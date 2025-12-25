آر بی آئی کا یو ٹرن: اب آپ کے چیک اتنے گھنٹوں میں ہو جائیں گے کلیئر، پڑھیں پوری خبر
RBI نے چیک کلیئرنس کی آخری تاریخ کو عارضی طور پر ملتوی کر دیا ہے۔ فیز 2، جو 3 جنوری 2026 سے لاگو ہونا تھا۔
Published : December 25, 2025 at 12:42 PM IST
حیدرآباد: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے مسلسل کلیئرنگ اینڈ سیٹلمنٹ (CCS) فریم ورک کے فیز 2 کو عارضی طور پر ملتوی کر دیا ہے، جو 3 جنوری 2026 سے نافذ ہونا تھا۔ 24 دسمبر کو جاری کردہ ایک سرکلر میں، مرکزی بینک نے کہا کہ فیز 2 کو اگلے نوٹس تک ملتوی کیا جا رہا ہے۔ آر بی آئی نے واضح کیا کہ فیز 2 فریم ورک کے نفاذ کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں الگ سے کیا جائے گا۔
فیز 2 میں بینکوں کو صرف تین گھنٹے کا وقت دیا گیا
فیز 2 کے قوانین کے تحت، بینکوں کو چیک کی تصویر موصول ہونے کے تین گھنٹے کے اندر چیک کو منظور یا مسترد کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر مقررہ وقت کے اندر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی تو چیک خود بخود منظور شدہ اور طے شدہ سمجھا جاتا۔ یہ نظام چیک کلیئرنگ کے عمل کو تیز کرنے والا تھا لیکن اب اس پر عمل درآمد میں تاخیر ہوگی۔
فیز 1 فریم ورک اپنی جگہ پر رہے گا
آر بی آئی نے واضح کیا ہے کہ چیک کلیئرنس کے لیے فیز 1 فریم ورک پہلے کی طرح کام کرتا رہے گا۔ یہ نظام اس سال لاگو کیا گیا تھا اور پہلے ہی چیک پروسیسنگ میں نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے۔ فیز-1 دن کے دوران ایک واحد اور مسلسل پریزنٹیشن ونڈو فراہم کرتا ہے۔
نیا چیک پریزنٹیشن اور پروسیسنگ ٹائمز
آر بی آئی (RBI) نے چیک پروسیسنگ کے لیے کام کے اوقات میں بھی تبدیلی کی ہے۔ اب چیک پریزنٹیشن کی کھڑکیاں صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کھلی رہیں گی۔ بینک صبح 9 بجے سے شام 7 بجے کے درمیان چیک کو منظور یا مسترد کر سکیں گے۔ اس سے صارفین کے اسی دن کلیئرنس حاصل کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
چیک کریں کلیئرنگ اب ڈیجیٹل امیجز کے ذریعے ہوتا ہے
چیک ٹرانسکرپشن سسٹم (سی ٹی ایس) کے تحت، چیک کلیئرنگ اب ڈیجیٹل امیجز اور الیکٹرانک ڈیٹا کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس سے ایک بینک سے دوسرے بینک کو فزیکل چیک بھیجنے کی ضرورت ختم ہوجاتی ہے۔ بینک چیک اسکین کرتے ہیں اور اپنی تصاویر اور ایم آئی سی آر (MICR) ڈیٹا کلیئرنگ ہاؤس کو بھیجتے ہیں۔
نیا سسٹم پرانے بیچ سسٹم سے زیادہ تیز ہے
نیا سی سی ایس سسٹم پرانے بیچ پر مبنی کلیئرنگ سسٹم سے نمایاں طور پر تیز ہے۔ جیسے ہی قرعہ اندازی کرنے والے بینک کو چیک کی تصویر ملتی ہے، وہ فوری طور پر اس کا جائزہ لے سکتا ہے اور اسے الیکٹرانک طور پر منظور یا مسترد کر سکتا ہے۔ اگر مقررہ وقت کے اندر کوئی جواب نہیں ملتا ہے، تو چیک خود بخود طے شدہ سمجھا جاتا ہے، جس سے پورے عمل کو مزید مؤثر بنایا جاتا ہے۔