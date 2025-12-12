پی پی ایف کے ساتھ فنڈ بنائیں، ہر ماہ چوبیس ہزار ہوں گے حاصل، دیکھیں تفصیلات
25 سال کی عمر میں پی پی ایف شروع کریں اور 15 سال میں میچورٹی کے بعد مسلسل سود سے لاکھوں روپے سالانہ کمائیں۔
Published : December 12, 2025 at 2:56 PM IST
حیدرآباد: اگر آپ 40 سال کی عمر تک اپنی ملازمت سے آگے آمدنی کا ایک اضافی ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پی پی ایف (پبلک پراویڈنٹ فنڈ) آپ کے لیے اسے آسان بنا سکتا ہے۔ PPF اپنی طویل مدتی سرمایہ کاری اور ٹیکس فوائد کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن صحیح حکمت عملی کے ساتھ، یہ آپ کو پیسہ کمانے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔
سب سے پہلے، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بغیر تعاون کے PPF میں دلچسپی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایسا کرنے کے لیے، آپ کو 25 سال کی عمر سے شروع کرتے ہوئے 15 سال تک لگاتار سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ PPF اکاؤنٹ 15 سال میں میچور ہو جاتا ہے۔ اس مدت کے بعد، آپ کی عمر 40 سال ہو جائے گی، اور پختگی کے بعد، آپ کو اپنی سرمایہ کاری کی گئی رقم پر لگاتار سود ملنا شروع ہو جائے گا۔
یہ آمدنی بنیادی طور پر سود سے آئے گی۔ اگر آپ میچورٹی کے بعد فنڈز نہیں نکالتے ہیں، تو وہ پی پی ایف ایکسٹینشن کے بغیر شراکت کے خود بخود بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے کسی درخواست کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ رقم کسی بھی وقت نکال سکتے ہیں یا اسے جمع کر کے سالانہ سود حاصل کر سکتے ہیں۔
آئیے اس کو شماریاتی طور پر سمجھتے ہیں۔ PPF میں زیادہ سے زیادہ سالانہ سرمایہ کاری 1.5₹ لاکھ ہے۔ اگر آپ اس رقم کو 15 سال کے لیے لگاتے ہیں تو کل سرمایہ کاری 22,50,000 ہوگی۔ 7.1% کی موجودہ شرح سود پر، اس سے آپ کو تقریباً 18,18,209₹ سود ملے گا۔ اس طرح، میچورٹی پر آپ کا کل کارپس 40,68,209₹ تک پہنچ جائے گا۔
اب، اگر آپ اس میچورڈ فنڈ کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، تو آپ کو سالانہ سود میں 2,88,842₹ حاصل ہوں گے۔ اس سے ماہانہ تقریباً 24,070 روپے ماہانہ آمدنی ہوتی ہے۔ جب تک آپ اسے کھاتے میں رکھیں گے یہ رقم بڑھتی رہے گی۔
مزید برآں، PPF شراکت کے ساتھ توسیع کا اختیار بھی پیش کرتا ہے۔ درخواستیں پختگی سے ایک سال پہلے جمع کرائی جائیں۔ اس طرح، آپ اکاؤنٹ کو 5 سال کے بلاکس میں کئی بار بڑھا سکتے ہیں اور مسلسل سود حاصل کر سکتے ہیں۔
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ PPF کی شرح سود وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ فی الحال، یہ 7.1% ہے، لیکن یہ حکومتی پالیسیوں کے لحاظ سے مستقبل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔