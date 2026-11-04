روپیہ بمقابلہ امریکی ڈالر: ہندوستانی کرنسی 17 پیسے کی مضبوطی سے امریکی ڈالر کے مقابلے 94.58 پر بند ہوئی
روپے کو خام تیل کی قیمتوں میں نرمی، امریکی ڈالر کی کمزوری اور غیر ملکی سرمائے کی آمد سے سہارا ملا۔
Published : November 4, 2026 at 5:52 PM IST
ممبئی: روپیہ بدھ کو امریکی ڈالر کے مقابلے میں لگاتار دوسرے سیشن میں مضبوط ہوا، 17 پیسے بڑھ کر 94.58 (عارضی) پر بند ہوا۔ خام تیل کی قیمتوں میں نرمی، امریکی ڈالر کی کمزوری اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمائے کی آمد نے روپے کو سہارا دیا۔
غیر ملکی کرنسی کے تاجروں کے مطابق، مقامی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی اور امریکی وسط مدتی انتخابات کے نتائج کے بعد عالمی جذبات میں بہتری نے بھی ہندوستانی روپے کو مضبوط کیا۔
انٹربینک فارن ایکسچینج مارکیٹ میں روپیہ 94.61 فی ڈالر پر کھلا۔ دن کے دوران، اس نے 94.50 کی اونچائی اور 94.87 کی کم ترین سطح کو چھوا۔ روپیہ آخر کار 94.58 (عارضی) پر بند ہوا، جو اس کے پچھلے بند سے 17 پیسے زیادہ ہے۔ منگل کو امریکی ڈالر کے مقابلے روپیہ نو پیسے اضافے کے ساتھ 94.75 پر بند ہوا تھا۔
جیو جیت انویسٹمنٹ لمیٹیڈ میں ریسرچ کے سربراہ ونود نائر نے کہا کہ امریکی وسط مدتی انتخابات کے نتائج سے عالمی جذبات میں بہتری آئی ہے۔ اس سے تجارت اور ٹیرف کی پالیسیوں کے لیے زیادہ متوازن نقطہ نظر کی امید پیدا ہوئی ہے، جو ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری کو فروغ دے سکتی ہے۔
دریں اثنا، ڈالر انڈیکس، جو چھ بڑی کرنسیوں کے مقابلے ڈالر کی کارکردگی کا اندازہ کرتا ہے، 0.53 فیصد گر کر 101.18 پر آ گیا۔ امریکی حکومتی بانڈز کی پیداوار میں بھی اس توقع کے درمیان کمی آئی کہ وسط مدتی انتخابات کے نتائج ڈیموکریٹک پارٹی کے حق میں ہوں گے۔
بین الاقوامی تیل کا بینچ مارک برینٹ کروڈ فیوچر 0.73 فیصد گر کر 102.84 ڈالر فی بیرل پر آگیا، لیکن جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔
گھریلو اسٹاک مارکیٹ میں، سینسیکس 383.55 پوائنٹس یا 0.50 فیصد بڑھ کر 77,301.40 پوائنٹس پر پہنچ گیا، جب کہ نفٹی 149.75 پوائنٹس یا 0.63 فیصد بڑھ کر 23,960.60 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔
دونوں اہم انڈیکس پچھلے تجارتی سیشن میں بھی 1.5 فیصد سے زیادہ اضافے کے ساتھ بند ہوئے تھے۔اسٹاک مارکیٹ کے اعداد و شمار کے مطابق، غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کار مسلسل تیسرے کاروباری دن خالص خریدار رہے اور منگل کو 6,836.81 کروڑ روپے کے حصص خریدے۔