاں تک کہ اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ ₹30,000 ہے، تب بھی آپ SIP کے ذریعے کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ آپ کو بس ہر ماہ اپنی تنخواہ کا 20-30 فیصد خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور صبر کریں۔

مثال کے طور پر، اگر آپ ایکویٹی میوچل فنڈ میں ہر ماہ ₹6,000 کی سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اوسطاً 12% سالانہ منافع کماتے ہیں، تو آپ کا کارپس تقریباً 25 سالوں میں ₹1 کروڑ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت کے دوران آپ کی کل سرمایہ کاری تقریباً 18 لاکھ روپے ہوگی۔ باقی رقم کمپاؤنڈنگ کے ذریعے بنائی جائے گی۔

ایس آئی پی کے فوائد

باقاعدگی سے بچت کی عادت: SIPs ایک باقاعدہ سرمایہ کاری کی عادت ڈالتے ہیں۔

مرکب کے فوائد: تھوڑی مقدار بھی وقت کے ساتھ بڑی رقم میں بڑھ سکتی ہے۔

مارکیٹ کے وقت کے بارے میں کوئی فکر نہیں: SIP سرمایہ کاری اوسط قیمت پر کی جاتی ہے، لہذا مارکیٹ کے اتار چڑھاو کا اثر کم ہوتا ہے۔

چھوٹی شروعات کریں: صرف ₹500–₹1,000 کے ساتھ سرمایہ کاری ممکن ہے۔

لیکویڈیٹی: ضرورت پڑنے پر سرمایہ کاری کی گئی رقم نکالی جا سکتی ہے۔

رسک مینجمنٹ: ایکویٹی ایس آئی پیز میں طویل مدتی سرمایہ کاری خطرے کو کم کرتی ہے۔

SIPs کے نقصانات

ہر ماہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے لچک کم ہوتی ہے۔

جلد واپسی کمپاؤنڈنگ کے فوائد کو کم کرتی ہے۔

اگر مارکیٹ طویل مدت تک گرتی ہے تو واپسی متاثر ہو سکتی ہے۔

تھوڑی رقم سے شروع کرنے سے کروڑ پتی بننے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔

ایکویٹی SIPs مختصر مدت میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔

SIPs ایک آسان اور موثر طریقہ ہے جو کہ سخت محنت اور باقاعدہ سرمایہ کاری کے ساتھ، کروڑ پتی بننے کا خواب پورا کر سکتا ہے۔ اس کی کلید وقت، صبر اور نظم و ضبط ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ طویل عرصے میں درست سمت میں کی جانے والی چھوٹی سرمایہ کاری کے بڑے نتائج برآمد ہوتے ہیں اور یہ عام لوگوں کے لیے سب سے قابل اعتماد مالیاتی آلہ بن گیا ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

