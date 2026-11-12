اکتوبر میں خوردہ مہنگائی 6.09 فیصد تک پہنچ گئی؛ دو سال میں پہلی بار آر بی آئی کی بالائی حد پار
پیاز کی قیمتوں میں 116 فیصد اضافے اور دیہی علاقوں میں 6.63 فیصد مہنگائی نے عام آدمی کا بجٹ بگاڑ دیا ہے۔
Published : November 12, 2026 at 4:47 PM IST
نئی دہلی: وزارتِ شماریات اور نفاذِ پروگرام کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، کنزیومر پرائس انڈیکس (سی پی آئی) کے پیمانے پر ناپی جانے والی بھارت کی خوردہ مہنگائی ستمبر کے 5.54 فیصد سے بڑھ کر اکتوبر 2026 میں 6.09 فیصد ہو گئی ہے۔ یہ اکتوبر سال 2024 کے بعد مہنگائی کی بلند ترین سطح ہے، جب یہ شرح 6.21 فیصد ریکارڈ کی گئی تھی۔
تازہ ترین اعداد و شمار پچھلے مہینے کے مقابلے میں 55 بیسس پوائنٹس کے اضافے کو ظاہر کرتے ہیں اور مہنگائی کو ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کی مقرر کردہ چھ فیصد کی بالائی حد سے اوپر پہنچا دیے ہیں۔ مرکزی بینک کے افراطِ زر کو کنٹرول کرنے کے فریم ورک کے تحت، سی پی آئی مہنگائی کو چار فیصد پر برقرار رکھنا لازمی ہے، جس میں دو فیصد سے چھ فیصد تک کی گنجائش (حد) رکھی گئی ہے۔
مہنگائی میں اس تیزی کی بنیادی وجہ اشیائے خوردونوش کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، جہاں غذائی اجناس کی مہنگائی ستمبر کے 7.74 فیصد سے بڑھ کر اکتوبر میں 8.94 فیصد تک پہنچ گئی۔ پیاز کی قیمتوں میں 116.22 فیصد کا غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جب کہ لہسن، ادرک اور لیموں کی قیمتوں میں بالترتیب 60.74 فیصد، 48.32 فیصد اور 47.30 فیصد اضافہ ہوا۔
مہنگائی کے حالیہ رجحانات پر آر بی آئی کے جائزے کے مطابق، سپلائی میں دباؤ بشمول پیاز کے ذخیرہ شدہ اسٹاک میں کمی اور غیر مساوی بارشوں کی وجہ سے خریف کی نئی فصلوں کی آمد میں تاخیر نے اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
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دیہی علاقوں میں غذائی مہنگائی کی شرح 9.09 فیصد رہی، جب کہ شہری علاقوں میں یہ شرح 8.68 فیصد ریکارڈ کی گئی۔ قومی سطح پر، خوراک اور مشروبات کے زمرے میں مہنگائی کی شرح 8.51 فیصد رہی۔ پرسنل کیئر، سماجی تحفظ اور متفرق اشیاء و خدمات میں 10.14 فیصد مہنگائی ریکارڈ کی گئی، جب کہ ریستورانوں اور رہائش کی خدمات میں 10.06 فیصد کا اضافہ دیکھا گیا۔
انفرادی اشیائے خوردونوش میں، اکتوبر میں پیاز کی قیمتوں میں مہنگائی کی شرح 116.22 فیصد ریکارڈ کی گئی، جو ستمبر میں 108.13 فیصد تھی۔ اسی مدت کے دوران لہسن کی مہنگائی 54.62 فیصد سے بڑھ کر 60.74 فیصد تک پہنچ گئی۔
دیہی علاقوں میں مجموعی مہنگائی ستمبر کے 6.08 فیصد سے بڑھ کر اکتوبر میں 6.63 فیصد ہو گئی، جب کہ شہری علاقوں میں مہنگائی 4.88 فیصد سے بڑھ کر 5.41 فیصد تک پہنچ گئی۔
مہنگائی کے یہ اعداد و شمار آر بی آئی کی جانب سے اکتوبر کے پالیسی جائزے میں پالیسی ریپو ریٹ کو 25 بیسس پوائنٹس بڑھا کر 5.50 فیصد کرنے اور اپنے موقف کو محتاط سختی کی جانب منتقل کرنے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ دو سے چار دسمبر کو ہونے والا اجلاس مانیٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) کے لیے مانیٹری پالیسی پر بڑھتے ہوئے مہنگائی کے دباؤ کے اثرات کا جائزہ لینے کا اگلا موقع ہوگا۔
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