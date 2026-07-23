ETV Bharat / business

خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ: برینٹ کروڈ چھیانوے ڈالر سے تجاوز کر گیا، بھارت میں بڑھ سکتی ہے مہنگائی

آئل ٹینکرز پر حملوں نے خام تیل کی قیمت 96 ڈالر سے تجاوز کردی۔ بھارت میں مہنگائی اور معاشی بحران کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔

crude oil spikes over 2 percent to 96 dollars amid escalating west asia tensions Urdu News
خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ (IANS علامتی تصویر)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 23, 2026 at 12:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: مغربی ایشیا (مشرق وسطیٰ) میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں اضافے سے عالمی تیل کی منڈی ہنگامہ آرائی میں پڑ گئی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں جمعرات کو 2 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ بینچ مارک برینٹ کروڈ 2.5 فیصد (2.42) بڑھ کر 96 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ دریں اثنا، امریکی بینچ مارک ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) بھی 2 فیصد سے زائد اضافے کے ساتھ 88 ڈالر فی بیرل کے قریب پہنچ گیا۔

بحیرۂ احمر میں تیل کے ٹینکروں پر براہ راست حملے

تیل کی قیمتوں میں اس اچانک اضافے کی بڑی وجہ بحیرۂ احمر میں بحری جہازوں پر حملے ہیں۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے دو بڑے آئل ٹینکروں پر میزائل اور ڈرون حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بحیرۂ احمر کے راستے پر تیل کے ٹینکروں کو نشانہ بنانے کا یہ پہلا بڑا واقعہ ہے، جسے سعودی عرب دنیا کی مصروف ترین تیل گزرگاہ آبنائے ہرمز کے متبادل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس حملے سے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی میں خلل پڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس ماہ برینٹ کروڈ کی قیمتوں میں تقریباً 30 فیصد اضافہ ہوا ہے اور ماہرین کا خیال ہے کہ اگر تناؤ حل نہ ہوا تو قیمتیں جلد ہی 100 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر سکتی ہیں۔

بھارت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟

ہندوستان اپنی خام تیل کی ضروریات کا 85 فیصد سے زیادہ دوسرے ممالک سے خریدتا ہے۔ لہٰذا، بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا براہ راست اثر ہندوستانی معیشت پر پڑتا ہے:

مہنگائی کا خطرہ: خام تیل کی قیمتوں میں اضافے سے ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور کھانا پکانے والی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے مہنگے اخراجات پھلوں، سبزیوں اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ کریں گے۔

روپے کی کمزوری: بھارت کو تیل خریدنے کے لیے مزید ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے۔ اس سے ہندوستانی روپیہ کمزور ہو سکتا ہے۔

اسٹاک مارکیٹ میں کمی: تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے سرمایہ کاروں میں خوف پیدا کردیا ہے جس سے اسٹاک مارکیٹ پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

سستی ہوں گی پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں؟ اوپیک نے تیل کی پیداوار میں کیا اضافہ، خام تیل کی درآمد پہلی سطح پر واپس

Ethanol Production Unit چھتیس گڑھ میں ایتھنول پروڈکشن یونٹ کے قیام کیلئے 140 کروڑ کی سرمایہ کاری

ایتھنول ایندھن کو قانونی منظوری، نیتن گڈکری کا دعویٰ: 100 فیصد ایتھنول گاڑیاں جلد سڑکوں پر ہوں گی

ہیرو موٹو کارپ نے سپلینڈر اور ایچ ایف ڈیلکس فلیکس فیول بائیکس لانچ کیں، جولائی سے ہونگی فروخت

کیا ای ٹوئنٹی پٹرول آپ کار میں استعمال کرتے ہیں صرف ایک تجربہ ہے؟ حکومت نے دیا دلیرانہ جواب

Global Biofuel Alliance پی ایم مودی نے گلوبل بائیو فیول الائنس کے آغاز کا اعلان کیا

'سرکار بہت نکمی چیز ہے نتن گڈکری نے حکومت پر نشانہ لگایا، اپنی خواہش بھی بتائی

ایتھنول ملاوٹ سے متعلق سوشل میڈیا مہم کے ذریعہ مجھے نشانہ بنایا گیا: گڈکری

TAGGED:

BRENT CRUDE OIL
CRUDE OIL PRICE
US IRAN TENSION
WEST ASIA TENSIONS
SURGE IN CRUDE OIL PRICES

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.