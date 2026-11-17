امریکہ اور جرمنی میں برآمدات متاثر؛ پولینڈ، اسپین اور نیدرلینڈز نے کانپور کے کاروبار کو سنبھالا
اب جیسے جیسے آرڈرز مل رہے ہیں، برآمد کنندگان اپنی پیداوار بڑھا کر اپنے کاروبار پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔
Published : November 17, 2026 at 10:52 AM IST
کانپور، اترپردیش: گزشتہ سال امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جس طرح جنگی جیسی صورتحال پیدا ہوئی، اس نے پورے ملک کے برآمدی (ایکسپورٹ) کاروبار کو متاثر کیا۔ اتر پردیش (یو پی) اور کانپور کا برآمدی کاروبار بھی اس سے اچھوتا نہیں رہا۔
حالات یہ ہیں کہ امریکہ اور جرمنی جیسے ممالک میں 280 کروڑ روپے کا برآمدی کاروبار پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا، جبکہ پولینڈ، نیدرلینڈز اور اسپین جیسے ممالک کے تاجروں نے شہر کی مصنوعات کو پسند کیا اور یہاں کے تاجروں کو اچھی خاصی تعداد میں آرڈرز دیے۔ ان ممالک کی بدولت کاروبار کی صورتحال بہتر رہی۔
کچھ عرصہ قبل وزارتِ تجارت و صنعت کی جانب سے ایک پورے مالی سال کی رپورٹ فیڈریشن آف انڈین ایکسپورٹ آرگنائزیشنز (FIEO) کے ماہرین کو سونپی گئی، جس میں یہ تفصیلات سامنے آئیں۔
فیو (FIEO) کے یو پی سربراہ آلوک شریواستو نے بتایا کہ کانپور سے تقریباً 30 سے زائد ممالک کو چمڑے اور چمڑے سے بنی مصنوعات کی اچھی خاصی برآمدات ہوتی ہیں۔ تاہم، جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اس میں مالی سال 2025-26 اور مالی سال 2026-27 کے اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں۔ ان اعداد و شمار میں خاص طور پر اپریل سے جولائی تک ہونے والے برآمدی کاروبار کا جائزہ لیا گیا ہے۔
اچھے برآمدی کاروبار کے ساتھ سرفہرست 10 ممالک
|ملک
|برآمدات (کروڑ میں)
|سالانہ تبدیلی
|امریکہ
|537.30
|-8.49 فیصد
|جرمنی
|234.77
|-2.86 فیصد
|برطانیہ
|175.76
|-10.35 فیصد
|نیدرلینڈز
|139.11
|+7.65 فیصد
|اٹلی
|134.73
|-5.97 فیصد
|اسپین
|128.80
|+8.28 فیصد
|متحدہ عرب امارات
|43.57
|-21.28 فیصد
|فرانس
|76.84
|-27.29 فیصد
|پولینڈ
|54.99
|+25.34 فیصد
|چین
|49.3
|+4.61 فیصد
جنگ جیسے حالات کی وجہ سے کاروبار رکا رہا
فیو کے یو پی سربراہ نے مزید بتایا کہ گزشتہ تقریباً دو سالوں سے امریکہ کے ساتھ تجارتی حالات بہتر نہیں رہے۔ کبھی ٹیرف (ٹیکس) کی بڑھی ہوئی شرحوں، تو کبھی جنگ جیسے حالات کی وجہ سے کاروبار رکا رہا۔ اب آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور آنے والے وقت میں برآمد کنندگان کو ہونے والے نقصان کی تلافی ضرور ہوگی۔
ایف آئی ای او کے یوپی کے سربراہ نے کہا کہ پچھلے دو سالوں سے ہندوستان اور امریکہ، یوپی اور امریکہ اور کانپور اور امریکہ کے درمیان تجارت کے حوالے سے صورتحال خراب ہے۔ شروع میں ٹیرف میں اضافے کی وجہ سے اور کبھی جنگ جیسے حالات کی وجہ سے تجارت ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ اب صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ برآمد کنندگان کو جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی مستقبل میں یقینی طور پر کی جائے گی۔
|پروڈکٹ
|روپیہ
|شیئر
|چمڑے کے جوتے
|388 کروڑ
|28.78 فیصد
|چمڑے کی اشیاء
|292 کروڑ
|21.27 فیصد
|لیدر گارمنٹس
|186 کروڑ
|9.57 فیصد
|تیار چمڑا
|154 کروڑ
|8.34 فیصد
|غیر چمڑے کے جوتے
|148 کروڑ
|5.64 فیصد
|جوتے کے اجزاء
|129 کروڑ
|4.79 فیصد
|سیڈلری اور ہارنس
|251 کروڑ
|4.63 فیصد
- • مالی سال 2026-27 (اپریل سے جولائی) میں کل برآمدی کاروبار: 1,690 کروڑ روپے
- • مالی سال 2025-26 (اپریل سے جولائی) میں کل برآمدی کاروبار: 1,970 کروڑ روپے
حالات بہتر ہونے پر کاروبار دوبارہ پٹری پر آئے گا
اس پورے معاملے پر چمڑے کی تاجر پریرنا ورما نے کہا کہ امریکہ چمڑے کے تاجروں کے نقطہ نظر سے ایک بڑا بازار ہے اور برسوں تک ہندوستانی برآمد کنندگان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تجارتی تعلقات رہے ہیں۔ تاہم، گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف وجوہات کی بنا پر کاروبار کی رفتار تھم گئی تھی، جس کا اثر رپورٹ میں بھی نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں صبر سے کام لینا چاہیے اور اب جیسے ہی نئے آرڈرز مل رہے ہیں، برآمد کنندگان اپنی پیداوار بڑھا کر کاروبار پر توجہ دے سکتے ہیں۔