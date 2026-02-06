آر بی آئی نے ریپو ریٹ 5.25 فیصد پر برقرار رکھا، جی ڈی پی شرح نمو کا تخمینہ 7.4 فیصد
مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارامن کی جانب سے مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کیے جانے کے بعد یہ پہلا مانیٹری پالیسی جائزہ ہے۔
February 6, 2026
ممبئی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے متفقہ طور پر پالیسی ریپو ریٹ کو 5.25 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے جمعہ کو چھٹی اور رواں مالی سال کی آخری دوماہی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی نے موجودہ معاشی حالات کے پیش نظر ریپو ریٹ میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرنے اور نیوٹرل پالیسی اسٹانس برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ فیصلہ دسمبر میں 25 بیسس پوائنٹس کی کٹوتی کے بعد کیا گیا ہے اور یہ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارامن کی جانب سے مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کیے جانے کے بعد پہلا مانیٹری پالیسی جائزہ ہے۔ گورنر نے کہا کہ گزشتہ چار مہینوں سے سی پی آئی (کنزیومر پرائس انڈیکس) پر مبنی خوردہ افراطِ زر حکومتی طور پر مقرر کردہ نچلی حد 2 فیصد سے بھی کم سطح پر رہا ہے، جس کے باعث شرح سود میں مزید کٹوتی پر فی الحال روک لگائی گئی ہے۔
واضح رہے کہ حکومت نے آر بی آئی کو افراطِ زر کو 4 فیصد کی سطح پر رکھنے کی ذمہ داری سونپی ہے، جس میں 2 فیصد اوپر یا نیچے کی گنجائش ہے۔ فروری 2025 سے اب تک آر بی آئی پالیسی ریٹ میں مجموعی طور پر 125 بیسس پوائنٹس کی کٹوتی کر چکا ہے۔ فروری اور اپریل میں 25-25 بیسس پوائنٹس جبکہ جون میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی تھی، تاہم اگست میں شرح سود میں کمی روک دی گئی تھی۔
اکتوبر 2025 میں بھارت کی خوردہ افراطِ زر تاریخی کم ترین سطح 0.25 فیصد تک پہنچ گئی، جو سی پی آئی سیریز کے آغاز کے بعد سب سے کم سطح ہے۔ دوسری جانب، معیشت نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری سہ ماہی میں 8.2 فیصد کی شرح نمو درج کی۔ سرکاری اندازوں کے مطابق رواں مالی سال میں بھارت کی مجموعی اقتصادی شرح نمو 7.4 فیصد رہنے کا امکان ہے۔
تاہم، پالیسی سازوں کے لیے تشویش کا باعث بھارتی روپیہ ہے جو گزشتہ ہفتے امریکی ڈالر کے مقابلے میں تاریخی سطح 92 کو عبور کر گیا۔ سال 2025 کے دوران روپیہ تقریباً 6 فیصد کمزور ہو چکا ہے، جس سے درآمدات مہنگی ہونے اور مستقبل میں مہنگائی بڑھنے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔