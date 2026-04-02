شرح سود پر آر بی آئی کا بڑا فیصلہ؟ جانیں کیا آپ کی ای ایم آئی اگلے ہفتے زیادہ ہونے والی ہے

شرح سود پر آر بی آئی کا بڑا فیصلہ؟ جانیں کیا آپ کی ای ایم آئی اگلے ہفتے زیادہ ہونے والی ہے
Published : April 2, 2026 at 10:50 PM IST
نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا کی مانیٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) کی میٹنگ اگلے ہفتے، 6 اپریل سے 8 اپریل تک ہونے والی ہے۔ مارکیٹ کے ماہرین اور حالیہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ مرکزی بینک اپنی پالیسی سود کی شرح (ریپو ریٹ) میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ تاہم مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے باعث برینٹ خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نے پالیسی سازوں کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔
ایچ ایس بی سی رپورٹ کے اہم نکات
ایچ ایس بی سی گلوبل انویسٹمنٹ ریسرچ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، جب تک خام تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے زیادہ مستحکم نہیں ہوجاتیں تب تک آر بی آئی کی جانب سے شرح سود میں اضافہ کا امکان نہیں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر 2026 میں تیل کی اوسط قیمت 80 ڈالر فی بیرل رہی تو قیمتوں میں اضافے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
ماہرین کا خیال ہے کہ روپے کو بچانے کے لیے شرح سود میں اضافہ ہندوستانی معیشت کے لیے مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر تیل کی اونچی قیمتوں کی وجہ سے معاشی ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے تو یہ صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔
افراط زر بمقابلہ نمو کا توازن
رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ توانائی کا موجودہ بحران گزشتہ تیل کے بحرانوں سے مختلف ہے۔ اس بار نہ صرف قیمتیں بڑھی ہیں بلکہ سپلائی میں رکاوٹیں بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ اگر یہ بحران مزید کئی ہفتوں تک برقرار رہا تو شرح نمو پر منفی اثرات مہنگائی کے دباؤ سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ ایسی صورت حال میں، معیشت کو 2022 کے تیل کے بحران سے زیادہ COVID-19 وبائی مرض جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جہاں ترقی کو محفوظ رکھنا بنیادی چیلنج تھا۔
ایچ ایس بی سی کے ماڈل کے مطابق اگر تیل کی قیمتیں $100 سے نیچے رہتی ہیں، تو افراط زر آر بی آئی کی اوپری برداشت کی سطح 6 فیصد کے اندر رہے گا۔ تاہم، اگر قیمتیں اس سطح سے اوپر رہتی ہیں، تو افراط زر قابو سے باہر ہو سکتا ہے، جس سے آر بی آئی کو شرحوں میں اضافہ کرنا پڑے گا۔
آر بی آئی نے حال ہی میں 27 مارچ کو بینکوں کے فارن ایکسچینج ٹریڈنگ کے قوانین کو سخت کیا، جس سے شرح میں اضافے کی قیاس آرائیوں کو ہوا ملی۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح میں اضافے کا فیصلہ کرنا قبل از وقت ہے۔ پالیسی سازوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ طلب کو متحرک کرنے کے بجائے سپلائی کی رکاوٹوں کو دور کرنے پر توجہ دیں، تاکہ 2021-22 میں نظر آنے والی "چپچپا افراط زر" کی صورت حال سے بچ سکیں۔