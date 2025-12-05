گھریلو اشیاء سستی ہو جائیں گی! آر بی آئی کی ریپو ریٹ میں کٹوتی آپ کی جیب کو کیسے متاثر کرے گی؟
آر بی آئی کے فیصلے کے بعد ریئلٹی اور بینکنگ اسٹاک میں 2فیصد اضافہ جبکہ آٹو اسٹاک میں 1فیصد کا اضافہ ہوا۔
Published : December 5, 2025 at 2:39 PM IST
ممبئی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کی مانیٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) نے جمعہ کو ریپو ریٹ میں 25 بیس پوائنٹس کی کمی کرکے 5.25 فیصد کردی۔ اس فیصلے نے فوری طور پر مارکیٹ کو متاثر کیا، خاص طور پر شرح کے لحاظ سے حساس شعبے۔ رئیل اسٹیٹ، بینکنگ اور آٹو کمپنیوں کے حصص میں تیزی سے اضافہ ہوا۔
رئیل اسٹیٹ کے حصص میں اضافہ
ریپو ریٹ میں کٹوتی کے بعد رئیل اسٹیٹ سیکٹر کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ پریسٹیج، ڈی ایل ایف، اور اوبرائے ریئلٹی کے حصص میں 2 فیصد تک اضافہ ہوا۔ شرح سود میں کمی ہوم لون کو سستا بناتی ہے، جس سے گھر کی خریداری میں اضافہ ہوتا ہے اور رئیل اسٹیٹ کمپنیوں کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔
بینکنگ اور مالیاتی حصص کو تقویت ملتی ہے
آر بی آئی کے فیصلے کا بینکنگ سیکٹر پر بھی مثبت اثر دیکھنے میں آیا۔ ایس بی آئی، پی این بی اور انڈین بینک کے حصص میں 2 فیصد تک کا اضافہ ہوا۔ ریپو ریٹ میں کٹوتیوں سے بینک قرض کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے اور معیشت کی حالت پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے بینکنگ اسٹاکس میں بڑے پیمانے پر خریداری ہوئی۔
آٹو سیکٹر کے فوائد
ریپو ریٹ میں کمی سے آٹو سیکٹر بھی براہ راست متاثر ہوا۔ سستے گاڑیوں کے قرضے صارفین کی قوت خرید میں اضافہ کرتے ہیں۔ جمعہ کو ماروتی سوزوکی، آئشر موٹرز، اور ایم اینڈ ایم کے حصص میں 1فیصد تک کا اضافہ ہوا۔ یہ بہتر گھریلو طلب اور بڑھتے ہوئے صارفین کے اعتماد کی نشاندہی کرتا ہے۔
پچھلی پالیسیاں اور آر بی آئی کی حکمت عملی
آر بی آئی نے اس سال فروری، اپریل اور جون میں ریپو ریٹ میں کل 100 بیس پوائنٹس کی کمی کی ہے۔ اگست اور اکتوبر کے اجلاسوں میں قیمتیں مستحکم رکھی گئیں۔ MPC نے اپنے پالیسی موقف کو "غیر جانبدار" کے طور پر برقرار رکھا، یعنی مستقبل کے پالیسی فیصلے اقتصادی اعداد و شمار پر مبنی ہوں گے۔
مزید پڑھیں: سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اچانک کمی، چیک کریں 22 اور 24 کیرٹ سونے کی تازہ قیمت
لیکویڈیٹی مینجمنٹ کے اقدامات
بینکنگ سسٹم میں کافی لیکویڈیٹی کو یقینی بنانے کے لیے آر بی آئی نے 1 لاکھ کروڑ روپے کے اوپن مارکیٹ آپریشنز (او ایم او) کا اعلان کیا۔ او ایم او کے تحت اار بی آئی مارکیٹ میں سرکاری بانڈز خرید کر یا بیچ کر لیکویڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے۔ ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹ کی کٹوتی نے مارکیٹ میں نئی توانائی ڈالی ہے۔ ریئل اسٹیٹ، بینکنگ، اور آٹو سیکٹر میں مانگ میں اضافہ متوقع ہے، جب کہ وسیع مارکیٹ RBI کی لیکویڈیٹی پالیسی کو مثبت جواب دے رہی ہے۔