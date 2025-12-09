یہ سرکاری اسکیم آپ کو گھر بیٹھے ماہانہ 61,000 روپے دے گی... تفصیلات جانیں
یہ ایک پوسٹ آفس اسکیم ہے جو نہ صرف محفوظ ہے بلکہ ٹیکس کے فوائد بھی پیش کرتی ہے۔ آئیے مکمل تفصیلات سمجھتے ہیں...
Published : December 9, 2025 at 5:24 PM IST
حیدرآباد: سرکاری پوسٹ آفس کی پبلک پراویڈنٹ فنڈ (PPF) اسکیم ایک مقبول سرمایہ کاری کا آپشن ہے جو آپ کو طویل مدت میں کروڑ پتی بننے کا موقع فراہم کرسکتا ہے۔ اس اسکیم کے تحت باقاعدہ سرمایہ کاری آپ کو 25 سالوں میں ₹1.03 کروڑ تک کا کارپس جمع کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس رقم سے آپ کو 7.1%، یا تقریباً ₹61,000 ماہانہ سالانہ سود بھی ملے گا۔
PPF اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے "15+5+5" حکمت عملی کو اپنانا فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسکیم کی ابتدائی مدت 15 سال ہے، لیکن آپ اسے ہر سال 5 سال تک بڑھا سکتے ہیں، جس سے سرمایہ کاری کی کل مدت 25 سال ہو جائے گی۔ اس اسکیم کے تحت سرمایہ کاری کرنے والے ہندوستانی شہری بھی انکم ٹیکس ایکٹ کی دفعہ 80C کے تحت ₹1.5 لاکھ تک کی ٹیکس چھوٹ حاصل کر سکتے ہیں۔
آئیے اسے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ پہلے 15 سالوں کے لیے ہر سال 1.5 لاکھ روپے جمع کرتے ہیں، تو کل سرمایہ کاری ₹22.5 لاکھ ہوگی، اور سود میں تقریباً ₹18.18 لاکھ کا اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس رقم کو اگلے 5 سالوں کے لیے اسی اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، تو 20 سال کے بعد کل رقم تقریباً ₹57.32 لاکھ ہوگی، جس میں ₹16.64 لاکھ بطور سود شامل کیے جائیں گے۔
25 سال کے بعد، کل رقم ₹80.77 لاکھ ہوگی، جس میں ₹23.45 لاکھ اضافی بچت ہوگی۔ اگر آپ اگلے 10 سالوں کے لیے اس پلان میں سالانہ ₹1.5 لاکھ کا اضافہ کرتے ہیں تو کل رقم ₹1.03 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔
اس رقم پر 7.1% سالانہ سود حاصل کرنے سے آپ کو تقریباً ₹7.31 لاکھ فی سال، یا تقریباً ₹60,941 ماہانہ کما سکتے ہیں۔ آپ اب بھی اپنے PPF اکاؤنٹ کو فعال رکھ سکتے ہیں اور سود حاصل کرنا جاری رکھ سکتے ہیں۔
مزید پڑھیں: انڈیگو بحران: کمپنی کو چھ دنوں میں 37 ہزار کروڑ روپے کا نقصان
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اسکیم ایک محفوظ اور ٹیکس سے فائدہ مند طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ سرمایہ کار باقاعدگی سے حصہ ڈال کر مستقبل کے مالی تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں۔
ڈسکلیمر: اگر آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کسی مصدقہ سرمایہ کاری کے مشیر سے مشورہ کریں۔ ای ٹی وی بھارت کسی بھی فائدے یا نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔