ایل پی جی کے بعد، پریمیم پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، حکومت نے نرخوں میں اضافہ کیا ہے۔ آج کی تازہ ترین قیمتیں معلوم کریں
دہلی میں پریمیم پٹرول کی قیمت میں 11 اور ڈیزل کی قیمت میں 1.50 کا اضافہ ہوا، پٹرول اور ڈیزل کی باقاعدہ قیمتیں مستحکم ہیں۔
Published : April 1, 2026 at 2:26 PM IST
نئی دہلی: انڈین آئل کارپوریشن (آئی او سی)، ملک کی سرکردہ پبلک سیکٹر آئل مارکیٹنگ کمپنی، نے قومی دارالحکومت میں اپنے پریمیم ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جہاں پریمیم پٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہوگیا ہے، وہیں ریگولر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مستحکم ہیں، جو عام صارفین کے لیے ایک راحت ہے۔
پریمیم ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ
انڈین آئل کے مطابق، دہلی میں XP100 پٹرول کی قیمت اب 160 فی لیٹر ہے، جو پہلے 149 تھی۔ 11 کا یہ نمایاں اضافہ ان صارفین کو متاثر کرے گا جو اپنی لگژری کاروں اور اعلیٰ کارکردگی والی موٹر سائیکلوں کے لیے اس ہائی آکٹین فیول کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کمپنی نے ایکسٹرا گرین ڈیزل (پریمیم ڈیزل) کی قیمت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ دہلی میں اس کی قیمت اب 91.49 سے بڑھ کر 92.99 فی لیٹر ہو گئی ہے۔
پٹرول اور ڈیزل کی باقاعدہ قیمتیں مستحکم
بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باوجود حکومت اور تیل کمپنیوں نے عام عوام کے زیر استعمال پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ دہلی میں پٹرول 94.72 روپے اور ڈیزل 87.62 روپے فی لیٹر پر برقرار ہے۔ دریں اثنا، مالیاتی دارالحکومت، ممبئی میں، پٹرول 103.44 اور ڈیزل 89.97 فی لیٹر پر فروخت ہو رہا ہے۔
ایل پی جی کی قیمتوں کو بھی لگی آگ
ایندھن کے شعبے میں نہ صرف پریمیم آئل بلکہ کمرشل ایل پی جی اور ایوی ایشن فیول (اے ٹی ایف) کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دہلی میں ایک تجارتی ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 195.50 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔
عالمی تناؤ کے اثرات
ایندھن کی قیمتوں میں یہ تبدیلی مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ اور عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے درمیان آئی ہے۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ اگلے تین ہفتوں میں ایران پر فوجی حملے روک دیے جا سکتے ہیں جس سے مارکیٹ میں کچھ استحکام آنے کی امید ہے۔ دریں اثناء ایران نے امریکی کمپنیوں کو تناؤ کا ماحول پیدا کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی تنبیہ کی ہے۔