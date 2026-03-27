ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح پر، عالمی حالات اور مہنگے تیل کا دباؤ
Published : March 27, 2026 at 12:58 PM IST
ممبئی: بھارتی روپیہ جمعہ کے روز ابتدائی کاروبار میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں 33 پیسے کی گراوٹ کے ساتھ تاریخ کی نئی کم ترین سطح 94.24 تک گر گیا۔ ماہرین کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں، ڈالر کی مضبوطی اور مغربی ایشیا کی کشیدہ صورتحال میں کسی پیش رفت نہ ہونے کے باعث روپے پر دباؤ بڑھا ہے۔
انٹربینک فارن ایکسچینج میں روپیہ 94.18 پر کھلا اور مزید کم ہو کر 94.29 تک جا پہنچا، جو گزشتہ بند سطح سے 33 پیسے کم ہے۔ اس سے قبل بدھ کے روز روپیہ 20 پیسے گر کر 93.96 کی ریکارڈ کم سطح پر بند ہوا تھا، جبکہ جمعرات کو رام نومی کے موقع پر اسٹاک، فاریکس، کموڈیٹی اور بلین مارکیٹس بند رہیں۔
ماہرین کے مطابق مقامی شیئر بازاروں میں بھاری گراوٹ اور غیر ملکی سرمایہ کاروں (FII) کی مسلسل فروخت نے بھی روپے کو مزید کمزور کیا ہے۔ فِن ریکس ٹریژری ایڈوائزرز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انیل کمار بھنسالی نے کہا کہ برینٹ خام تیل کی قیمت 105.75 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کرنے اور ڈالر انڈیکس کے 100 کے قریب پہنچنے سے روپیہ کمزور ہوا۔
عالمی منڈی میں برینٹ خام تیل کی قیمت تقریباً 107 ڈالر فی بیرل تک پہنچی، تاہم بعد میں معمولی کمی آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے پاور پلانٹس پر ممکنہ حملے 10 دن کے لیے مؤخر کرنے کے اعلان کے بعد قیمتوں میں کچھ نرمی دیکھی گئی۔
ادھر مقامی اسٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی دیکھی گئی، جہاں سینسیکس 926.92 پوائنٹس گر کر 74,346.53 پر اور نفٹی 280.95 پوائنٹس کم ہو کر 23,025.50 پر پہنچ گیا۔ ایکسچینج کے اعداد و شمار کے مطابق بدھ کے روز غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 1,805.37 کروڑ روپے کے شیئرز فروخت کیے۔