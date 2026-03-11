ریلائنس انڈسٹریز کی سرمایہ کاری پچاس سالوں میں پہلی نئی امریکی آئل ریفائنری بنائے گی، ٹرمپ نے قرار دیا تاریخی معاہدہ
ریلائنس انڈسٹریز کی سرمایہ کاری سے بنائی گئی نئی ریفائنری امریکی مارکیٹ کو ایندھن دے گی اور توانائی کی پیداوار کو فروغ دے گی۔
Published : March 11, 2026 at 10:32 AM IST
واشنگٹن: صنعتکار مکیش امبانی کی کمپنی، ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ، امریکہ میں ایک نئی آئل ریفائنری میں سرمایہ کاری کرے گی، جو 50 سالوں میں پہلی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو (مقامی وقت کے مطابق) ٹروتھ سوشل (TruthSocial) پر ایک پوسٹ میں اس کا اعلان کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ نئی ریفائنری، جو ریلائنس انڈسٹریز کی سرمایہ کاری سے بنائی گئی ہے، امریکی مارکیٹ کو ایندھن دے گی اور قومی سلامتی کو مضبوط کرے گی، جب کہ توانائی کی پیداوار کو بھی فروغ دے گی۔
انہوں نے کہا، "امریکہ حقیقی توانائی کے غلبے کی طرف لوٹ رہا ہے! آج، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے فخر ہو رہا ہے کہ امریکہ فرسٹ ریفائننگ 50 سالوں میں پہلی نئی امریکی آئل ریفائنری براؤنس ویل، ٹیکساس میں کھول رہی ہے۔ یہ امریکی تاریخ میں سب سے بڑا 300 بلین ڈالر کا تاریخی معاہدہ ہے۔ امریکی کارکنوں، توانائی اور جنوبی ٹیکساس کے عظیم لوگوں کے لیے ایک بڑی فتح، ان کی سب سے بڑی انرجی کمپنی، ری انڈیا اور ان کی نجی کمپنی کا شکریہ! زبردست سرمایہ کاری۔" ٹرمپ نے کہا کہ نئی ریفائنری سے اربوں ڈالر کا معاشی اثر پڑے گا اور خطے میں ہزاروں ملازمتیں پیدا ہوں گی۔
US President Donald Trump posts on Truth Social - " america is returning to real energy dominance! today, i am proud to announce that america first refining is opening the first new u.s. oil refinery in 50 years in brownsville, texas. this is a historic $300 billion dollar deal —… pic.twitter.com/XBppHiCQi8— ANI (@ANI) March 10, 2026
طویل عرصے سے رکی ہوئی ملازمتیں پیدا کرے گی
انہوں نے کہا کہ "یہ ہمارے امریکہ فرسٹ ایجنڈے، اجازت ناموں کو آسان بنانے اور ٹیکسوں کو کم کرنے کی وجہ سے ہے کہ ہمارے ملک میں اربوں ڈالر کے سودے واپس آ رہے ہیں۔" "براؤنس ویل (Brownsville) کی بندرگاہ پر ایک نئی ریفائنری امریکی مارکیٹ کو فروغ دے گی، ہماری قومی سلامتی کو مضبوط کرے گی، امریکی توانائی کی پیداوار میں اضافہ کرے گی، اربوں ڈالر کے اقتصادی اثرات فراہم کرے گی اور دنیا کی سب سے صاف ستھری ریفائنری ہو گی۔ یہ عالمی برآمدات کو فروغ دے گی اور ہزاروں طویل عرصے سے رکی ہوئی ملازمتوں اور ترقی کو اس خطے میں لائے گی جو اس کا مستحق ہے۔"
امریکی تاریخ کا سب سے بڑا توانائی کا معاہدہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیکساس کے شہر براؤنس ویل میں ایک بڑی آئل ریفائنری کی تعمیر کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق، اس پروجیکٹ کی کل لاگت 300 بلین (تقریباً 25 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ) ہوگی، یہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا توانائی کا معاہدہ ہے۔ اس اعلان کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے خاص طور پر ہندوستان اور مکیش امبانی کی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز کا شکریہ ادا کیا۔
50 سال بعد ایک نئی شروعات
ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر معلومات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں پچھلے 50 سالوں میں یہ پہلی نئی آئل ریفائنری بنے گی۔ انہوں نے اسے ’’امریکہ فرسٹ‘‘ پالیسی کی ایک بڑی فتح قرار دیا۔ یہ منصوبہ امریکہ فرسٹ ریفائننگ نامی کمپنی تیار کرے گی۔ ٹرمپ نے کہا، "اس زبردست سرمایہ کاری کے لیے ہمارے ہندوستانی شراکت داروں اور ان کی سب سے بڑی نجی توانائی کمپنی، ریلائنس کا شکریہ۔"
ایندھن کی قیمتیں گریں گی
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیویٹ نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ اس ریفائنری کی آمد سے امریکا میں گیس اور تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ موجودہ عالمی تناؤ اور آپریشن ایپک فیوری کے باوجود امریکی عوام کو جلد ہی سستے ایندھن تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ انتظامیہ کا خیال ہے کہ اس ریفائنری سے نہ صرف توانائی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کو متوازن رکھنے میں بھی مدد ملے گی۔
پروجیکٹ کے اثرات
روزگار کے مواقع: اس میگا پروجیکٹ سے جنوبی ٹیکساس میں ہزاروں نئی ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے۔
صاف ستھری ریفائنری: ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے صاف ستھری ریفائنری ہوگی اور اسے خاص طور پر امریکی شیل آئل پر کارروائی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
اقتصادی طاقت: یہ سرمایہ کاری امریکی معیشت میں اربوں ڈالر کا حصہ ڈالے گی اور ملک کے توانائی پر انحصار کو مکمل طور پر ختم کرنے کی جانب ایک بڑا قدم ہوگا۔
ہندوستان اور ریلائنس کی اہمیت
یہ معاہدہ واضح طور پر ہندوستان اور امریکہ کے درمیان مضبوط ہوتے تجارتی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ ریلائنس انڈسٹریز، جو پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری (جام نگر) چلاتی ہے، اب امریکی توانائی کی مارکیٹ میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر ابھر رہی ہے۔ ٹرمپ نے وضاحت کی کہ ان کی پالیسیوں جیسے کہ اجازت دینے کے عمل کو آسان بنانے اور کم ٹیکسوں نے ہندوستان جیسے دوست ملک کو امریکہ میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ اقدام نہ صرف امریکہ کی توانائی کی حفاظت کو مضبوط کرے گا بلکہ عالمی سطح پر ہندوستان کی صنعتی ساکھ کو بھی بلند کرے گا۔