ہوم اور کار لون لینے والوں کی مشکلات بڑھنے کا خدشہ، آر بی آئی گورنر کا شرحِ سود بڑھانے کا اشارہ
مہنگائی بڑھنے کے خدشے کے باعث آر بی آئی رواں مالی سال میں ریپو ریٹ بڑھا سکتا ہے، فی الحال شرح سود 5.25 فیصد ہے۔
Published : August 20, 2026 at 12:01 PM IST
نئی دہلی: اگر آنے والے دنوں میں کھانے پینے کی چیزوں اور ایندھن کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں، تو ریزرو بینک آف انڈیا آپ کی جیب پر بوجھ بڑھا سکتا ہے۔ آر بی آئی کی مانیٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) کے ارکان نے واضح اشارے دیے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے رواں مالی سال (27-2026) میں سود کی شرحوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
حال ہی میں جاری ہونے والی اگست کی میٹنگ کی رپورٹ سے یہ صاف ظاہر ہوا ہے کہ مرکزی بینک فی الحال مہنگائی کے حوالے سے انتہائی محتاط ہے۔
تیسری سہ ماہی میں 5.9 فیصد تک جا سکتی ہے مہنگائی
سود کی شرحوں میں اضافے کا سب سے بڑا اشارہ آر بی آئی کی ڈپٹی گورنر پونم گپتا کی طرف سے آیا ہے۔ ان کے مطابق، رواں مالی سال کی تیسری سہ ماہی (اکتوبر تا دسمبر) میں بنیادی خوردہ مہنگائی کی شرح بڑھ کر 5.9 فیصد تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر مہنگائی اسی رفتار سے آگے بڑھتی ہے، تو معیشت کو سنبھالنے کے لیے سود کی شرحیں بڑھانا انتہائی ضروری ہو جائے گا۔
دوسری طرف، آر بی آئی گورنر سنجے ملہوترا نے بتایا کہ گذشتہ سال اوسط مہنگائی صرف دو فیصد تھی، جس کی وجہ سے ریپو ریٹ کو گھٹا کر 5.25 فیصد کیا گیا تھا۔ لیکن اس سال حالات بدل رہے ہیں۔ اس سال اب تک کور مہنگائی (ایندھن اور کھانے پینے کے سامان کے بغیر والی مہنگائی) اوسطاً 3.93 فیصد رہی ہے، جس کے پورے سال میں 4.3 فیصد تک پہنچنے کا اندازہ ہے۔
فی الحال صورت حال کیا ہے؟
اگست کی میٹنگ میں کمیٹی نے فی الحال عام عوام کو راحت دیتے ہوئے سود کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ ریپو ریٹ ابھی بھی 5.25 فیصد پر مستحکم ہے۔ یہ لگاتار چوتھی بار ہے جب سود کی شرحوں کو نہیں بدلا گیا۔ آر بی آئی نے ابھی 'نیوٹرل' رخ اپنایا ہے، یعنی وہ آنے والے وقت میں معاشی اعداد و شمار کو دیکھ کر طے کرے گا کہ سود کی شرحیں بڑھانی ہیں یا گھٹانی ہیں۔
اس کے ساتھ ہی، ملک میں بینکوں کے پاس جمع ہونے والا پیسہ 10 سال کی ریکارڈ سطح 15.4 فیصد پر پہنچ گیا ہے، اور بازار میں لون (قرض) کی مانگ بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔
عام عوام پر کیا اثر ہوگا ؟
چونکہ اس بار شرحیں نہیں بڑھی ہیں، اس لیے آپ کے موجودہ ہوم لون یا کار لون کی ای ایم آئی (EMI) پر فوری طور پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اکتوبر کی اگلی میٹنگ میں آر بی آئی ریپو ریٹ بڑھاتا ہے، تو تمام قسم کے لون مہنگے ہو جائیں گے۔ اس کا براہِ راست اثر آپ کی ماہانہ قسطوں یا لون کی مدت پر پڑے گا۔
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