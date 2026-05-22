آر بی آئی نے توڑ دیا ریکارڈ! حکومت کے خزانے میں 2.87 لاکھ کروڑ روپے جمع کئے
ماہرین کا خیال ہے کہ یہ میگا ادائیگی مرکزی حکومت کے لیے ایک مضبوط مالیاتی کُشن فراہم کرے گی
Published : May 22, 2026 at 8:00 PM IST
ممبئی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے مرکزی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مالی سال 2025-26 کے لیے مرکزی حکومت کو 2,86,588.46 کروڑ (تقریباً 2.87 لاکھ کروڑ روپے) کی اضافی رقم منتقل کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ مرکزی بینک کی تاریخ میں سب سے بڑی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی ہے۔ یہ فیصلہ سنٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 623ویں میٹنگ میں لیا گیا، جو ممبئی میں آر بی آئی کے گورنر شکتی کانت داس کی صدارت میں منعقد ہوئی۔
یہ تاریخی مالیاتی منتقلی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب عالمی جغرافیائی سیاسی کشیدگی، خاص طور پر مغربی ایشیا میں بحران، خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا باعث بنا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ میگا ادائیگی مرکزی حکومت کے لیے ایک مضبوط مالیاتی کشن فراہم کرے گی، بجٹ کے انتظام میں مدد کرے گی۔ ایندھن اور کھاد کی سبسڈی کے بڑھتے ہوئے بوجھ کو کنٹرول کرے گی۔
آمدنی میں 26.42 فیصد اضافہ
آر بی آئی کے جاری کردہ مالیاتی بیانات کے مطابق، بینک کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، بنیادی طور پر غیر ملکی کرنسی کے آپریشنز، غیر ملکی اثاثوں پر زیادہ منافع، اور موثر ٹریژری مینجمنٹ کی وجہ سے۔ مالی سال 2025-26 کے دوران مرکزی بینک کی مجموعی آمدنی میں 26.42 فیصد کا اضافہ ہوا۔
بیلنس شیٹ کا سائز 91.97 لاکھ کروڑ روپئے سے تجاوز کر گیا
ملک کے مرکزی بینک کی مالی پوزیشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ 31 مارچ 2026 تک، آر بی آئی کی بیلنس شیٹ کا کل سائز 20.61 فیصد بڑھ کر 91,97,121.08 کروڑ روپئے تک پہنچ گیا ہے۔
بینک نے عالمی مالیاتی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور کسی بھی ممکنہ اقتصادی جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے اپنے حفاظتی جال کو مزید مضبوط کیا ہے۔ آر بی آئی نے اکنامک کیپٹل فریم ورک (ای سی ایف) کے تحت 6.5 فیصد کی بالائی سطح پر اپنے ہنگامی خطرے کے بفر کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سال 1,09,379.64 کروڑ روپئے کی کافی رقم خطرے کے بفر میں منتقل کی گئی ہے، جو پچھلے مالی سال میں 44,861.70 کروڑ روپئے سے زیادہ تھی۔
مالیاتی خسارے پر مثبت اثرات
اس سرپلس کی منتقلی سے حکومت کو رواں مالی سال کے لیے اپنے مالیاتی خسارے کا ہدف حاصل کرنے میں نمایاں مدد ملے گی۔ مزید برآں، حکومت کے پاس انفراسٹرکچر کی ترقی اور فلاحی اسکیموں پر اخراجات بڑھانے کے لیے اضافی مالی وسائل دستیاب ہوں گے۔