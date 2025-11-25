30 نومبر آخری تاریخ۔۔ بینک صارفین، سرکاری ملازمین اور پنشنرز جلد مکمل کریں یہ کام
PNB نے صارفین کو ایک یاد دہانی جاری کی ہے، 30 نومبر 2025 تک اپنے KYC اپ ڈیٹس کومکمل کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔
Published : November 25, 2025 at 4:25 PM IST
نئی دہلی: پنجاب نیشنل بینک (پی این بی ) نے اپنے صارفین کے لیے نو یوور کسٹمر (کے وائے سی) اپ ڈیٹ کے لیے 30 نومبر 2025 کی آخری تاریخ مقرر کی ہے۔ بینک صارفین، سرکاری ملازمین، اور پنشنرز کو اس تاریخ سے پہلے ضروری کے وائے سی اپ ڈیٹس کو مکمل کرنا ہوگا۔
اس کے علاوہ، 30 نومبر مرکزی حکومت کی نیشنل پنشن سسٹم (این پی ایس) سے یونیفائیڈ پنشن اسکیم (یو پی ایس) میں تبدیل ہونے کی کٹ آف تاریخ بھی ہے اور پنشنرز کے لیے اپنا سالانہ لائف سرٹیفکیٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔
پی این بی صارفین کے لیے 30 نومبر آخری تاریخ
پی این بی نے صارفین کو ایک سخت یاد دہانی جاری کی ہے، ان سے اپیل کی ہے کہ وہ 30 نومبر 2025 تک اپنے کے وائے سی اپڈیٹس کو مکمل کریں۔ اکاؤنٹ ہولڈر جن کے کے وائے سی کی تجدید 30 ستمبر 2025 تک ہونی تھی، انہیں اسے مکمل کرنے کے لیے 30 نومبر کی آخری تاریخ دی گئی ہے۔
ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے ضوابط کے مطابق، پی این بی نے واضح کیا ہے کہ عدم تعمیل کے نتیجے میں اکاؤنٹ کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ صارفین اپنی تفصیلات کو مختلف طریقوں سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں، بشمول PNB ONE، انٹرنیٹ بینکنگ، رجسٹرڈ ای میل، پوسٹ، واٹس ایپ، ایس ایم ایس، یا کسی بھی برانچ میں جا کر۔ پنجاب نیشنل بینک نے اس بات پر زور دیا کہ کے وائے سی کی بروقت تکمیل شناخت کی تصدیق کو یقینی بناتی ہے، کھاتوں کے غلط استعمال کو روکتی ہے، اور محفوظ مالی لین دین میں سہولت فراہم کرتی ہے۔
لائف سرٹیفکیٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ
پنشنرز کے لیے اپنا سالانہ لائف سرٹیفکیٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ بھی 30 نومبر ہے۔ سرکاری محکموں، بینکوں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے آن لائن جمع کرانے، ڈور اسٹیپ بینکنگ، لائف پروف، اور بائیو میٹرک تصدیق کی خصوصیات کے ذریعے اس عمل کو آسان بنا دیا ہے۔ اگر پنشنرز 30 نومبر تک لائف سرٹیفکیٹ جمع کرانے میں ناکام رہتے ہیں، تو ان کی پنشن عارضی طور پر معطل ہو سکتی ہے۔ تاہم، یہ لائف سرٹیفکیٹ جمع کرانے پر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ بعد میں معطل شدہ پنشن بھی جاری کر دی جائے گی۔
این پی ایس سے یو پی ایس میں سوئچ کرنے کی آخری تاریخ
مزید برآں، مرکزی حکومت کے اہل ملازمین کے لیے این پی ایس سے یو پی ایس میں سوئچ کرنے کی آخری تاریخ 30 نومبر ہے۔ متعدد اسٹیک ہولڈرز کی درخواستوں کے بعد، مرکزی حکومت نے 30 جون اور 30 ستمبر کی پچھلی کٹ آف تاریخوں کے بعد دوسری بار اس ڈیڈ لائن میں توسیع کی ہے۔
وزارت خزانہ نے کہا کہ یونیفائیڈ پنشن اسکیم (یو پی ایس) میں حالیہ اصلاحات، بشمول بہتر فوائد اور ٹیکس فوائد، نے ملازمین کو اپنے اختیارات کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت کی درخواست کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ تاہم آخری وقت کے لیے 30 نومبر کی آخری تاریخ میں توسیع متوقع ہے۔
