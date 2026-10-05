آر بی آئی ایم پی سی کی میٹنگ شروع: کیا گھر اور کار کی ای ایم آئی زیادہ مہنگی ہو سکتی ہے؟ 7 اکتوبر کو نتائج کا اعلان

آر بی آئی ایم پی سی کی میٹنگ شروع: کیا گھر اور کار کی ای ایم آئی زیادہ مہنگی ہو سکتی ہے؟ 7 اکتوبر کو نتائج کا اعلان
اجلاس کے حتمی فیصلوں کا اعلان 7 اکتوبر کو صبح 10 بجے کیا جائے گا، جس پر پورے ملک کی نظریں ہیں۔
Published : October 5, 2026 at 3:45 PM IST
نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا کی مانیٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) نے آج 5 اکتوبر 2026 سے اپنی اہم تین روزہ میٹنگ شروع کی ہے۔ چھ رکنی کمیٹی کے فیصلوں کا اعلان بدھ 7 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ مارکیٹ کے ماہرین اور بڑے مالیاتی اداروں کا خیال ہے کہ مرکزی بینک اس بار ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹس (0.25 فیصد) اضافہ کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، تو یہ فروری 2023 کے بعد پہلی شرح سود میں اضافہ ہوگا، جس سے ریپو ریٹ کو موجودہ 5.25 فیصد سے بڑھ کر 5.50 فیصد ہو جائے گا۔
بڑھتی ہوئی مہنگائی اور عالمی دباؤ آر بی آئی کو قبل از وقت سخت اقدامات کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آئیے ان بنیادی وجوہات کو سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے شرح سود بڑھنے کا امکان ہے۔
1. مہنگائی کا بڑھتا ہوا دباؤ
ملک میں خوردہ مہنگائی ایک بار پھر عروج پر ہے۔ اگست میں یہ شرح بڑھ کر 4.82 فیصد ہو گئی، جو جولائی میں 4.45 فیصد تھی۔ مزید برآں، کمزور مانسون اور ال نینو کے اثرات کی وجہ سے آنے والے مہینوں میں خوراک کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ ایس بی آئی ریسرچ کے مطابق ستمبر اور اکتوبر میں افراط زر 5.5 فیصد سے 6.5 فیصد تک بڑھ سکتا ہے۔
2. آگ پر خام تیل کی قیمتیں
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 100 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت اپنی ضروریات کا 85 فیصد سے زیادہ تیل درآمد کرتا ہے۔ مہنگا تیل درآمد کرنے سے ملک میں نقل و حمل اور پیداوار کی لاگت بڑھ جاتی ہے، جس سے ہر چیز، چھوٹی اور بڑی، مہنگی ہونے کا خطرہ ہے۔
3. کمزور ہوتا روپیہ اور عالمی حالات
دنیا بھر کے مرکزی بینک خاص طور پر امریکی فیڈرل ریزرو شرح سود کو مسلسل بلند رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاروں نے ہندوستانی مارکیٹ سے رقوم نکال لی ہیں، جس کے نتیجے میں ہندوستانی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 96 سے زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ روپے کو مستحکم کرنے اور سرمایہ کاروں کو روکنے کے لئے آر بی آئی کے پاس شرح سود بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔
عوام اور معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
شرح سود میں اضافے کا سب سے براہ راست اور نمایاں اثر عام آدمی کی جیب پر پڑے گا۔
لون مزید مہنگے ہو جائیں گے: ہوم لون، کار لون اور پرسنل لون پر سود کی شرح بڑھ جائے گی، جس سے آپ کے ماہانہ ای ایم آئی پر بوجھ بڑھے گا۔
فکسڈ ڈپازٹ پر واپسی: اچھی خبر یہ ہے کہ بینکوں میں رقم جمع کرنے والے بزرگ شہریوں اور عام بچت کرنے والوں کو اپنی ایف ڈی پر پہلے سے زیادہ سود ملے گا۔
بینک آف امریکہ اور ایس بی آئی ریسرچ کے ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ مہنگائی کو قابو سے باہر ہونے سے روکنے کے لیے آر بی آئی کا یہ اقدام "قبل از وقت ہیج" ہوگا۔ اجلاس کے حتمی فیصلوں کا اعلان 7 اکتوبر کو صبح 10:00 بجے کیا جائے گا، اس پر پوری قوم کی گہری نظر ہے۔