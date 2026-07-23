خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ: برینٹ کروڈ چھیانوے ڈالر سے تجاوز کر گیا، بھارت میں بڑھ سکتی ہے مہنگائی
آئل ٹینکرز پر حملوں نے خام تیل کی قیمت 96 ڈالر سے تجاوز کردی۔ بھارت میں مہنگائی اور معاشی بحران کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔
Published : July 23, 2026 at 12:24 PM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا (مشرق وسطیٰ) میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں اضافے سے عالمی تیل کی منڈی ہنگامہ آرائی میں پڑ گئی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں جمعرات کو 2 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ بینچ مارک برینٹ کروڈ 2.5 فیصد (2.42) بڑھ کر 96 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ دریں اثنا، امریکی بینچ مارک ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) بھی 2 فیصد سے زائد اضافے کے ساتھ 88 ڈالر فی بیرل کے قریب پہنچ گیا۔
بحیرۂ احمر میں تیل کے ٹینکروں پر براہ راست حملے
تیل کی قیمتوں میں اس اچانک اضافے کی بڑی وجہ بحیرۂ احمر میں بحری جہازوں پر حملے ہیں۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے دو بڑے آئل ٹینکروں پر میزائل اور ڈرون حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بحیرۂ احمر کے راستے پر تیل کے ٹینکروں کو نشانہ بنانے کا یہ پہلا بڑا واقعہ ہے، جسے سعودی عرب دنیا کی مصروف ترین تیل گزرگاہ آبنائے ہرمز کے متبادل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس حملے سے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی میں خلل پڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس ماہ برینٹ کروڈ کی قیمتوں میں تقریباً 30 فیصد اضافہ ہوا ہے اور ماہرین کا خیال ہے کہ اگر تناؤ حل نہ ہوا تو قیمتیں جلد ہی 100 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر سکتی ہیں۔
بھارت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
ہندوستان اپنی خام تیل کی ضروریات کا 85 فیصد سے زیادہ دوسرے ممالک سے خریدتا ہے۔ لہٰذا، بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا براہ راست اثر ہندوستانی معیشت پر پڑتا ہے:
مہنگائی کا خطرہ: خام تیل کی قیمتوں میں اضافے سے ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور کھانا پکانے والی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے مہنگے اخراجات پھلوں، سبزیوں اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ کریں گے۔
روپے کی کمزوری: بھارت کو تیل خریدنے کے لیے مزید ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے۔ اس سے ہندوستانی روپیہ کمزور ہو سکتا ہے۔
اسٹاک مارکیٹ میں کمی: تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے سرمایہ کاروں میں خوف پیدا کردیا ہے جس سے اسٹاک مارکیٹ پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔