نجی شعبے کے ملازمین کے لیے خوشخبری، تنخواہوں میں دس فیصد تک ہوسکتا ہے اضافہ!
پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کی 2026 میں اوسط تنخواہ میں 9 فیصد اضافہ متوقع، ہائی ٹیک اور آٹو انڈسٹریز میں سب سے زیادہ ترقی ہوگی۔
Published : December 20, 2025 at 1:43 PM IST
نئی دہلی: نئے سال میں نجی شعبے کے ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافے کی خوشخبری آ گئی ہے۔ عالمی کنسلٹنسی فرم مرسر کی تنخواہ سروے رپورٹ 2026 کے مطابق ہندوستان میں تنخواہوں میں اوسطاً 9 فیصد اضافہ متوقع ہے۔ تاہم، یہ اضافہ صنعتوں اور شعبوں میں مختلف ہوگا۔
کون سے شعبے سب سے زیادہ اضافہ دیکھیں گے؟
مرسر کی رپورٹ کے مطابق ہائی ٹیک سیکٹر اور آٹو انڈسٹری میں سب سے زیادہ تنخواہ میں اضافہ دیکھا جائے گا۔ ہائی ٹیک سیکٹر میں تنخواہوں میں 9.3 فیصد اضافہ متوقع ہے جب کہ آٹو انڈسٹری میں 9.5 فیصد اضافہ متوقع ہے۔ مزید برآں، آئی ٹی، آئی ٹی ای ایس اور گلوبل کیپبلیٹی سینٹرز (جی سی سی) میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہوں میں نمایاں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔
دیگر شعبوں میں متوقع نمو
عالمی پیشہ ورانہ خدمات کی کمپنی Aon کی سالانہ تنخواہ میں اضافہ اور ٹرن اوور سروے 2025-26 کی رپورٹ کے مطابق نئے سال میں ملازمین کی تنخواہوں میں 9 سے 10 فیصد اضافہ ہو سکتا ہے۔
- ریئل اسٹیٹ اور انفراسٹرکچر کمپنیاں: 10.9 فیصد
- NBFCs: 10 فیصد
- آٹوموبائل اور گاڑیوں کی تیاری: 9.6 فیصد
- انجینئرنگ ڈیزائن کی خدمات: 9.7 فیصد
- انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ: 9.2 فیصد
- ریٹیل اور لائف سائنسز: 9.6 فیصد
کم ترقی والے شعبے
کچھ شعبوں میں تنخواہوں میں اضافہ نسبتاً کم ہوگا۔ بینکنگ سیکٹر میں 8.8 فیصد اضافہ متوقع ہے جب کہ ٹیکنالوجی کنسلٹنگ اور سروسز سیکٹر میں 6.8 فیصد کا سب سے کم اضافہ متوقع ہے۔
ماہرین کی رائے
ماہرین کا کہنا ہے کہ 2026 ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا سال ثابت ہو سکتا ہے۔ ہائی ٹیک، آٹو اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تاہم، بینکنگ اور ٹیکنالوجی خدمات کے شعبوں میں قدرے کم اضافہ دیکھا جائے گا۔
ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان اضافے سے ملازمین کے حوصلے بلند ہوں گے، کمپنیوں کے درمیان مسابقت برقرار رہے گی اور اہل ہنر کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ مجموعی طور پر، ملازمین اپنی محنت کا صلہ 2026 میں حاصل کر سکتے ہیں اور نجی شعبے کے زیادہ تر ملازمین بہتر تنخواہوں اور بہتر مواقع سے مستفید ہونے کے لیے تیار ہیں۔