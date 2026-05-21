روپے نے ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچنے کے بعد بڑی چھلانگ لگائی، 41 پیسے بہتر ہو کر 96.45 ہو گیا
امریکی صدر ٹرمپ کے ایران کے ساتھ امن مذاکرات کے اشارے کے درمیان ڈالر کے مقابلے روپیہ 41 پیسے بڑھ کر 96.45 پر آگیا۔
Published : May 21, 2026 at 1:12 PM IST
ممبئی: عالمی منڈیوں کے مثبت اشارے اور جغرافیائی سیاسی تناؤ میں معمولی نرمی سے ہندوستانی روپے نے آج مضبوط بحالی دیکھی۔ جمعرات، 21 مئی 2026 کو ابتدائی تجارت میں روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 41 پیسے کی مضبوطی سے 96.45 تک پہنچ گیا، جو اپنی اب تک کی کم ترین سطح سے ہے۔ گزشتہ تجارتی سیشن (بدھ) میں روپیہ 96.86 فی ڈالر کی اب تک کی کم ترین سطح پر بند ہوا تھا۔
ٹرمپ کے بیان سے مارکیٹ کو راحت ملی
فارن ایکسچینج ڈیلرز کے مطابق، مارکیٹ میں تیزی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی وجہ سے چلی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری امن مذاکرات اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس ایکسوز کے مطابق صدر ٹرمپ نے قطر اور متحدہ عرب امارات جیسے عرب ممالک کی درخواست پر ایران پر حملے عارضی طور پر ملتوی کر دیے ہیں۔ تاہم اس فیصلے پر امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے درمیان گرما گرم بحث کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ نیتن یاہو ایرانی فوجی اڈوں پر حملے جاری رکھنے کے حامی ہیں جب کہ امریکہ سفارتی حل پر اصرار کر رہا ہے۔
خام تیل اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات
آج صبح انٹربینک فارن ایکسچینج مارکیٹ میں روپیہ مضبوطی سے 96.25 پر کھلا، لیکن بڑھتی ہوئی طلب کی وجہ سے یہ 96.45 پر ٹریڈ ہوا۔ بدھ کو ٹریڈنگ کے دوران روپیہ 96.95 کی انٹرا ڈے کم ترین سطح پر آ گیا تھا۔
ملکی اسٹاک مارکیٹ میں اضافے نے بھی روپے کو سہارا دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدائی تجارت میں، بی ایس ای سینسیکس 327.74 پوائنٹس بڑھ کر 75,646.13 پر، اور این ایس ای نفٹی 111.75 پوائنٹس بڑھ کر 23,772.05 پر پہنچ گیا۔ تاہم، خام تیل کی اونچی قیمتیں روپے کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں۔ عالمی آئل بنچ مارک برینٹ کروڈ فیوچر گزشتہ روز 110 ڈالر کے قریب پہنچنے کے بعد 0.71 فیصد اضافے کے ساتھ 105.77 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کر رہے تھے۔
روپیہ کیسے آگے بڑھے گا؟
فاریکس ماہرین کا خیال ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مکمل طور پر حل ہونے تک روپیہ دباؤ میں رہے گا۔ تکنیکی نقطہ نظر سے 97.00 کی سطح ڈالر روپے (آئی این آر۔یو ایس ڈی) کی جوڑی کے لیے ایک مضبوط مزاحمتی زون ہے، جب کہ کمی کی صورت میں، اسے 95.50 سے 95.80 کی سطح پر مدد مل سکتی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے لیکویڈیٹی سپورٹ اور ممکنہ مارکیٹ مداخلت سے روپے کے اتار چڑھاؤ کو روکنے میں مدد کی توقع ہے۔ دریں اثنا، غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کی فروخت جاری رہی، بدھ کو ₹ 1,597.35 کروڑ کے حصص فروخت ہوئے۔