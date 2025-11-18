راموجی ایکسیلنس ایوارڈ 2025: سری کانت بولا بینائی کے بغیر تو پیدا ہوئے لیکن ایک مقصد کے ساتھ
جب آپ چیلنجوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتےہیں؟ آپ سری کانت بولا بن گئے۔ ان چیلنجس کو مواقع میں بدل دیتےہیں۔
Published : November 18, 2025 at 12:16 PM IST
حیدرآباد: سری کانت بولا، ایک مشہور کاروباری اور سماجی کارکن ہیں۔ اتوار (16 نومبر) کو انھیں یوتھ آئیکن زمرہ میں راموجی ایوارڈ آف ایکسیلنس 2025 سے نوازا گیا۔
سری کانت بولا ان مختلف زمروں کے سات ایوارڈز میں شامل تھے جنہیں راموجی گروپ کے بانی چیرمین سری راموجی راؤ کے یوم پیدائش کے موقع پر حیدرآباد کے راموجی فلم سٹی میں ایک تقریب میں نوازا گیا۔
بولا 1991 میں آندھرا پردیش کے ایک دور افتادہ گاؤں میں بینائی کے بغیر پیدا ہوئے۔ زندگی کے ان چیلنجوں کے باوجود، وہ میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (MIT) میں داخلہ لینے والے پہلے بین الاقوامی نابینا طالب علم بن گئے۔ بولا کو فوربس ایشیا کی 30 انڈر 30 فہرست میں شامل کیا گیا۔
2012 میں، 33 سالہ بولا نے بولینٹ انڈسٹریز کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو ماحول دوست، بائیو ڈیگریڈیبل مصنوعات تیار کرتی ہے اور اس میں 500 سے زیادہ افراد ملازمت کرتے ہیں، جن میں سے ایک چوتھائی معذور ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے نثار دھرما کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، بولا نے اپنے کاروباری نقطہ نظر اور زندگی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے طریقے کے بارے میں بتایا:
انٹرویو کے ترمیم شدہ اقتباسات:
سوال: آپ کے ارد گرد ایک بہت ہی مثبت جذبہ اور توانائی ہے۔ آپ اسے کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ آپ کی توانائی کا راز کیا ہے؟
سری کانت: جب سے میں پیدا ہوا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں جن چیلنجوں کا سامنا کر رہا ہوں، گزشتہ تین دہائیوں میں میں اپنے ارد گرد جو امتیاز دیکھ رہا ہوں، اس نے مجھے مثبت بنایا اور ایک متحرک توانائی بخشی۔
جب بھی مجھے کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں اسے ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہوں۔ میں پرجوش ہو جاتا ہوں۔ جب بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں انہیں غلط ثابت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ اس طرح میں منفی کو مثبتیت میں بدل دیتا ہوں۔ ایک بار جب لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور میرے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو وہ میرے خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ منفی لوگ یا سب سے زیادہ ناقابل قبول لوگ زندگی میں میرے بہترین دوست بن گئے۔ یہ میرا منتر رہا ہے۔ جب بھی کوئی کہتا ہے، سری کانت، تم یہ نہیں کر سکتے، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔
سوال: آپ پہلے بین الاقوامی نابینا طالب علم تھے جنہیں میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (MIT) میں داخلہ ملا ، یہ ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ کیا آپ MIT میں اپنے کچھ تجربات کو شیئر کریں گے؟
سری کانت: میں اسے کسی تاریخی کارنامے کے طور پر یاد نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ ایک نئی شروعات ہے، کیونکہ ہندوستان کے لوگ، خاص طور پر نابینا یا چیلنج والے، کبھی بھی ایسی جگہ جانے کا خواب نہیں دیکھتے جو سب سے اوپر ہو۔ لیکن میں وہاں تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ میرے پاس ہندوستان میں پڑھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب میں نے IITs، BITS Pilanis اور کوچنگ انسٹی ٹیوٹ میں اپلائی کیا تو انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا۔ وہ انکار ایک پلس پوائنٹ بن گیا۔ میں نے MIT میں تعلیم حاصل کی، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کو اصل حالت میں قبول کرتی ہے۔
میری زندگی میں ہر انکار نے مجھے ایک قدم اوپر چڑھنے کے قابل بنایا۔ اگر میں نے ان تردیدوں کا جلد از جلد سامنا نہ کیا ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا، آپ سے بات کر رہا ہوتا۔ اس لیے میں واقعی ناکامی کو ہر ایک کی کامیابی کا زینہ سمجھتا ہوں۔ جب تک آپ کو کوئی دھچکا نظر نہیں آتا، جب تک آپ کو مشکل نظر نہیں آتی، آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ عیش و عشرت کی گود میں بیٹھ کر کچھ بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ درحقیقت ہمارا دماغ محنت سے کام کرتا ہے کہ ہم اپنی بہترین کوششیں اسی وقت پیدا کریں جب ہمیں مشکلات کا سامنا ہو۔ میں نے زندگی میں اتنی مشکلات کا سامنا کیا کہ اب یہ میرے لیے ایک نشہ بن گیا ہے۔ چیلنجوں کے بارے میں میرا جواب ہمیشہ رہا ہے: اسے آگے لاؤ۔
سوال: بولینٹ انڈسٹریز شروع کرنے کے لیے آپ کو کس چیز نے تحریک دی، اور آپ کے ذاتی سفر نے اس کے مشن کو کیسے شکل دی؟
سری کانت: جب میں امریکہ گیا تو میرے سامنے دو سوال تھے: کیا مجھے ہندوستان واپس جانا ہے یا کارپوریٹ امریکہ میں آباد ہونا ہے؟ جب میں نے ان دو سوالوں کو دیکھا تو پوری زندگی میرے سامنے آگئی، جدوجہد، ناکامیاں، چیلنجز، قانونی لڑائیاں اور میں نے بس سوچا، میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے صحیح رہنما، صحیح سپورٹ سسٹم اور صحیح عمر میں صحیح چیزوں کی صحیح نمائش حاصل ہوئی۔ لیکن لاکھوں لوگ ایسے ہیں، جو ڈونرز کے تعاون یا فلاحی فنڈز پر زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے پاس یہ مدد نہیں ہے۔ میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری کمیونٹی کے لیے تبدیلی لانا چاہتا تھا۔
میں اسے کمیونٹی کو واپس دینا چاہتا تھا اور میں ان لوگوں کے لیے امید کی کرن بننا چاہتا ہوں جنہیں اس شفقت کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں لفظی ہمدردی کی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لفظی ہمدردی کے بجائے شفقت کے ساتھ اردگرد کے لوگوں کے لیے باوقار معاش پیدا کیا جا سکتا ہے۔
شفقت یا کچھ اچھا کام کرنا اپنے آس پاس کے لوگوں کو کچھ رقم یا چیزیں عطیہ کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ کسی کو یہ دکھانے کے بارے میں ہے کہ وقار اور مقصد کے ساتھ کیسے جینا ہے۔ میرے نابینا پیدا ہونے کے پیچھے مقصد تھا کہ میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ لاکھوں لوگوں کو کچھ دیا جائے، تاکہ وہ سب اس ملک کے پیداواری شہری بن سکیں۔ یہی چیز ہے جس نے مجھے ہندوستان واپس آنے اور سوشل انٹرپرینیورشپ کے میدان میں کچھ کرنے کی ترغیب دی۔
سوال: کیا آپ سری کانت کی بایوپک (سوانح عمری) کے بارے میں اپنا تجربہ شیئر کر سکتے ہیں جس میں راج کمار راؤ آپ کا کردار ادا کر رہے ہیں؟
سری کانت: پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ مجھ پر فلم بن رہی ہے۔ میں نے تقریباً تین سال تک اس پیشکش کو ٹھکرا دیا لیکن آخر میں، میں ایسا نہیں کر سکا۔ جب یہ بن گئی، مجھے دل دہلا دینے والے پیغامات اور بہت زیادہ حمایت موصول ہونے لگی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ کل تک ان کی زندگی مایوسی میں تھی لیکن آج (فلم دیکھنے کے بعد) انہیں مقصد، سمت، مثبتیت اور طاقت مل گئی ہے۔ جب میں نے ان تبصروں کو سنا تو میں نے سوچا، واہ! کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ کیا میں اتنے سارے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہوں؟ اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں اسی کے لیے پیدا ہوا ہوں، اسی کے لیے میں جی رہا ہوں، لوگوں کے ارد گرد مدد اور بااختیار بنانے کے لیے۔
جب میں پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا: تم یہاں کے لئے نہیں ہو۔ یہ میرا پہلا چیلنج تھا۔ میں نے یہ کہہ کر اس پر قابو پالیا: یہاں صرف میں ہی ہوں۔ میں یقینی طور پر بینائی کے بغیر پیدا ہوا تھا لیکن مقصد کے بغیر نہیں اور یہی وژن ہمیں زندگی میں ترقی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
سوال: آپ نے ایک کمپنی بنائی جو سماجی مقصد کو منافع کے ساتھ متوازن رکھتی ہے۔ آپ عملی طور پر اس توازن کو کیسے برقرار رکھتے ہیں؟
سری کانت: یہ ایک پیچیدہ مساوات ہے۔ جب میں نے سوشل انٹرپرائز کے اس تصور کے بارے میں سوچا اور اسے سرمایہ کاروں کے سامنے پیش کیا تو لوگ مجھ پر ہنسے۔ انہوں نے کہا کہ تم بیوقوف ہو، تم یہ نہیں کر سکتے۔ آپ ری سائیکلنگ کے شعبے میں کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ کچرے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے فلم میں دیکھا ہے، ایک ڈائیلاگ ہے: اب تک تو اندھا تھا، اب گندہ بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں اندھا ہوں لیکن کبھی گندا نہیں ہو سکتا۔میں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ میں کچرے کے ڈھیر کو سونے میں بدل سکتا ہوں۔
میں جانتا تھا کہ سوشل انٹرپرائز کا تصور ضرور کام کرے گا، لیکن 12 سال پہلے، کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اب ہر کوئی ڈی ای آئی (diversity, equity, and inclusion) کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جب میں کارپوریٹ میں گیا اور کہا، ڈی ای آئی پریکٹس کرو، لوگوں نے کہا، نہیں! یہ ایک فینسی تصور ہے۔ لیکن اب یہ ان کی بنیادی طاقت بن چکی ہے۔ کسی نے معذور افراد کو ملازمت نہیں دی۔ لہذا، میں تین ستونوں پر کام کرکے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ میں فضول اور پائیدار مواد سے کچھ خوبصورت بنانا چاہتا ہوں جسے لوگ استعمال کر سکیں، ان لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا ہوں جو معاشرے کے حاشیے پر ہیں، اور ان لوگوں کو مواقع فراہم کرنا چاہتا ہوں جو چیلنجس کا شکار ہیں۔ چوتھا ستون منافع ہے۔ میں نے کامیابی سے دکھایا ہے کہ ان چاروں کو کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے۔
سوال: ہندوستانی صارفین اور کاروباری اداروں نے پائیدار پیکیجنگ سلوشنز کو کس حد تک قبول کیا ہے؟
سری کانت: وہ ایمانداری کے ساتھ اس کے لیے تیار تھے کیونکہ کوئی بھی انہیں ہماری طرح جمالیاتی طور پر دلکش، حفظان صحت سے متعلق مصنوعات ایک ہی قیمت پر نہیں دے سکتا تھا۔ جب ہم نے شروع کیا تو ہم کمپوسٹ ایبل اور ماحول دوست متبادل مصنوعات فراہم کرنے کے قابل تھے۔ ہم مسابقتی مصنوعات پیش کرنے کے قابل تھے۔ مثال کے طور پر، جب آپ کھجور کے پتوں سے بنی پلیٹوں کے مقابلے پلاسٹک کی پلیٹوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم قیمت کے پوائنٹس کو برقرار رکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ لوگ تھرموکول، اسٹائرو فوم اور پلاسٹک سے ماحول دوست متبادل میں تبدیل ہونے کے لیے بے چین اور پرجوش تھے۔ خاص طور پر عالمی منڈیوں میں، ہم کمپوسٹ ایبل متبادل اور پلاسٹک سے چھٹکارا پانے کے لیے بھاری مانگ اور بھاری دلچسپی دیکھ رہے ہیں۔
سوال: جہاں تک بولینٹ انڈسٹریز کا تعلق ہے اگلی ایک دہائی کے لیے آپ کے کیا منصوبے ہیں؟
سری کانت: پچھلے 12 مہینوں میں ہم ہندوستان سے عالمی سطح پر چلے گئے ہیں۔ ہم ریستورانوں، تجارتی اداروں، کارپوریٹس سمیت تمام صارفین کو ون سٹاپ حل فراہم کر رہے ہیں، ان کے کھانے کی پیکنگ، فوڈ سرونگ اور فوڈ ہینڈلنگ کے ساتھ ساتھ کوڑے کو سنبھالنے کے لیے کمپوسٹ ایبل متبادل فراہم کر رہے ہیں۔ ہم اب امریکہ، یورپ اور کینیڈا کی مارکیٹوں میں تمام کمپوسٹ ایبل اور ڈسپوزایبل مصنوعات کے لیے 360 ڈگری سولیوشن ہیں۔ اور ہم جلد ہی مشرق وسطیٰ اور برطانیہ کے اپنے آپریشنز شروع کرنے کے منتظر ہیں۔ لہذا، اگلے دو سے تین سالوں تک، ہماری کوشش ہے کہ ان تمام ممالک کے ہر گھر میں ہمارا نام پہنچ جائے۔ بلاشبہ، اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے اگلے 10 سالوں میں اسے ایک عالمی برانڈ بنانا اور کمپنی کو پیشہ ور افراد کے سپرد کرنا ہے کیونکہ میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں واقعی میں لوگوں کے نمائندے کے طور پر ان کی خدمت کرنے کا صحیح موقع تلاش کر رہا ہوں۔
سوال: کیا آپ کو لگتا ہے کہ معذور افراد میں خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں؟
سری کانت: نہیں! لیکن یہ ہمیشہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ اپنے بقیہ فوائد کو خصوصی صلاحیتوں میں کس طرح دیکھتے ہیں۔ آپ کچھ خاص نہیں ہیں، آپ مراعات یافتہ نہیں ہیں اور آپ کچھ نہیں ہیں۔ آپ صرف ایک عام انسان ہیں جس میں ایک یا زیادہ معذوری ہے۔ آپ کو اس سے آگے دیکھنے اور دیکھنے کے قابل ہونا پڑے گا۔ اس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں بدل سکتے ہیں۔
سوال: آپ راموجی ایکسیلنس ایوارڈز کے وصول کنندہ ہیں، کیا آپ اس موقع پر اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟
سری کانت: یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ، مجھے خود ایک ہیرو، مجھ جیسے کاروباریوں کے لیے ایک مثال اور آئیکن رہے سری راموجی راؤ گارو کے لیے اپنا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ ان کا سفر ہم سب کو متاثر کرتا ہے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں جس نے نہ صرف صحافت میں بلکہ تمام تیلگو کاروباریوں اور عالمی کاروباریوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کرنے میں عظیم قربانیاں دیں۔ لہٰذا، میں اس اعزاز کو اپنے مقصد اور اپنی ذمہ داریوں کی ایک یاد دہانی سمجھتا ہوں۔
یہ بھی پڑھیں:
- راموجی ایکسیلینس ایوارڈ یافتگان: انسانی اسمگلنگ مخالف کارکن سے لے کر 'واٹر مدر' تک، سات کامیاب لوگوں کی کہانیاں
- راموجی ایکسیلنس ایوارڈ: پلابی گھوش نے انسانی اسمگلنگ کی سرگرم کارکن بننے کا انتخاب کیوں کیا؟ اب تک 10 ہزار سے زائد لوگوں کو بچایا
- راموجی ایکسیلنس ایوارڈز سوسائٹی کے حقیقی ہیروز کا اعزاز: سی ایم ڈی
- راموجی ایکسیلنس ایوارڈز: نائب صدر رادھا کرشنن نے کہا، غلط معلومات کے دور میں میڈیا کو سچائی پہنچانی چاہیے
- راموجی ایکسیلنس ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر مادھوی لتا کو دنیا کا سب سے اونچا برج بنانے کا موقع کیسے ملا
- 'میں ایک ایسی دنیا چاہتا ہوں جہاں...'، راموجی ایکسیلنس ایوارڈ یافتہ آکاش ٹنڈن نے ای ٹی وی بھارت سے بات کی