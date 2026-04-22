ریزرو بینک کا بڑا فیصلہ، پندرہ ہزار سے اوپر کے پیمنٹ پر بدل گئے اصول، اب بغیر اوٹی پی نہیں کٹے گا پیسہ
RBI کے نئے قوانین کے مطابق 15,000 سے زیادہ کے آٹو-ڈیبٹ پر OTP لازمی ہوگا، بیمہ اور میوچول فینانس کےلیے یہ حد 1 لاکھ ہے۔
Published : April 22, 2026 at 10:23 AM IST
حیدرآباد: ریزرو بینک آف انڈیا (بھارتی ریزرو بینک RBI) نے ملک کی ڈیجیٹل ادائیگیوں کو زیادہ محفوظ اور شفاف بنانے کے مقصد سے 'ڈیجیٹل ادائیگی میں - ای-آئیڈیٹ فریم ورک، 2026' کے تحت نئی رہنمائیاں جاری کی ہیں۔ ان اصولوں کا سیدھا اثر صارفین پر پڑے گا جو او ٹی ٹی سبسکرپشن، بل کی ادائیگی اور انشورنس پریمیم جیسی خدمات و سہولیات کے لیے 'آٹو-ڈیبٹ' سہولت (فیچر) کا استعمال کرتے ہیں۔
کیا 15,000 روپے کی حد کیا ہے؟
نئے قوانین کے تحت، آر بی آئی نے بار بار ہونے والی ادائیگیوں کے لیے تصدیق کی حد مقرر کی ہے۔ 15,000 تک کے آٹو ڈیبٹ ٹرانزیکشنز اب بغیر OTP کے مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم، ایک بار ادائیگی کی رقم 15,000 کی حد سے تجاوز کر جانے کے بعد، سسٹم کو اضافی فیکٹر آف توثیق (AFA) کے ذریعے کسٹمر کی منظوری حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ قدم بڑے لین دین میں دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
مخصوص زمروں کے لیے 1 لاکھ روپے کی چھوٹ
ریزرو بینک نے کچھ کلیدی زمروں کے لیے اس حد میں نرمی کی ہے۔ میوچل فنڈ کی سرمایہ کاری، انشورنس پریمیم کی ادائیگیوں، اور کریڈٹ کارڈ بل کی ادائیگیوں کے لیے OTP فری حد کو بڑھا کر ₹1,00,000 کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد بڑی مالی سرمایہ کاری اور لازمی ادائیگیوں کی ہموار اور پریشانی سے پاک پروسیسنگ کو یقینی بنانے میں مدد کرنا ہے۔
24 گھنٹے کی اطلاع لازمی ہے
صارفین کی سہولت اور کنٹرول کو ذہن میں رکھتے ہوئے، بینکوں اور ادائیگی کی خدمات فراہم کرنے والوں کو اب صارفین کو ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے کم از کم 24 گھنٹے پہلے ان کے اکاؤنٹ سے کوئی رقم ڈیبٹ ہونے سے پہلے مطلع کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس اطلاع میں ادائیگی کی رقم، تاریخ، اور مرچنٹ کا نام واضح طور پر ظاہر ہونا چاہیے۔
صارفین کو آپٹ آؤٹ کرنے کا حق حاصل ہوگا
نئے فریم ورک کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ بینک کی طرف سے بھیجا جانے والا پری ڈیبٹ نوٹیفکیشن صارف کو مخصوص لین دین یا پورے ای-مینڈیٹ کو منسوخ کرنے کا اختیار فراہم کرے گا۔ اگر کسی گاہک کو لگتا ہے کہ کوئی ادائیگی غلط ہے یا وہ اس وقت کرنا نہیں چاہتا ہے، تو وہ OTP کے بغیر بھی اسے روک سکتا ہے۔ مزید برآں، ای-مینڈیٹ میں ترمیم یا منسوخی کے عمل کو آسان اور مفت بنایا گیا ہے۔
آر بی آئی کا 'ای مینڈیٹ فریم ورک 2026' ڈیجیٹل بینکنگ ایکو سسٹم میں صارفین کے اعتماد کو مضبوط کرے گا۔ اگرچہ ₹15,000 تک کی چھوٹی ادائیگیاں آسان رہیں گی، بڑے لین دین کے لیے اضافی حفاظتی تحفظات سائبر کرائم کو روکیں گے۔ یہ اصول کارڈز، UPI اور پری پیڈ بٹوے کے لیے فوری طور پر موثر ہیں۔
