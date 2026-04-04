آر بی آئی کی نئی تجویز: بینک اکاؤنٹس کو اب موبائل نمبر کی طرح پورٹ کیا جا سکے گا، اکاؤنٹ نمبر تبدیل کرنے کی نہیں ہوگی ضرورت
RBI جلد ہی موبائل فون کی طرح بینک اکاؤنٹ پورٹیبلٹی متعارف کروا رہا ہے۔ آپ اکاؤنٹ تبدیل کیے بغیر بینک آسانی سے تبدیل کرسکتے ہیں۔
Published : April 4, 2026 at 4:33 PM IST
نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا ملک کے بینکنگ ڈھانچے میں تاریخی تبدیلی کی تیاری کر رہا ہے۔ اپنے "ادائیگی کے وژن 2028" کے تحت مرکزی بینک "بینک اکاؤنٹ پورٹیبلٹی" کا آغاز کر رہا ہے۔ یہ فیچر موجودہ موبائل نمبر پورٹیبلٹی (MNP) جیسا ہوگا۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ صارفین اپنا بینک تبدیل کرنے کے بعد بھی اپنا پرانا اکاؤنٹ نمبر برقرار رکھ سکیں گے۔
آر بی آئی کا ماسٹر پلان کیا ہے؟
فی الحال، اگر کوئی صارف اپنے بینک کی خدمات سے عدم اطمینان یا زیادہ فیس کی وجہ سے اپنا بینک تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو اسے ایک نئے اور پیچیدہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ نیا اکاؤنٹ نمبر حاصل کرنے کے لیے دفتری تنخواہ کی تفصیلات سے لے کر EMIs اور میوچل فنڈ (SIP) لین دین تک ہر چیز میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آر بی آئی کی نئی تجویز کے مطابق، آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر کسی ایک بینک تک محدود نہیں، آپ کی "عالمی مالی شناخت" بن جائے گا۔
EMIs اور SIPs پر کوئی اثر نہیں
اس پورے عمل کو ہموار کرنے کے لیے، RBI "Payments Switching Service" (PaSS) کے نام سے ایک جدید ٹیکنالوجی تیار کر رہا ہے۔ اس سسٹم کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ بینک A سے بینک B میں پورٹ کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے وابستہ تمام آٹو ڈیبٹ مینڈیٹ خود بخود نئے بینک میں منتقل ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے قرض کی قسطوں (EMIs) میں کسی قسم کی تاخیر کو نہ روکے گا یا آپ کی سرمایہ کاری میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔
صارفین اور بینکوں پر اثرات
اس اقدام کا سب سے زیادہ فائدہ صارفین کو ہوگا۔ اب وہ ایسے بینکوں کا انتخاب کر سکیں گے جو بہتر شرح سود، کم فیس اور جدید ڈیجیٹل خصوصیات پیش کرتے ہیں۔ مزید برآں، بینکوں پر اپنی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ دباؤ پڑے گا۔ اگر کوئی بینک ناقص سروس فراہم کرتا ہے، تو صارفین صرف ایک کلک یا ایپلیکیشن سے دوسرے بینک میں جا سکیں گے۔ اس سے بینکنگ سیکٹر میں صحت مند مسابقت کو فروغ ملے گا۔
اسکیم کی ادائیگیاں بغیر کسی رکاوٹ پرانے نمبر پر ملتی رہیں گی
سرکاری اسکیموں کا فائدہ جاری رہے گا۔ اکاؤنٹ پورٹ ہونے کے بعد بھی، گیس سبسڈی (DBT) اور دیگر سرکاری اسکیم کی ادائیگیاں بغیر کسی رکاوٹ کے اسی پرانے نمبر پر ملتی رہیں گی۔ مزید برآں، KYC کی معلومات کو نئے بینک کے ساتھ محفوظ طریقے سے شیئر کیا جا سکتا ہے، جس سے کاغذی کارروائی کے بوجھ کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، آر بی آئی فی الحال اس ٹیکنالوجی کے حفاظتی معیارات اور تکنیکی چیلنجوں کی جانچ کر رہا ہے۔