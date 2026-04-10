کیا رقم کی منتقلی اب فوری نہیں ہوگی؟ دس ہزار سے زیادہ کی ٹرانزیکشن میں ایک گھنٹے کی ہوگی تاخیر، آر بی آئی نے جاری کی تجویز
RBI نے دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے 10,000 سے زیادہ کی ڈیجیٹل ادائیگیوں پر ایک گھنٹے کی تاخیر کی تجویز پیش کی ہے۔
Published : April 10, 2026 at 12:19 PM IST
نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے آن لائن فراڈ کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے ایک اہم تجویز پیش کی ہے۔ یہ 10,000 سے زیادہ کی ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے ایک گھنٹے کی تاخیر یا کولنگ پیریڈ کو لازمی قرار دینے کی تجویز کرتا ہے۔
ڈیجیٹل فراڈ کو روکنے کے لیے تیاریاں
آر بی آئی نے ایک مباحثہ پیپر جاری کیا ہے جس کا عنوان ہے "دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے ڈیجیٹل ادائیگیوں میں تحفظات کی تلاش"۔ اس رپورٹ کے مطابق، صرف 2025 میں نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل پر ڈیجیٹل فراڈ کے تقریباً 2.8 ملین کیسز رجسٹر کیے گئے، جس میں لوگوں کو 22,900 کروڑ روپے سے زیادہ کا دھوکہ دیا گیا۔
چونکہ یو پی آئی (UPI) اور آئی ایم پی ایس (IMPS) جیسے سسٹمز کے ذریعے رقم کی منتقلی فوری ہوتی ہے، اس لیے دھوکہ بازوں سے رقم کی وصولی انتہائی مشکل ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، مرکزی بینک نے ادائیگیوں کے درمیان وقت کا وقفہ تجویز کیا ہے۔
آر بی آئی کی تجویز کے اہم نکات
10,000 سے زیادہ کے لین دین پر 'ہولڈ' رکھیں
اگر کوئی شخص 10,000 سے زیادہ کی رقم نئے اکاؤنٹ میں منتقل کرتا ہے، تو رقم فوری طور پر جمع نہیں ہوگی۔ اس میں 1 گھنٹہ لگے گا۔
ادائیگی منسوخ کرنے کا موقع
اس 1 گھنٹے کے دوران، رقم صرف 'عارضی طور پر ڈیبٹ' کی جائے گی۔ اگر صارف کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ دہی یا فراڈ کیا گیا ہے، تو وہ لین دین کو منسوخ کر سکیں گے۔
چھوٹی ادائیگیوں پر چھوٹ
عام لوگوں کی تکلیف سے بچنے کے لیے، چھوٹی رقم کے لین دین کو پہلے کی طرح پلک جھپکتے ہی مکمل کیا جائے گا۔ ریگولر مرچنٹ کی ادائیگیاں اور چیک بھی اس اصول سے خارج ہو سکتے ہیں۔
بزرگوں کے لیے دوہری حفاظت
70 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ شہریوں اور معذور افراد کے لیے 50,000 سے زیادہ کی ادائیگیوں کے لیے ثانوی تعاون کی توثیق (ایک قابل اعتماد شخص کی طرف سے منظوری) کا ایک اصول بھی تجویز کیا گیا ہے۔
ایمرجنسی 'کِل سوئچ'
صارفین کو ایک 'کِل سوئچ' فراہم کرنے کا منصوبہ بھی ہے جس کی مدد سے وہ ایمرجنسی کی صورت میں اپنے اکاؤنٹ پر تمام ڈیجیٹل ادائیگی کے چینلز کو فوری طور پر بلاک کر سکتے ہیں۔ آر بی آئی نے اس ڈسکشن پیپر پر عوام اور بینکنگ سیکٹر سے 8 مئی 2026 تک تجاویز طلب کی ہیں، جس کے بعد حتمی رہنما خطوط جاری کیے جائیں گے۔