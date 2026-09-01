مہینے کے پہلے دن مہنگائی کا جھٹکا، ایل پی جی، سی این جی، پی این جی، اے ٹی ایف کی قیمتوں میں اضافہ
یہ ایڈجسٹمنٹ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں اورڈالر کے مقابلے میں ہندوستانی روپے کے موقف پرغور کرنے کے بعد کی گئی ہے۔
Published : September 1, 2026 at 10:26 AM IST
نئی دہلی: سرکاری تیل کمپنیوں نے ستمبر کے پہلے دن ایل پی جی کی قیمتوں میں اہم تبدیلیاں کی ہیں۔ آج سے 19 کلو کے کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم، عام لوگوں کے لیے راحت کی خبر یہ ہے کہ 14.2 کلوگرام گھریلو سلنڈر کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔
فروری کے آخر میں مغربی ایشیا بحران شروع ہونے کے بعد، کمرشل ایل پی جی کی قیمت میں 1,373 روپے فی 19 کلوگرام سلنڈر بڑھا دی گئیں تھیں – جو فروری میں 1,740.50 روپے سے جون میں 3,113.50 روپے تک پہنچ گئیں۔
19 کلوگرام کے سلنڈر کی قیمت میں یکم اگست کو 192 روپے اور یکم جولائی کو 183.5 روپے کی کمی کی گئی تھی۔ مغربی ایشیا کے بحران کی وجہ سے جون میں قیمتیں ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھیں، جس کے بعد کمرشل ایل پی جی کی قیمتوں میں دو بار کمی کی گئی تھی۔
اے ٹی ایف کی قیمتوں میں اضافہ:
منگل کو ایوی ایشن ٹربائن فیول (اے ٹی ایف) کی قیمتوں میں 5.46 فیصد اضافہ کیا گیا۔ جیٹ فیول یا اے ٹی ایف کی قیمت 6.28 روپے فی لیٹر یا 5.46 فیصد بڑھا کر گھریلو ایئر لائنز کے لیے 121.28 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔
یہ اضافہ یکم اگست کو قیمتوں میں پانچ روپے فی لیٹر اضافے کے بعد کیا گیا ہے۔
دونوں اضافے سے ایئر لائنز کے مالی بوجھ میں اضافہ ہو جائے گا، جن کے لیے اے ٹی ایف آپریٹنگ اخراجات کا 40 فیصد بناتا ہے۔
سی این جی اور پی این جی کی قیمتوں میں اضافہ
مہانگر گیس نے پیر کو سی این جی کی قیمتوں میں دو روپے فی کلو اور گھریلو پائپڈ نیچرل گیس (پی این جی) میں ایک روپے فی معیاری مکعب میٹر (ایس سی ایم) کے اضافے کا اعلان کیا۔کمپنی نے مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کی وجہ سے ان پٹ لاگت میں اضافہ کا حوالہ دیا ہے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کمپریسڈ نیچرل گیس (سی این جی) کی نئی قیمت ممبئی اور اس کے آس پاس 88 روپے فی کلوگرام ہوگی، جو یکم ستمبر کی آدھی رات سے لاگو ہوگی۔
ممبئی، تھانے، رائے گڑھ، رتناگیری، لاتور اور مہاراشٹر میں دھاراشیو اور کرناٹک میں چتردرگا اور داونگیرے میں تقریباً 13 لاکھ سی این جی گاڑیاں ایم جی ایل کے سپلائی نیٹ ورک پر منحصر ہیں۔
گھریلو پی این جی محاذ پر، ان پٹ لاگت میں اسی اضافے کے نتیجے میں 30 لاکھ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی فی ایس سی ایم میں ایک روپے کا اضافہ ہوا۔ یہ اعلان قومی دارالحکومت کے علاقے اور آس پاس کے علاقوں میں خدمات انجام دینے والی اندرا پرستھ گیس کی جانب سے سی این جی کی قیمتوں میں 3.89 روپے فی کلوگرام اضافے کے بعد آیا ہے۔
بڑے شہروں میں کمرشل سلنڈر کی نئی قیمتیں:
قیمتوں میں اس اضافے کے بعد ملک کے بڑے میٹروپولیٹن شہروں میں آج سے نئی قیمتیں نافذ ہو گئی ہیں:
دہلی: قومی راجدھانی میں تجارتی سلنڈر کی قیمت میں 9.50 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس سے نئی شرح 2,747.50 روپے ہو گئی ہے۔
ممبئی: ملک کی صنعتی راجدھانی میں صارفین کو اب سلنڈر کے لیے 2,701 روپے ادا کرنے ہوں گے۔
چنئی: اس جنوبی شہر میں، نئی قیمت 2,916.50 روپے تک بڑھ گئی ہے۔
دیگر شہر: کولکاتہ، حیدرآباد، اور بھونیشور جیسے شہروں میں مقامی ٹیکسوں کی وجہ سے قیمتوں میں 11.50 روپے تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔
کمرشل سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ سے عام لوگوں اور کاروباری اداروں پر اثرات
یہ لگاتار دو ماہ جولائی اور اگست میں کمی کے بعد کمرشل گیس کی قیمتوں میں پہلا اضافہ ہے۔ اس تبدیلی کے بعد مارکیٹ پر درج ذیل اثرات ہوں گے:
گھریلو بجٹ محفوظ: 14.2 کلوگرام گھریلو سلنڈر کی قیمت مستحکم رہنے سے، تہوار کے موسم میں عام خاندانوں کے بجٹ میں خلل نہیں پڑے گا۔
چھوٹے کاروباروں پر دباؤ: چھوٹے کاروباری مالکان جیسے کہ ہوٹل، ریستوراں، ڈھابے، اور چائے/ناشتہ کے اسٹالز چلانے والوں کو آپریٹنگ اخراجات میں معمولی اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا۔
مہنگائی کا کم امکان: مارکیٹ ماہرین کا خیال ہے کہ اضافہ معمولی ہے۔ لہذا، گھر سے باہر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا امکان نہیں ہے۔
گیس کی قیمتوں میں تبدیلی کیوں؟
تیل کمپنیاں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ایل پی جی کے نئی قیمتوں کا اعلان کرتی ہیں۔ یہ ایڈجسٹمنٹ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں اور ڈالر کے مقابلے میں ہندوستانی روپے کے موقف پر غور کرنے کے بعد کی گئی ہے۔ عالمی سطح پر گیس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باعث آج کمرشل سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس تہوار کے موسم میں گھریلو سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔
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