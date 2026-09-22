ایف ڈی کروانے والوں کے لیے بڑی خبر: یکم اکتوبر سے بدل جائے گا یہ ضروری قانون، براہِ راست آپ کی جیب پر پڑے گا اثر
1 اکتوبر سے FD پر RBI کا نیا قانون لاگو ہوگا، بینکوں کو صبح 10:10 بجے تک سود کی شرحیں بدلنی ہوں گی؛ جانیں تفصیلات...
Published : September 22, 2026 at 1:36 PM IST
حیدرآباد: اگر آپ بھی اپنی محنت کی کمائی کو محفوظ رکھنے اور طے شدہ منافع (ریٹرن) کے لیے فکسڈ ڈپازٹ (FD) میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو یہ خبر آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آنے والی 1 اکتوبر 2026 سے ملک میں بینکنگ سے جڑی کئی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ بھارتیہ ریزرو بینک (RBI) ایف ڈی کے قوانین میں بڑی ترمیم کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد بینکوں کو نئے قوانین کے تحت ہی فکسڈ ڈپازٹ اسکیمیں چلانی ہوں گی۔
اس نئی تبدیلی میں 'بلک ڈپازٹ' (Bulk Deposit) یعنی تھوک جمع کاری کی حد سے لے کر سود کی شرحیں طے کرنے اور انہیں عوامی سطح پر ظاہر کرنے کے طریقوں میں شفافیت لائی جا رہی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ 1 اکتوبر سے لاگو ہونے والے اس نئے قانون کا آپ پر کیا اثر پڑے گا۔
3 کروڑ روپے سے اوپر کی جمع رقم مانی جائے گی 'بلک ڈپازٹ'
آر بی آئی کی طرف سے جاری کردہ نئی گائیڈ لائنز کے مطابق، اب 'بلک ڈپازٹ' کی تعریف بدل گئی ہے۔
کیا ہے نیا قانون: اب 3 کروڑ روپے یا اس سے زیادہ کی ایف ڈی کو بلک ڈپازٹ کے زمرے (کیٹیگری) میں رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ حد 2 کروڑ روپے تھی۔
بینکوں کو چھوٹ: اس تبدیلی کے بعد بینکوں کو لیکیویڈیٹی کوریج ریشو (LCR) فریم ورک کے تحت 'ڈفرینشل رن آف ریٹس' کو دھیان میں رکھتے ہوئے، تھوک جمع رقم پر الگ یعنی 'ڈفرینشل' انٹرسٹ ریٹس طے کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ اس سے بینکوں کو اپنی نقدی مینیج کرنے میں زیادہ لچک ملے گی۔
ہر دن صبح 10:10 بجے تک اپ ڈیٹ کرنی ہوں گی سود کی شرحیں
صارفین کے لیے شفافیت بڑھانے کے لیے مرکزی بینک نے سخت موقف اپنایا ہے۔ اب بینک من مانے ڈھنگ سے پچھلے دروازے سے سود کی شرحوں میں خفیہ تبدیلیاں نہیں کر سکیں گے۔
کیا ہے نیا قانون: 1 اکتوبر سے تمام بینکوں کو اپنی آفیشل ویب سائٹ پر ہر ورکنگ ڈے (کام کے دن) صبح 10:00 بجے تک بلک ایف ڈی پر دی جانے والی سود کی شرحوں کو لازمی طور پر لائیو کرنا ہوگا۔
10 منٹ کا گریس پیریڈ: آر بی آئی نے بینکوں کو 10 منٹ کا اضافی وقت دیا ہے، یعنی کسی بھی صورت میں صبح 10:10 بجے تک نئی شرحوں کا اعلان ویب سائٹ پر ہو جانا چاہیے۔
ایک ہی بینک کی تمام شاخوں میں ملیں گی ایک جیسی شرحیں
اکثر دیکھا جاتا تھا کہ کچھ بینک اپنی الگ الگ برانچوں میں مخصوص صارفین یا مول تول (بارگیننگ) کی بنیاد پر ایک ہی مدت کی ایف ڈی پر الگ الگ سود کی شرحیں آفر کر دیتے تھے۔ نئے قوانین کے بعد اس پر پوری طرح روک لگ جائے گی۔
کیا ہے نیا قانون: مرکزی بینک نے صاف ہدایت دی ہے کہ ایک ہی تاریخ کو قبول کی گئی یکساں رقم اور یکساں مدت کی فکسڈ ڈپازٹ پر ملک بھر کی تمام شاخوں (برانچوں) میں ایک جیسا انٹرسٹ ریٹ دیا جائے گا۔ اس میں کسی بھی صارف کے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکے گا۔
عام سرمایہ کاروں پر کیا ہوگا اس کا اثر؟
اگر آپ ایک چھوٹے یا ریٹیل انویسٹر ہیں (جو 3 کروڑ روپے سے کم کی ایف ڈی کرواتے ہیں)، تو آپ کے لیے راحت کی بات یہ ہے کہ آپ کے انٹرسٹ ریٹس پر اس کا کوئی براہِ راست یا منفی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ قانون بنیادی طور پر بڑے ادارہ جاتی سرمایہ کاروں (کارپوریٹس) کو متاثر کرے گا۔
فائدہ ہر چھوٹے بڑے سرمایہ کار کو ملے گا
تاہم، اس فیصلے سے بینکنگ سسٹم میں شفافیت اور یکسانیت آئے گی، جس کا فائدہ ہر چھوٹے بڑے سرمایہ کار کو ملے گا۔ اب آپ گھر بیٹھے ہی کسی بھی بینک کی ویب سائٹ پر جا کر بالکل درست اور لائیو انٹرسٹ ریٹس کا موازنہ کر سکیں گے۔ ساتھ ہی، اگر آپ نے 1 اکتوبر 2026 سے پہلے کوئی ایف ڈی کروا رکھی ہے، تو وہ پہلے سے طے شدہ شرائط اور پرانے انٹرسٹ ریٹ پر ہی میچور ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔
سینیئر سٹیزنز (بزرگ شہریوں) کے لیے ایف ڈی اب بھی 8 سے 9 فیصد تک کے 'زیرو رسک' (بغیر کسی خطرے کے) اور زبردست منافع کے ساتھ سرمایہ کاری کا سب سے پسندیدہ متبادل بنی رہے گی۔