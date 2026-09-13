راموجی گروپ کی شیلجا کرن اور وجیشوری سمیت 60 ممتاز کاروباری شخصیات کو باوقار اعزاز، ہائی بز ٹی وی کی ’کافی ٹیبل بک‘ جاری
راجگوپال نے کہاکہ یہ کتاب کاروباری افراد کی مثبت سوچ اور انکی کامیابیوں کو معاشرے کے سامنے اجاگر کرنے کے مقصد سے شائع کی گئی۔
Published : September 13, 2026 at 8:40 PM IST
حیدرآباد : ہائی بز ٹی وی نے ہفتہ کے روز ایک خصوصی کافی ٹیبل بک جاری کی، جس میں مختلف شعبوں میں مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے کامیاب کاروباری ادارے قائم کرنے والی 60 ممتاز کاروباری شخصیات کی کامیابی کی داستانیں شامل کی گئی ہیں۔ یہ کافی ٹیبل بک حیدرآباد کے نانک رام گوڑہ میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران آندھرا پردیش کے وزیر برائے صنعت و تجارت ٹی جی بھرت نے جاری کی۔
اس موقع پر کتاب میں شامل تمام 60 کاروباری شخصیات کو بھی ان کی خدمات اور کامیابیوں کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ راموجی گروپ سے تعلق رکھنے والی دو ممتاز خواتین کاروباری رہنماؤں، مارگ درشی کی منیجنگ ڈائریکٹر شیلجا کرن اور راموجی فلم سٹی کی منیجنگ ڈائریکٹر سی ایچ وجیشوری کو بھی اس اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا۔ تقریب میں راموجی گروپ کے نمائندوں نے دونوں کاروباری شخصیات کی جانب سے اعزازات وصول کیے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ٹی جی بھرت نے کہا کہ کافی ٹیبل بک میں شامل 60 کاروباری شخصیات کے کامیابی کے سفر نوجوان نسل کے لیے انتہائی متاثر کن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پلیٹ فارم جو کاروباری افراد کی کامیابیوں کو تسلیم کرتے اور انہیں معاشرے کے سامنے اجاگر کرتے ہیں، کاروباری ترقی اور نئے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو کی قیادت میں آندھرا پردیش ایک اہم سرمایہ کاری مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔
ان کا دعویٰ تھا کہ ملک میں آنے والی سرمایہ کاری کا 26 فیصد آندھرا پردیش میں ہورہا ہے۔ ٹی جی بھرت نے چندرا بابو نائیڈو کے ویژن 2020 کو تلنگانہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کا سہرا بھی دیا اور کہا کہ ریاست اب ’’آٹو موڈ‘‘ میں ترقی کررہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش حکومت بھی ریاست کو اسی سطح کی ترقی کی جانب لے جانے کے لیے کام کررہی ہے۔ ہائی بز ٹی وی کے منیجنگ ڈائریکٹر راج گوپال نے کہا کہ ادارے کے 17 سالہ سفر میں پہلی مرتبہ اس نوعیت کی کافی ٹیبل بک شائع کی گئی ہے۔
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اس کتاب کا مقصد کاروباری شخصیات کی مثبت سوچ، جدوجہد اور کامیابیوں کو معاشرے کے سامنے پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی بز ٹی وی مستقبل میں بھی اس طرح کے اقدامات جاری رکھے گا تاکہ کاروباری افراد کی کامیابیوں کو اجاگر کیا جاسکے اور نئی نسل کو کاروبار اور صنعت کے میدان میں آگے بڑھنے کی ترغیب ملے۔