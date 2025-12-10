'آپ کا پیسہ، آپ کا حق' اقدام کے تحت اب تک 2,000 کروڑ روپے واپس
پی ایم نریندر مودی نے شہریوں سے بغیر دعوے والے اثاثوں پر دعویٰ کرنے کی اپیل کی۔ اب تک 2,000 کروڑ روپے واپس کیے گئے۔
Published : December 10, 2025 at 11:50 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز کہا کہ حکومت کی طرف سے اکتوبر 2025 میں شروع کیے گئے 'آپ کا پیسہ، آپ کا حقوق' اقدام کے تحت تقریباً 2,000 کروڑ روپے ان کے حقیقی مالکان کو واپس کیے جا چکے ہیں۔ یہ پہل اس لیے کی گئی ہے تاکہ شہریوں کو اپنے بھولے ہوئے مالی اثاثوں کی بازیابی میں مدد مل سکے۔
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ تحریک اس بات کو یقینی بنانے کے مقصد سے شروع کی گئی تھی کہ ہر شہری کو وہ واپس پا سکے جو اس کا حق ہے۔
پی ایم مودی نے کہا کہ "یہ بھولے ہوئے مالیاتی اثاثوں کو ایک نئے موقعے میں تبدیل کرنے کا وقت ہے۔ 'آپ کا پیسہ، آپ کا حق' تحریک میں حصہ لیں!"
وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ملک بھر کے مختلف مالیاتی اداروں میں عوام کے پیسے کا ایک بڑا حصہ بغیر کسی دعوے کے پڑا ہے۔
بھارتی بینکوں کے پاس 78,000 کروڑ روپے کے غیر دعوی شدہ فنڈز ہیں، جب کہ انشورنس کمپنیوں کے پاس تقریباً 14,000 کروڑ روپے ان کلیمڈ (بغیر کسی دعوے کے) پڑے ہیں۔ مزید برآں، میوچل فنڈ کمپنیوں کے پاس تقریباً ₹3,000 کروڑ مالیت کے غیر دعوی شدہ فنڈز ہیں اور 9,000 کروڑ روپے کے ڈیویڈنٹ بھی ان کلیمڈ ہیں۔
وزیر اعظم نے کہا کہ "ان حقائق نے بہت سے لوگوں کو چونکا دیا ہے۔ آخر کار یہ اثاثے ان گنت خاندانوں کی محنت کی کمائی اور سرمایہ ہیں۔"
دوبارہ دعوی کے عمل کو آسان اور شفاف بنانے کے لیے حکومت اور ریگولیٹری اداروں نے لوگوں کو اپنے فنڈز کا پتہ لگانے اور دعوی کرنے میں مدد کرنے کے لیے پورٹل بنائے ہیں۔
ان میں ریزرو بینک آف انڈیا، غیر دعویدار بینک ڈپازٹس اور بیلنس کے لیے یو ڈی جی اے ایم (UDGAM) پورٹل، بھارتی انشورنس ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف انڈیا (IRDAI)، بغیر دعوے والی بیمہ پالیسی کی آمدنی کے لیے بیمہ بھروسہ پورٹل، اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (SEBI) شامل ہیں۔
میوچل فنڈز میں غیر دعوی شدہ فنڈز کے لیے مترا (MITRA) پورٹل اور کارپوریٹ امور کی وزارت کا آئی ای پی ایف اے (IEPFA) پورٹل استعمال کیا جاتا ہے۔
پی ایم مودی نے کہا کہ ملک کے دیہی اور شہری دونوں علاقوں کے 477 اضلاع میں سہولت کیمپوں کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں دور دراز علاقوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ کوریج اور پہنچ کو یقینی بنایا جا سکے۔ حکومت، ریگولیٹری اداروں، بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کی مربوط کوششوں کے ذریعے شہریوں کو تقریباً 2,000 کروڑ روپے پہلے ہی واپس کیے جا چکے ہیں۔
انہوں نے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ پورٹلز اور سہولت کیمپوں کا استعمال کریں تاکہ وہ اس پیسے پر دعویٰ کریں کہ ان کا حق ہے۔
