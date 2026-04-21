پھر لگ سکتا ہے مہنگائی کا دھچکا؟ مغربی ایشیا بحران کے بیچ آر بی آئی نے کیا خبردار
ایران جنگ کے سبب مہنگائی اور سپلائی کی رکاوٹوں کو کنٹرول کرنے کیلئے آر بی آئی نے "انتظار کرو اور دیکھو" کی پالیسی اپنائی ہے۔
Published : April 21, 2026 at 11:55 AM IST
نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی کشیدگی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے واضح کیا کہ مرکزی بینک فی الحال "انتظار کرو اور دیکھو" کے موڈ میں ہے۔ امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر ملہوترا نے کہا کہ مغربی ایشیا میں تنازع بھارتی معیشت بالخصوص سپلائی چین اور کاروبار کے لیے براہ راست خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔
سپلائی بحران اور مہنگائی کا خطرہ
گورنر ملہوترا نے خبردار کیا کہ اگر مغربی ایشیا میں تنازع طویل عرصے تک جاری رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں رسد میں رکاوٹیں بھارت کی عمومی قیمتوں میں اضافے (افراط زر) پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ "دوسرے دور کے اثرات" پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ابتدائی طور پر محض "سپلائی کا دھچکا" لگتا ہے، وہ طویل مدت میں مسلسل افراط زر کا باعث بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آر بی آئی شرح سود کے مستقبل سے متعلق کوئی ٹھوس وعدے کرنے سے گریز کر رہا ہے۔
مغربی ایشیا پر بھارت کا انحصار
بھارتی معیشت میں مغربی ایشیائی خطے کی اہمیت کا اندازہ گورنر کے فراہم کردہ اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق:
- بھارت کی کل برآمدات کا چھٹا حصہ اسی خطے سے آتا ہے۔
- ملک کی کل درآمدات کا پانچواں حصہ اور خام تیل کی درآمدات کا نصف حصہ مغربی ایشیا سے آتا ہے۔
- کھاد کی درآمدات کا دو -پانچواں (two-fifths) حصہ اور ترسیلات زر کا تقریباً 40 فیصد اسی خطے سے آتا ہے۔
کرنسی اور زرمبادلہ کے ذخائر
مارچ میں تنازع شروع ہونے کے بعد سے بھارتی کرنسی روپے میں چار فیصد سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ تاہم گورنر نے فارن ایکسچینج مارکیٹ میں آر بی آئی کی مداخلت کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے پاس 710 بلین ڈالر کے مضبوط زرمبادلہ کے ذخائر موجود ہیں، جو 11 ماہ سے زیادہ کی درآمدات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔
ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور مالیاتی طاقت
بحران کے باوجود بھارت کی اندرونی ڈیجیٹل اور مالی پوزیشن مضبوط ہے۔ مارچ میں یو پی آئی نے 22 ارب روپے کا لین دین ریکارڈ کیا۔ مزید برآں، آر بی آئی اب یونیفائیڈ لینڈنگ انٹرفیس (ULI) تیار کر رہا ہے، جو چھوٹے کسانوں اور کاروباریوں کو فوری قرضوں تک رسائی کے قابل بنائے گا۔
آخر میں، گورنر نے بھارت کی مالی پوزیشن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا مالیاتی خسارہ 2020-21 میں 9.2 فیصد سے کم ہو کر 2025-26 میں 4.4 فیصد رہ گیا ہے، جو معیشت کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔
