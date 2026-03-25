آر بی آئی کا بڑا فیصلہ: یکم اپریل سے بدلیں گے آن لائن ادائیگی کے طریقے، محض او ٹی پی کام نہیں کرے گا

آر بی آئی کا بڑا فیصلہ: یکم اپریل سے بدلیں گے آن لائن ادائیگی کے طریقے، محض او ٹی پی کام نہیں کرے گا
آر بی آئی کے نئے رہنما خطوط کے مطابق، اب تمام ڈیجیٹل لین دین کے لیے ملٹی فیکٹر تصدیق لازمی ہوگی۔
Published : March 25, 2026 at 4:00 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان میں تیزی سے بڑھتے ہوئے ڈیجیٹل لین دین اور سائبر کرائم میں اضافے کو روکنے کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ یکم اپریل 2026 سے ملک میں آن لائن ادائیگیوں کو سنبھالنے کا طریقہ مکمل طور پر تبدیل ہونے والا ہے۔ آر بی آئی نے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے نئے حفاظتی معیارات جاری کیے ہیں، جس کے تحت مکمل طور پر او ٹی پی (ون ٹائم پاس ورڈ) پر انحصار کرنے والے لین دین اب ممکن نہیں رہے گا۔
نیا اصول کیا ہے؟
آر بی آئی کے نئے رہنما خطوط کے مطابق، اب تمام ڈیجیٹل لین دین کے لیے ملٹی فیکٹر تصدیق لازمی ہوگی۔ فی الحال، زیادہ تر لین دین دو عنصری تصدیق پر انحصار کرتے ہیں، جس میں اکثر پاس ورڈ/پن اور ایس ایم ایس پر مبنی او ٹی پی کا استعمال شامل ہوتا ہے۔ تاہم، آر بی آئی نے اب واضح کیا ہے کہ ان دو حفاظتی عوامل میں سے کم از کم ایک متحرک ہونا چاہیے، یعنی ہر لین دین کے لیے یہ بالکل نیا اور منفرد ہونا چاہیے۔
او ٹی پی کے علاوہ کیا آپشنز ہوں گے؟
سائبر جرائم پیشہ افراد اکثر سم کی تبدیلی یا فشنگ کے ذریعے صارفین کے او ٹی پیز چوری کرتے ہیں۔ اسے روکنے کے لیے، بینکوں اور فنٹیک کمپنیوں کو اب دوسرے اختیارات کو فروغ دینے کی ضرورت ہوگی، جیسے:
بایومیٹرکس: فنگر پرنٹ اسکین، فیس آئی ڈی، یا ایرس اسکین
درون ایپ اطلاعات: بینک کی آفیشل ایپ پر ٹرانزیکشن کو 'منظور کرنے' کا آپشن۔
ہارڈ ویئر ٹوکن: ایک الگ آلہ خاص طور پر بڑے کاروباری لین دین کے لیے
رسک پر مبنی توثیق اور ذمہ داری
قواعد کا ایک اہم حصہ خطرے پر مبنی تصدیق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بینک صارفین کے اخراجات کے انداز اور مقامات کی نگرانی کریں گے۔ اگر کوئی لین دین مشکوک معلوم ہوتا ہے یا اس میں بڑی رقم شامل ہوتی ہے، تو سسٹم خود بخود اضافی سیکیورٹی چیک کی درخواست کرے گا۔ صارفین کے لیے سب سے بڑی راحت یہ ہے کہ اگر کوئی بینک ان نئے حفاظتی معیارات کی تعمیل کرنے میں ناکام رہتا ہے اور کسی صارف کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو بینک پوری مالی ذمہ داری اٹھائے گا۔
عام لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟
عام صارفین کے لیے ادائیگی کا عمل تھوڑا طویل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کے پیسے کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ چھوٹی اور باقاعدہ ادائیگیوں (جیسے یو پی آئی لائٹ) کے قوانین میں کچھ لچک فراہم کی جا سکتی ہے، لیکن بین الاقوامی لین دین کے لیے یکم اکتوبر 2026 سے سخت قوانین لاگو ہوں گے۔