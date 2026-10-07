آر بی آئی کا اہم فیصلہ، ریپو ریٹ میں 0.25 فیصد اضافہ، اب ہوم اور کار لون کی ماہانہ قسط مہنگی ہو جائے گی
آر بی آئی گورنر سنجے ملہوترا نے بتایاکہ عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے چیلنجز کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا انتہائی ضروری ہو گیا تھا۔
Published : October 7, 2026 at 11:54 AM IST
نئی دہلی: دنیا بھر کے معاشی بحران اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو مدنظر رکھتے ہوئے، بھارتیہ ریزرو بینک (آر بی آئی) نے آج ایک بڑا اور سخت فیصلہ لیا ہے۔ گورنر سنجے ملہوترا کی قیادت میں مانیٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) کے سہ روزہ اجلاس کے بعد، مرکزی بینک نے ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر کے اسے 5.50 فیصد کرنے کا اعلان کیا ہے۔
اس فیصلے کا براہِ راست اثر عام عوام کی جیب پر پڑے گا۔ ملک کے تمام سرکاری اور نجی بینکوں سے ملنے والے ہوم لون، کار لون اور پرسنل لون کی شرح سود اب بڑھ جائے گی، جس سے لوگوں کی ماہانہ قسط (ای ایم آئی) کا مہنگا ہونا طے ہے۔ ماہرینِ اقتصادیات کے مطابق، ملک میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فروری سال 2023 کے بعد شرح سود میں یہ پہلا اضافہ ہے۔
ریپو ریٹ کیوں بڑھانا پڑا؟
آر بی آئی گورنر سنجے ملہوترا نے بتایا کہ عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے چیلنجز کی وجہ سے یہ احتیاطی قدم اٹھانا انتہائی ضروری ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے تین وجوہات بتائیں۔
خام تیل 100 ڈالر کے پار: مغربی ایشیا (مشرق وسطیٰ) کے بحران کی وجہ سے بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل 101 ڈالر فی بیرل کے پار نکل گیا ہے، جس سے بھارت میں مہنگائی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔
بڑھتی ہوئی خوردہ مہنگائی: ملک میں خوردہ مہنگائی (سی پی آئی) جولائی کے 4.45% سے بڑھ کر اگست میں 4.82% پر پہنچ گئی ہے، جو آر بی آئی کے چار فیصد کے طے شدہ ہدف سے کافی اوپر ہے۔
موسم کی مار: 'ایل نینو' کے اثرات اور کم بارش کے خدشات کے باعث ربیع کی فصلوں کی پیداوار پر خطرہ منڈلا رہا ہے، جس سے کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو سکتی ہیں۔
ایس بی آئی ریسرچ نے فیصلے کو ضروری قرار دیا
ایس بی آئی ریسرچ کے ماہرین کا ماننا ہے کہ عالمی بحران اور مارکیٹ کے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے آر بی آئی کا یہ فیصلہ بالکل صحیح وقت پر آیا ہے۔ مرکزی بینک کے لیے بعد میں پچھتانے سے بہتر تھا کہ وہ وقت رہتے یہ سخت قدم اٹھا لے۔
آر بی آئی نے ریپو ریٹ کے ساتھ ہی اسٹینڈنگ ڈپازٹ فیسلٹی (ایس ڈی ایف) کو 5.25% اور بینک ریٹ کو 5.75% پر ایڈجسٹ کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آنے والے وقت میں مہنگائی کم نہ ہوئی، تو اگلی میٹنگوں میں شرح سود میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
مزید پڑھیں:
آر بی آئی ایم پی سی کی میٹنگ شروع: کیا گھر اور کار کی ای ایم آئی زیادہ مہنگی ہو سکتی ہے؟ 7 اکتوبر کو نتائج کا اعلان
امریکہ کا عالمی تجارتی خسارہ بڑھا، بھارت کے ساتھ گڈز ڈیفیسٹ، اشیاء کا خسارہ چھ اعشاریہ دو بلین ڈالر
امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل پر وزیرِ خزانہ سیتا رمن کا بڑا بیان، بولیں: اب مزید جھکنا دونوں ممالک کے لیے ناممکن
یکم اکتوبر سے ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں بڑی تبدیلی
یکم اکتوبر سے ملک میں آٹھ بڑی تبدیلیاں، ایل پی جی سے لے کر بینک ایف ڈی تک، آپ کی جیب پر پڑے گا اثر