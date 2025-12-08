ہوم لون سستے ہو گئے! پبلک سیکٹر کے ان بینکوں نے شرح سود میں کی کمی: جانیے تفصیلات
PNB، انڈین بینک اور بینک آف انڈیا نے اپنے RLLR اور RBLR کو کم کردیا ہے، جس سے ہوم لون EMIs پر راحت ملی ہے۔
Published : December 8, 2025 at 1:22 PM IST
حیدرآباد: ہفتہ، 6 دسمبر 2025 کو، سرکاری بینک پنجاب نیشنل بینک (PNB) نے اپنے ریپو سے منسلک قرضے کی شرح (RLLR) میں نظر ثانی کا اعلان کیا، جس سے صارفین کو اہم راحت ملی ہے۔ بینک نے اپنے RLLR کو 8.35 فیصد سے کم کر کے 8.10 فیصد کر دیا ہے۔ یہ 10 بیس پوائنٹس کی کل کمی کی نمائندگی کرتا ہے، بشمول بیس پرائم لینڈنگ اسپریڈ (BSP)۔ نئی شرحیں 6 دسمبر 2025 سے لاگو ہوں گی۔ بینک نے یہ بھی واضح کیا کہ قرض دینے کی اپنی معمولی قیمت (MCLR) اور بنیادی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔
PNB کی طرف سے اس کمی سے ریپو سے منسلک سود کی شرحوں پر قرض لینے والوں کو فائدہ پہنچے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو ہوم لون اور دیگر طویل مدتی قرضے میں ہیں، کیونکہ اس سے ان کے EMI کا بوجھ کم ہوگا۔
انڈین بینک نے ریپو سے منسلک بینچ مارک قرض دینے کی شرح کو بھی کم کیا
پی این بی کے بعد انڈین بینک نے بھی شرح سود میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ آر بی آئی کے ریپو ریٹ میں کمی کے بعد، بینک نے اپنے ریپو سے منسلک بینچ مارک قرض دینے کی شرح (آر ایل ایل آر) کو 8.20 فیصد سے کم کر کے 7.95 فیصد کر دیا ہے۔ یہ نئی شرحیں 6 دسمبر سے لاگو ہوئیں۔
بینک کے مطابق، یہ نظر ثانی خاص طور پر طویل مدتی قرضوں جیسے کہ ہوم لون والے صارفین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ شرح سود میں کمی سے صارفین کی ماہانہ EMIs کو اہم ریلیف ملے گا اور قرض لینا آسان ہو جائے گا۔
بینک آف انڈیا نے بھی شرح سود میں کمی کی
ریپو ریٹ کو کم کرنے کے ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) کے فیصلے کے فوراً بعد، بینک آف انڈیا (BoI) نے بھی اپنے Repo-based قرض دینے کی شرح (RBLR) میں 25 بیسس پوائنٹ کی کمی کا اعلان کیا۔ بینک کے نئے RBLR کو 8.1 فیصد کر دیا گیا ہے، جو 5 دسمبر 2025 سے لاگو ہے۔
آر بی آئی نے ریپو ریٹ میں کمی کی
قابل ذکر ہے کہ 5 دسمبر کو آر بی آئی نے ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹس کی کمی کر کے 5.25 فیصد کر دی اور مانیٹری پالیسی پر غیر جانبدارانہ موقف برقرار رکھا۔ اس سے آنے والے مہینوں میں شرح میں مزید کمی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اس سے اسٹاک مارکیٹ بھی متاثر ہوئی ہے۔ جمعہ کو، PNB کے حصص پچھلے سیشن سے 2.15 یا 1.80₹ فیصد زیادہ، BSE پر 121.70₹ پر بند ہوئے۔