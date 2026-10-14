روپے میں زبردست ریکوری: امریکی ڈالر کے مقابلے میں چوالیس پیسے اچھل کر 94.92 کی سطح پر پہنچ گیا
روپے کی گراوٹ کو روکنے مرکزی بینک نے کئی بڑے اعلانات کیے ہیں، جن کا مثبت اثر اب مارکیٹ پر صاف دکھائی دے رہا ہے۔
Published : October 14, 2026 at 12:21 PM IST
ممبئی: بھارتی روپے میں بدھ کے روز ابتدائی کاروبار کے دوران بڑی مضبوطی دیکھنے کو ملی ہے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 44 پیسے مضبوط ہو کر 94.92 کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ مارکیٹ کے ماہرین کے مطابق، روپے کی اس شاندار واپسی کے پیچھے ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) کے وہ سخت اقدامات ہیں، جو اس نے ڈالر کی مانگ کو کم کرنے اور کرنسی مارکیٹ میں سٹے بازی (Speculation) کو روکنے کے لیے اٹھائے ہیں۔
فاریکس ٹریڈرز کا کہنا ہے کہ USD/INR پیئر گزشتہ تین کاروباری سیشنز میں تقریباً 2 فیصد مضبوط ہوا ہے۔ بدھ کو مارکیٹ کھلتے ہی روپیہ مضبوطی کے ساتھ 95.05 پر کھلا (اوپن ہوا) اور دیکھتے ہی دیکھتے 94.92 کی سطح پر آ گیا۔ یہ پچھلی بندش (Closing Price) کے مقابلے میں 44 پیسے کا بڑا اضافہ ہے۔ اس سے قبل منگل کو بھی روپیہ مسلسل تیسرے دن مضبوط ہو کر 95.36 پر بند ہوا تھا۔
ریزرو بینک آف انڈیا کے ان 3 بڑے فیصلوں سے پلٹی بازی
روپے کی قدر میں گراوٹ کو تھامنے کے لیے مرکزی بینک نے حال ہی میں جو بڑے اعلانات کیے، ان کا اثر مارکیٹ پر اس طرح دیکھا جا رہا ہے:
تیل کمپنیوں کے لیے اسپیشل ونڈو: ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے ڈالر کی خریداری کا ایک الگ اور مخصوص راستہ (Window) تیار کیا ہے۔ اس اقدام سے عام ہاجر مارکیٹ (Spot Market) پر ڈالر کا دباؤ کافی کم ہو گیا ہے۔
سٹے بازی پر لگام: فاریکس ڈیریویٹیوز ٹریڈ (Forex Derivatives Trade) کے قوانین کو انتہائی سخت کر دیا گیا ہے، تاکہ روپے کے خلاف ہونے والی سٹے بازی کو روکا جا سکے۔
بینکوں کے لیے نیا قانون: اب اگر کوئی بھی فریق 20 لاکھ ڈالر سے زیادہ کی ڈالر خریداری کرتا ہے، تو بینکوں کے لیے اس کے عوض 20 فیصد ریزرو (قرض محفوظ رکھنا) برقرار رکھنا لازمی ہوگا۔
وزیرِ خزانہ کا بیان: ملکی معیشت پوری طرح مستحکم ہے
اس دوران، وزیرِ خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ گزشتہ ڈیڑھ سال میں روپے کی قدر میں کافی اتار چڑھاؤ آیا ہے، لیکن ریزرو بینک کرنسی میں زیادہ گراوٹ کو روکنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ملک کے معاشی حالات پوری طرح مضبوط ہیں اور روپے میں آنے والی اس عارضی عدم استحکام کی اصل وجہ عالمی حالات اور بیرونی چیلنجز ہیں۔
عالمی اور گھریلو مارکیٹس کی صورتحال
ڈالر انڈیکس: دنیا کی چھ بڑی اہم کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی مضبوطی کو ظاہر کرنے والا 'ڈالر انڈیکس' 0.06 فیصد گر کر 102.11 پر آ گیا ہے۔
خام تیل (Crude Oil): عالمی مارکیٹ میں کچا تیل 0.57 فیصد کی بڑھت کے ساتھ 106.29 ڈالر فی بیرل پر کاروبار کر رہا ہے، جو آنے والے وقت میں روپے کی اس تیز رفتار گروتھ پر تھوڑا دباؤ ڈال سکتا ہے۔
گھریلو شیئر بازار: بدھ کی صبح بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں ہلکی سستی دیکھی گئی۔ سینسیکس (Sensex) 32 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 73,000.82 اور نفٹی (Nifty) 32 پوائنٹس پھسل کر 22,688.75 پر ٹریڈ کرتا نظر آیا۔