خام تیل کی قیمتوں میں اضافے اور مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کا اثر، روپیہ 10 پیسے کمزور ہوکر 94.66 فی ڈالر پر
پیر کو بھی روپیہ 13 پیسے کمزور ہوا تھا اور کاروبار کے اختتام پر 94.56 روپے فی ڈالر پر بند ہوا تھا۔
Published : September 8, 2026 at 3:53 PM IST
ممبئی : عالمی سطح پر خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے درمیان ہندوستانی روپیہ منگل کو ابتدائی کاروبار میں امریکی ڈالر کے مقابلے 10 پیسے کمزور ہوکر 94.66 کی سطح پر پہنچ گیا۔ فاریکس مارکیٹ کے تاجروں کے مطابق، خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال سرمایہ کاروں کے اعتماد پر دباؤ ڈال رہی ہے۔
تاہم، ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کی جانب سے ڈالر کی فروخت اور خصوصی اسکیموں کے تحت مضبوط غیر ملکی زرمبادلہ کی آمد نے روپے کو مزید کمزور ہونے سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انٹربینک فارن ایکسچینج مارکیٹ میں روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے 94.49 کی سطح پر کھلا اور بعد میں مزید کمزور ہوکر 94.66 تک پہنچ گیا۔
اس طرح گزشتہ کاروباری سیشن کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 10 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پیر کو بھی روپیہ 13 پیسے کمزور ہوا تھا اور کاروبار کے اختتام پر 94.56 روپے فی ڈالر پر بند ہوا تھا۔ فنریکس ٹریژری اڈوائزرس کے ہیڈ آف ٹریژری اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر انیل کمار بھنسالی کے مطابق، موجودہ صورتحال میں آر بی آئی کی مارکیٹ مداخلت روپے کو سہارا دینے میں خاصی اہم رہی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ خام تیل کی بلند قیمتوں کے باعث روپے پر مزید دباؤ پڑ سکتا تھا، لیکن مرکزی بینک کی جانب سے ڈالر کی فروخت نے اس دباؤ کو کسی حد تک محدود رکھا ہے۔ بھنسالی کے مطابق موجودہ حالات میں روپیہ تقریباً 94.00 سے 94.75 روپے فی ڈالر کے دائرے میں رہ سکتا ہے۔ ان کے مطابق خام تیل تقریباً 97 ڈالر فی بیرل کے قریب ہے، جبکہ ڈالر انڈیکس میں بھی کمی آئی ہے اور آر بی آئی روپے کو مستحکم رکھنے کے لیے ڈالر فروخت کررہا ہے۔
عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں اضافہ جاری رہا۔ فیوچرز ٹریڈ میں برینٹ کی قیمت 0.63 فیصد بڑھ کر 97.61 ڈالر فی بیرل ہوگئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل متاثر ہونے کے خدشات نے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں پر دباؤ بڑھایا ہے۔
ہندوستان جیسے بڑے تیل درآمد کرنے والے ملک کے لیے خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ روپے اور معیشت دونوں کے لیے تشویش کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ مہنگا تیل درآمدی بل میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ دوسری جانب چھ بڑی عالمی کرنسیوں کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی طاقت ظاہر کرنے والا ڈالر انڈیکس 98.80 کی سطح پر تھا، جو 0.37 فیصد کم ہے۔
تاہم، عالمی سرمایہ کار امریکی افراطِ زر کے اعداد و شمار اور امریکی فیڈرل ریزرو کے آئندہ فیصلوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مارکیٹ میں اب امریکہ اور ہندوستان کے کنزیومر پرائس انڈیکس (سی پی آئی) کے اعداد و شمار کا انتظار کیا جارہا ہے۔ اس کے علاوہ 16 ستمبر کو ہونے والی فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی (ایف او ایم سی) کی میٹنگ بھی عالمی مالیاتی بازاروں کے لیے اہم ہوگی۔
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ان اعداد و شمار اور امریکی فیڈ کے فیصلے سے ڈالر کی سمت، غیر ملکی سرمایہ کاری اور ہندوستانی روپے کی آئندہ قدر پر اثر پڑنے کا امکان ہے۔ روپے کے کمزور ہونے کے ساتھ ہندوستانی شیئر بازار میں بھی منگل کی صبح دباؤ دیکھا گیا۔ ابتدائی کاروبار میں سینسیکس 382.25 پوائنٹس گر کر 75,750.56 پر آگیا، جبکہ نفٹی 97.80 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 23,681.80 کی سطح پر پہنچ گیا۔