بینکوں کے لیے بڑی خبر: آر بی آئی نے ڈیویڈنڈ کے قواعد میں کی تبدیلی، بینکوں کو منافع زیادہ آسانی سے تقسیم کرنے کی اجازت
RBI نے بینکوں کے لیے ڈیویڈنڈ کے نئے اصول جاری کیے؛ اب 100فیصد کے بجائے خالص NPAs کا صرف 50فیصد منافع سے کاٹنا پڑے گا۔
Published : March 11, 2026 at 10:32 AM IST
نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے بینکوں کے لیے منافع کا اعلان کرنے کے قوانین میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ منگل کو جاری کیے گئے ان نئے رہنما خطوط کا مقصد بینکوں کی مالی پوزیشن کو مزید شفاف بنانا اور سرمایہ کاروں کے منصفانہ منافع کو یقینی بنانا ہے۔ یہ نیا فریم ورک مالی سال 27-2026 سے لاگو ہوگا۔
اہم تبدیلیاں کیا ہیں؟
سب سے اہم تبدیلی ٹیکس کے بعد ایڈجسٹ منافع (PAT) کا حساب لگانے کا طریقہ ہے۔ جب بھی بینک اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ ادا کرتے ہیں تو انہیں کچھ اصولوں کی بنیاد پر اپنے منافع کا حساب لگانا چاہیے۔
ابتدائی مسودہ (تجویز) میں، آر بی آئی نے کہا تھا کہ بینکوں کو اپنے منافع سے 100 فیصد خالص این پی اے کاٹنا ہوگا۔ تاہم بینکوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز سے رائے حاصل کرنے کے بعد، آر بی آئی نے اس میں نرمی کی ہے۔ حتمی قوانین کے مطابق، بینکوں کو اب اپنے خالص منافع سے صرف 50 فیصد خالص این پی اے (NPAs) کاٹنا ہوں گے۔
آر بی آئی (RBI) کا خیال ہے کہ NPA میں 100 فیصد کمی بہت سخت ہوتی، کیونکہ خراب قرضوں سے صفر وصولی کا مفروضہ زمینی حقائق سے متصادم ہو سکتا ہے۔
کون سے بینک قوانین کے تحت آئیں گے؟
یہ نئے قوانین تقریباً تمام بینکنگ اداروں پر لاگو ہوں گے، بشمول:
- کمرشل بینکس
- چھوٹے مالیاتی بینک
- ادائیگی کے بینک
- مقامی علاقے کے بینک
- علاقائی دیہی بینک
قوانین کب نافذ ہوں گے؟
آر بی آئی نے واضح کیا ہے کہ یہ نظرِثانی شدہ قواعد مالی سال 2026-27 سے لاگو ہوں گے۔ اس وقت تک، یعنی مالی سال 26-2025 تک، پرانے قوانین نافذ رہیں گے۔ کچھ بینکوں نے درخواست کی تھی کہ ان قوانین کو مستقبل کے متوقع کریڈٹ نقصان (ECL) فریم ورک تک مؤخر کر دیا جائے، لیکن آر بی آئی (RBI) نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ مرکزی بینک برقرار رکھتا ہے کہ دونوں مضامین الگ الگ ہیں۔
بورڈ کی ذمہ داری میں اضافہ
آر بی آئی نے ہدایت دی ہے کہ بینک بورڈ منافع کا فیصلہ کرتے وقت صرف منافع پر غور نہ کریں۔ انہیں آڈٹ رپورٹس، اثاثوں کی درجہ بندی میں تضادات اور بینک کی مستقبل کی سرمایہ کی ضروریات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہی اصول عبوری منافع پر لاگو ہوتے ہیں۔