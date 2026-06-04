آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا جمعے کو مانیٹری پالیسی کمیٹی کے فیصلے کا اعلان کریں گے

آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا جمعے کو مانیٹری پالیسی کمیٹی کے فیصلے کا اعلان کریں گے
چھ رکنی ایم پی سی نے بدھ کو اپنی تین روزہ بحث کا آغاز کیا۔
Published : June 4, 2026 at 8:49 PM IST
ممبئی: ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر سنجے ملہوترا جمعہ کو مانیٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) کے فیصلے کا اعلان کریں گے۔ اہم شرح سود کو 5.25 فیصد پر برقرار رکھنے کی توقع ہے، کیونکہ مرکزی بینک مغربی ایشیا میں جاری تنازعات کے پیش نظر محتاط موقف اپناتا ہے، جو افراط زر اور اقتصادی ترقی دونوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ چھ رکنی ایم پی سی نے بدھ کو اپنی تین روزہ بحث کا آغاز کیا۔
ماہرین اقتصادیات اور ٹریژری چیفس کے پی ٹی آئی کے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ بڑھتے ہوئے افراط زر کے خطرات کے پیش نظر ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) اس بار بینچ مارک ریپو ریٹ کو برقرار رکھنے کا امکان ہے۔ زیادہ تر کا خیال ہے کہ مرکزی بینک مالی سال 27 کے بعد اپنی پالیسی کو دوبارہ سخت کرنا شروع کر سکتا ہے۔
سروے کے جواب دہندگان میں سے گیارہ توقع کرتے ہیں کہ ایم پی سی شرحیں برقرار رکھے گا، جبکہ چار 0.25 فیصد اضافے کی توقع رکھتے ہیں۔ زیادہ تر جواب دہندگان اس مالی سال میں کم از کم دو شرحوں میں اضافے کی توقع رکھتے ہیں، جب کہ کچھ لوگ مہنگائی کے دباؤ میں اضافے کی صورت میں دو سے زیادہ کا خیال رکھتے ہیں۔
بدھ کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے چیئرمین سی ایس سیٹی نے کہا کہ اگر آر بی آئی افراط زر کے چیلنجوں کے درمیان پالیسی کی شرحوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو اقتصادی ترقی رک جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ مارکیٹ کی توقعات بڑے پیمانے پر شرح توقف کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ششیر بیجل، بین الاقوامی پارٹنر، نائٹ فرینک انڈیا کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر، بھی ایم پی سی سے پالیسی کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔
بیجل نے کہا کہ ایک مستحکم شرح سود ماحول خاص طور پر رئیل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے اہم ہے، جہاں سستی اور خریدار کے جذبات براہ راست قرض لینے کی لاگت سے جڑے ہوئے ہیں۔ مسلسل شرح استحکام ہاؤسنگ کی طلب میں اضافہ کرے گا، مضبوط رہائشی فروخت کو برقرار رکھے گا، اور رئیل اسٹیٹ ایکو سسٹم میں سرمایہ کاری کو تحریک دے گا۔
ملہوترا کی صدارت میں ایم پی سی کے دیگر ممبران ہیں: ناگیش کمار (ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو، آئی ایس آئی ڈی)، سوگتا بھٹاچاریہ (معاشیات)، رام سنگھ (ڈائریکٹر، دہلی اسکول آف اکنامکس)، پونم گپتا (ڈپٹی گورنر، آر بی آئی)، اور اندرانیل بھٹاچاریہ (ایگزیکٹیو، آر بی آئی)۔