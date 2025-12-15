ڈالر کے مقابلے روپیہ کمزور، 90.58 کی اب تک کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا
15 دسمبر کو ڈالر کے مقابلے روپیہ 90.58 کی ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گیا، غیر ملکی فنڈ کے مسلسل اخراج کے دباؤ میں۔
Published : December 15, 2025 at 1:31 PM IST
ممبئی: بھارتی روپیہ 15 دسمبر کو ڈالر کے مقابلے اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ابتدائی تجارت میں روپیہ 9 پیسے کم ہوکر 90.58 فی ڈالر پر کھلا۔ روپے کی اس تاریخی کمزوری نے مالیاتی منڈیوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں ملکی اور عالمی دونوں عوامل کی وجہ سے روپیہ دباؤ کا شکار ہے۔
2025 کے آغاز میں، یکم جنوری کو، روپیہ 85.70 فی ڈالر پر تھا۔ صرف چند مہینوں میں اس میں 5 فیصد سے زیادہ کمی آئی ہے۔ روپے کی قدر میں کمی کا براہ راست اثر ملکی درآمدی بل پر پڑتا ہے۔ ہندوستان اپنی ضروریات کا ایک بڑا حصہ خام تیل، گیس اور سونے کی شکل میں بیرون ملک سے درآمد کرتا ہے۔ کمزور روپیہ ان تمام درآمدات کو مزید مہنگا کر دیتا ہے جس کا بوجھ بالآخر عام صارف تک پہنچتا ہے۔
روپے کی گراوٹ سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے اور مہنگائی بڑھنے کا امکان ہے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور بیرون ملک سفر کرنے والوں کے اخراجات میں پہلے کی نسبت نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اب ایک ڈالر خریدنے کے لیے 90 روپے سے زائد خرچ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے غیر ملکی یونیورسٹیوں کی فیس، رہائش اور دیگر اخراجات میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔
روپے کی گراوٹ کی اہم وجوہات
ماہرین کے مطابق امریکی ٹیرف پالیسی کے گرد غیر یقینی صورتحال روپے کی کمزوری کی ایک بڑی وجہ ہے۔ امریکہ کی طرف سے ہندوستانی مصنوعات پر لگائے گئے اعلیٰ محصولات سے برآمدات پر اثر انداز ہونے کی توقع ہے، جس سے ممکنہ طور پر غیر ملکی زرمبادلہ کی آمد میں کمی واقع ہوگی۔ دوسری طرف، غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں نے جولائی 2025 سے ہندوستانی منڈیوں سے اہم سرمایہ نکال لیا ہے۔ اس فروخت کے دوران روپے کے ڈالر میں تبدیل ہونے سے ڈالر کی مانگ میں اضافہ ہوا، جس سے روپیہ مزید کمزور ہوا۔
اس کے علاوہ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل اور سونے کی قیمتوں میں اضافے سے ہندوستان کے درآمدی بل میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت سی کمپنیاں اور درآمد کنندگان خطرے سے بچنے کے لیے ڈالر کے مقابلے میں اپنی پوزیشن ہیج کر رہے ہیں، جس سے مارکیٹ میں ڈالر کی مانگ میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔
مارکیٹ کی نظریں آر بی آئی کی پالیسی پر
مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار ریزرو بینک آف انڈیا کا عمل دخل نسبتاً محدود تھا جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں زبردست گراوٹ آئی۔ سب کی نظریں اب آر بی آئی کی مانیٹری پالیسی پر ہیں، جو جمعہ کو شیڈول ہے۔ توقع ہے کہ مرکزی بینک روپے کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر سکتا ہے۔ تکنیکی طور پر، روپیہ اس وقت اوور سیلڈ زون میں ہے، اس لیے آنے والے دنوں میں ایک محدود تصحیح بھی متوقع ہے۔