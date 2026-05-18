تاریخ کے سب سے کم ترین سطح پر پھسل گیا روپیہ، فی ڈالر 96.25 تک گر گیا
خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور عالمی تناؤ کی وجہ سے روپیہ 96.25 کی ریکارڈ نچلی سطح تک گر گیا۔
Published : May 18, 2026 at 12:43 PM IST
ممبئی: عالمی منڈیوں میں اتھل پتھل اور بڑھتے ہوئے گھریلو دباؤ کے درمیان، ہندوستانی روپیہ پیر کو ابتدائی تجارت میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں 44 پیسے گر کر 96.25 کی اب تک کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ ایران میں جاری جغرافیائی سیاسی کشیدگی، خام تیل کی آسمان چھوتی قیمتوں اور امریکی ڈالر کی مضبوطی نے ابھرتی ہوئی مارکیٹ کی کرنسیوں کو ایک گہرے بحران میں ڈال دیا ہے، جس کا براہ راست اثر ہندوستانی کرنسی پر پڑا ہے۔
فاریکس ٹریڈرز کے مطابق فرق
آج انٹربینک فارن ایکسچینج مارکیٹ میں روپیہ 96.19 پر کھلا اور تیزی سے گر کر 96.25 کی ریکارڈ کم ترین سطح پر آگیا۔ پچھلے تجارتی سیشن میں، روپیہ پہلی بار 96 کا ہندسہ عبور کر کے 95.81 پر بند ہوا تھا۔ مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جب تک مغربی ایشیا میں کشیدگی کم نہیں ہوتی اور آبنائے ہرمز دوبارہ نہیں کھلتا، روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 100 کی نفسیاتی سطح تک گر سکتا ہے۔
خام تیل اور ڈالر انڈیکس میں اضافہ
عالمی تیل کا بینچ مارک برینٹ کروڈ فیوچر 1.83 فیصد اضافے کے ساتھ 111.26 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بھارت اپنی تیل کی ضروریات کا بڑا حصہ درآمد کرتا ہے۔ خام تیل کی مہنگی قیمت کے باعث ملک سے ڈالر کا اخراج تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دریں اثنا، ڈالر انڈیکس، جو چھ بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی طاقت کی پیمائش کرتا ہے، 0.04 فیصد بڑھ کر 99.32 ہو گیا، جس سے روپے پر دباؤ دوگنا ہو گیا۔
حکومت اور آر بی آئی سخت اقدامات کر رہے ہیں
حکومت ہند اور ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فعال اقدامات کر رہے ہیں۔ 13 مئی کو، حکومت نے غیر ضروری درآمدات کو روکنے اور زرمبادلہ کے ذخائر کو بچانے کے لیے سونے اور چاندی پر موثر درآمدی ڈیوٹی بڑھا کر 18 فیصد سے زیادہ کر دی۔ اس کے بعد، ہفتے کے روز، چاندی کی درآمد پر سخت پابندیاں عائد کی گئیں، اسے لائسنس یافتہ زمرے میں رکھا گیا۔ یہ راحت کی بات ہے کہ 8 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے میں ہندوستان کے زرمبادلہ کے ذخائر 6.295 بلین ڈالر بڑھ کر 696.988 بلین ڈالر ہو گئے۔
اسٹاک مارکیٹ میں خوف و ہراس
روپے کی تاریخی گراوٹ کا اثر مقامی اسٹاک مارکیٹ پر بھی پڑا۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس ابتدائی کاروبار میں 833 پوائنٹس گر کر 74,404.79 پر آگیا، جبکہ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 234 پوائنٹس گر کر 23,401.70 پر آگیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 96.00-96.50 کی سطح مختصر مدت میں یو ایس ڈی، آئی این آر کے لیے ایک مضبوط مزاحمتی زون بنی ہوئی ہے-