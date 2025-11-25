بینک لاکر سے متعلق آر بی آئی کے نئے قواعد، صارفین کو ملیں گے یہ فائدے، یہاں جانیں
بینک لاکر سے متعلق نئے قواعد نومبر 2025 سے لاگو ہیں، جو شفافیت، سیکورٹی اور صارفین کو سہولت فراہم کرتے ہیں۔
Published : November 25, 2025 at 3:25 PM IST
نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے شفافیت، سیکورٹی اور صارفین کی سہولت میں اضافہ کے لیے، نومبر 2025 سے لاگو ہونے والے بینک لاکرز کے قوانین میں ترمیم کی ہے۔ نئے قوانین کے تحت، لاکر کو الاٹمنٹ، آپریشن اور نقصان یا نقصان کے نتائج کی بنیاد پر ذمہ داری کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔
بینک لاکرز عام طور پر زیورات، اہم دستاویزات اور قیمتی اشیاء رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔آر بی آئی کے نئے رہنما خطوط میں گاہک کی ذمہ داری اور نامزدگی کے حقوق کو باہر رکھا گیا ہے۔ نیا اصول تمام بینکوں کے لیے ایک معیاری معاہدہ قائم کرے گا۔ یہ صارفین اور بینکوں دونوں کے لیے ذمہ داری کے معاملات کی وضاحت فراہم کرے گا۔
نئے قواعد میں کیا کچھ ہے
عام لاکر معاہدہ: تمام بینکوں کو دو صفحات کا معیاری معاہدہ حاصل کرنے اور آر بی آئی کی منظوری حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔
سیکیورٹی اپ گریڈ: بینکوں کو سی سی ٹی وی فوٹیج کو برقرار رکھنا ہوگا، لاگز تک رسائی حاصل کرنی ہوگی اور لاکرز کو آپریٹ کرنا ہوگا۔
نامزدگی کی سہولت: ایک کھاتہ دار اب بینک لاکر کے لیے چار افراد کو نامزد کر سکتا ہے۔
ذمہ داری کی شق: اگر کوئی بینک اپنے صارفین کو لاکر میں رکھے گئے سامان کے نقصان سے بچانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہتا ہے، خاص طور پر دھوکہ دہی، چوری، آگ، یا عمارت کے گرنے کی صورت میں، تو اسے پورے نقصان کی بھرپائی کرنی ہوگی۔
لاکر الاٹمنٹ میں شفافیت: بینک ویٹ لسٹ کی واضح تفصیلات کو برقرار رکھیں گے اور لاکرز کو مناسب طریقے سے مختص کریں گے۔
پرانے بینک لاکر قواعد میں کئی خامیاں تھیں۔ مثال کے طور پر، مختلف بینکوں کے لاکر معاہدوں کے حوالے سے مختلف قواعد تھے۔ حفاظتی اقدامات محدود تھے، اور صرف ایک نامزد کی اجازت تھی۔ بینکوں کی ذمہ داری نہ صرف مبہم تھی بلکہ محدود بھی تھی۔
صارفین کے لیے، نئے قوانین شفافیت اور تحفظ کو بڑھاتے ہیں۔ وہ متعدد نامزدگیوں والے نمائندوں کے لیے دعوے کی پختگی کے عمل کو بھی آسان بناتے ہیں۔
بینک لاکرز کے لیے کوئی انشورنس کور نہیں
بینک لاکرز والے صارفین کو آگاہ ہونا چاہیے کہ بینک ان کے سامان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، انشورنس کوریج کے لیے نہیں۔ انشورنس صارفین کی ذمہ داری ہے۔ بینک صرف اس صورت میں ذمہ دار ہیں جب غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔
بینک لاکر آپریشن کے قواعد
آر بی آئی کے بینک لاکر آپریشن رولز کے مطابق، صارفین کو غیر قانونی مقاصد کے لیے لاکرز استعمال کرنے یا کسی بھی غیر قانونی اشیاء کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بینک لاکرز میں کن چیزوں کی اجازت اور کون سی ممانعت ہے۔
بینک لاکر کے معاہدے کے مطابق، آپ لاکر میں درج ذیل قیمتی اشیاء رکھ سکتے ہیں: زیورات، قرض کے دستاویزات، جائیداد کے دستاویزات، برتھ سرٹیفکیٹ، شادی کا سرٹیفکیٹ، انشورنس پالیسیاں، سیونگ بانڈز، اور دیگر خفیہ اشیاء۔
بینک لاکرز میں یہ اشیاء رکھنا منع ہے: نقدی اور کرنسی، ہتھیار، منشیات اور نارکوٹسٹ، دھماکہ خیز مواد اور غیر قانونی اشیاء، اور خراب ہونے والی یا تابکار اشیاء۔
