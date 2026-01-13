سڑک حادثے کے متاثرین کو اب دیڑھ لاکھ روپے تک کا مفت علاج، پی ایم مودی کا نیا منصوبہ تیار
ہندوستانی حکومت جلد ہی سڑک حادثات کے متاثرین کے لیے ملک گیر 'کیش لیس ٹریٹمنٹ' اسکیم شروع کرے گی۔ وزیر نتن گڈکری نے تصدیق کی۔
حیدرآباد: آیوشمان کارڈ، پی ایم جیون جیوتی بیما اور پردھان منتری تحفظ بیما جیسی اسکیموں کے بعد، وزیر اعظم نریندر مودی اب ایک اور بڑی اسکیم کا آغاز کررہے ہیں۔ اس اسکیم سے سڑک حادثات میں زخمی ہونے والوں کو راحت ملے گی۔ اسکیم کے تحت حادثے کے متاثرین کو فوری طور پر 1.5 لاکھ روپے تک کا کیش لیس علاج فراہم کیا جائے گا۔
روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا کہ اس اسکیم کو پورے ملک میں لاگو کیا جائے گا۔ اس کا مقصد بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ہونے والی اموات کو کم کرنا ہے۔ اس اسکیم کے نفاذ سے نہ صرف زخمیوں کو راحت ملے گی بلکہ سڑک حادثات میں ہونے والی اموات میں بھی کمی کی امید ہے۔
देश में जल्द ही शुरु होगी 'कैशलेस ट्रीटमेंट' योजना : रोड एक्सिडेंट घटना में जान बचाने के लिए होगी मददगार।#RoadSafety #SadakSurakshaAbhiyaan #सड़कसुरक्षाअभियान pic.twitter.com/p357UO8IHO— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) January 9, 2026
کیش لیس ٹریٹمنٹ اسکیم کے بارے میں معلومات
سڑک ٹرانسپورٹ کی وزارت نے 14 مارچ 2024 کو چندی گڑھ میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اس اسکیم کا آغاز کیا۔ اسکیم کے تحت، زخمی شخص کو حادثے کی تاریخ سے 7 دنوں کے اندر 1.5₹ لاکھ تک کیش لیس علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد اسے مزید چھ ریاستوں تک پھیلا دیا گیا۔
اب تک کتنے لوگ مستفید ہوئے ہیں
مارچ 2024 سے، تقریباً 80 فیصد معاملات میں کیش لیس علاج فراہم کیا گیا ہے۔ کل 6,833 درخواستوں میں سے 5,480 لوگوں نے اسکیم کے تحت فوائد حاصل کیے۔ باقی کیسز کو پولیس نے مسترد کر دیا۔ سڑک حادثات کے لیے اب تک کل 73,88,848 روپے ادا کیے جا چکے ہیں۔
اسکیم کا فائدہ کیسے حاصل کریں
اس اسکیم کا اطلاق سڑک حادثات پر ہوگا جس میں تمام قسم کی موٹر گاڑیاں شامل ہیں۔ گاڑی سے قطع نظر، حادثہ کا شکار اس اسکیم کے تحت کیش لیس علاج کا حقدار ہوگا۔ اس سہولت سے زخمیوں کو بروقت علاج ملنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔
نتن گڈکری نے کہا کہ یہ اسکیم ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی ٹرانسپورٹ کی وزارتوں کے ساتھ مل کر تیزی سے ریلیف فراہم کرے گی۔ ایک بار لاگو ہونے کے بعد، زخمی شخص کو اسپتال میں داخل ہونے پر فوری علاج ملے گا، جس سے سنگین زخموں یا موت کا خطرہ کم ہو جائے گا۔
|اسکیم کی خاص خصوصیات
|حادثے کے 7 دنوں کے اندر کیش لیس علاج۔
|تمام قسم کی موٹر گاڑیوں کے حادثات پر لاگو۔
|زخمی شخص اسپتال میں فوری علاج کا حقدار ہے۔
|ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جلد عمل درآمد۔
|اس نئی اسکیم سے سڑک حادثات کے متاثرین کی راحت اور بقا میں ایک بڑی تبدیلی کی توقع ہے۔