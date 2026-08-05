آر بی آئی نے مسلسل تیسری بار ریپو ریٹ کو 5.25 افیصد پر برقرار رکھا، جانیں عام آدمی پر اس کے اثرات
ریزرو بینک آف انڈیا کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اپنی جائزہ میٹنگ میں ریپو ریٹ کو 5.25 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
Published : August 5, 2026 at 12:53 PM IST
ممبئی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کی مانیٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) نے بدھ کو اعلان کیا کہ ملک کی کلیدی شرح سود (ریپو ریٹ) میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ ریزرو بینک نے ریپو ریٹ کو 5.25 فیصد پر برقرار رکھا ہے۔ عالمی منڈیوں میں جاری غیر یقینی صورتحال اور جغرافیائی سیاسی تناؤ کے درمیان، مرکزی بینک نے بھی 'غیر جانبدار' پالیسی کا موقف برقرار رکھا ہے۔
آر بی آئی کے اس فیصلے کے بعد دیگر کلیدی شرحیں بھی بدستور برقرار رہیں گی۔ اسٹینڈنگ ڈپازٹ فیسیلٹی (ایس ڈی ایف) کی شرح پانچ فیصد رہے گی، جبکہ مارجنل اسٹینڈنگ فیسیلٹی (ایم ایس ایف) کی شرح اور بینک کی شرح 5.5 فیصد پر برقرار رہے گی۔ یہ لگاتار تیسری مرتبہ ہے جہاں مرکزی بینک نے شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ جون کی میٹنگ کے دوران بھی ریپوریٹ مستحکم رہا تھا۔
#WATCH | RBI keeps policy repo rate unchanged at 5.25%, maintains a neutral stance— ANI (@ANI) August 5, 2026
(Video source: RBI /YouTube) pic.twitter.com/Z83krOzuFn
عالمی چیلنجز اور افراط زر کے دباؤ
ایک بیان میں، آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے نوٹ کیا کہ عالمی معیشت کو اس وقت مختلف دباؤ کا سامنا ہے۔ امریکہ کی طرف سے عائد کردہ نئے ٹیرف کی وجہ سے تجارتی شعبے میں غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ مزید برآں، مغربی ایشیا میں بحران خام تیل کی قیمتوں اور عالمی مالیاتی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کا باعث بن رہا ہے۔
گھریلو محاذ پر، حالیہ مہینوں میں خوردہ افراط زر کی شرح میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم، یہ آر بی آئی کے ہدف کی حد (2 سے 6 فیصد) کے اندر ہے۔ گورنر نے واضح کیا کہ ہندوستانی معیشت مضبوط پوزیشن میں ہے، بعض شعبوں میں تناؤ کے ابتدائی آثار نظر آرہے ہیں۔
#WATCH | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " the re-escalation of the west asia conflict since the first week of july has amplified volatility in energy prices and renewed uncertainty about supply chains. amidst persistent global uncertainty, domestic economic activity has… pic.twitter.com/ficMOtoPzW— ANI (@ANI) August 5, 2026
اقتصادی ترقی کی شرح کا تخمینہ
جاری عالمی غیر یقینی صورتحال، سپلائی چین میں رکاوٹوں، اور ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے اثرات کو مدنظر رکھتے ہوئے، آر بی آئی نے پہلے ہی 2026-27 مالی سال کے لیے ملک کی حقیقی جی ڈی پی شرح نمو کے لیے اپنے تخمینہ کو 6.9 فیصد سے گھٹا کر جون میں 6.6 فیصد کر دیا تھا۔ موجودہ جائزہ اجلاس میں بھی یہی اندازہ برقرار رکھا گیا ہے۔
مثبت بات یہ ہے کہ ملکی اقتصادی حالات سازگار ہیں۔ ہندوستانی منڈی کو اچھے مانسون کا امکان، مضبوط صنعتی سرگرمیوں، اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی خاطر خواہ آمد سے نمایاں حمایت حاصل ہو رہی ہے۔
RBI Governor Sanjay Malhotra says, India's FY27 real GDP growth projected at 6.7%, 10 basis points higher than our previous projection." pic.twitter.com/VBoZ2XyhNH— ANI (@ANI) August 5, 2026
عام لوگوں پر اثرات
ریپو ریٹ کو برقرار رکھنے کے فیصلے سے عام صارفین کو خاصی راحت ملی ہے۔ گھر، کار اور بینکوں سے حاصل کردہ پرسنل لون کے لیے ای ایم آئی میں فوری طور پر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ مارکیٹ ماہرین اسے آر بی آئی کے ایک متوازن اقدام کے طور پر بیان کر رہے ہیں جس کا مقصد افراط زر کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ترقی کو آگے بڑھانا ہے۔
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