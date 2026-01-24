آٹھویں پے کمیشن سے پہلے حکومت کا ماسٹر اسٹروک: ان سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 فیصد کا اضافہ، پنشنرز کو بھی ملا فائدہ
حکومت نے نئی پنشن اسکیم کے ڈھانچے پر بھی نظر ثانی کی ہے۔ حکومتی شراکت کواب 10فیصد سے بڑھا کر 14فیصد کر دیا گیا ہے۔
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے تاریخی فیصلہ لیا ہے۔ مرکزی حکومت کے اس فیصلے سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھاری بھرکم اضافہ ہوا ہے۔ پبلک سیکٹر (PSU) جنرل انشورنس کمپنیوں، ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) اور نیشنل بینک فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ (NABARD) کے لاکھوں ملازمین اور پنشنرز کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے طویل عرصے سے زیر التوا اجرت اور پنشن پر نظرثانی کی تجاویز کو باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے سے نہ صرف حاضر سروس ملازمین کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا بلکہ ریٹائرڈ ملازمین کی مالی حفاظت بھی مضبوط ہوگی۔
پی ایس یو جنرل انشورنس کمپنیوں کے لیے 14فیصد تنخواہ میں اضافہ
اس حکومتی حکم کے بعد چاروں پبلک سیکٹر جنرل انشورنس کمپنیوں کے ملازمین کی تنخواہوں میں اوسطاً 14 فیصد اضافہ کیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ نظرثانی یکم اگست 2022 سے لاگو ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملازمین اپنے پچھلے ساڑھے تین سال کے واجبات یکمشت وصول کریں گے، جو کہ ایک بڑا مالی ریلیف ہے۔ اس فیصلے سے تقریباً 46,322 موجودہ ملازمین کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔
آر بی آئی اور نابارڈ کے ملازمین کے لیے تنخواہ میں ریکارڈ اضافہ
نابارڈ کے افسران اور ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ اس سے بھی بڑا ہے۔ حکومت نے تنخواہوں میں 20 فیصد اضافے کی منظوری دے دی۔ مزید برآں، آر بی آئی اور نابارڈ کے پنشنرز کی طویل مدت سے جاری مانگ کو پورا کرتے ہوئے، ان کی پنشن میں 10فیصد اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ اقدام مہنگائی کے اس دور میں بزرگوں کو اہم سماجی تحفظ فراہم کرے گا۔
این پی ایس میں اضافہ: مستقبل محفوظ
ملازمین کے مستقبل کو مزید محفوظ بنانے کے لیے حکومت نے نئی پنشن اسکیم (NPS) کے ڈھانچے پر بھی نظر ثانی کی ہے۔ حکومتی شراکت کو اب 10فیصد سے بڑھا کر 14فیصد کر دیا گیا ہے۔ یہ ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے وقت ایک بڑا کارپس جمع کرنے کے قابل بنائے گا۔
لاکھوں خاندانوں پر مثبت اثرات
وزارت خزانہ کے اس فیصلے سے کل 93,000 سے زائد خاندانوں (بشمول ملازمین اور پنشنرز) کو فائدہ پہنچے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ تنخواہ میں اس اضافے سے مارکیٹ میں کیش فلو بڑھے گا اور بینکنگ اور انشورنس سیکٹر کی افرادی قوت کے حوصلے بلند ہوں گے۔
یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملازمین یونینیں طویل عرصے سے اس کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس منظوری کے بعد آئندہ ماہ سے ملازمین کے کھاتوں میں بڑھی ہوئی تنخواہیں اور پنشن جمع ہونا شروع ہو جائیں گی۔
