بڑھاپے میں میاں بیوی دونوں کو ملیں گے ہر ماہ تین ہزار روپیے، پی ایم کسان مان دھن یوجنا کے لیے کیسے کریں اپلائی؟
مرکزی حکومت کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور انہیں معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے وزیرِ اعظم کسان مان دھن یوجنا چلا رہی ہے۔
Published : October 6, 2026 at 10:43 AM IST
حیدرآباد: ملک کے چھوٹے اور پسماندہ کسانوں کے معاشی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے مرکزی حکومت کی وزیرِ اعظم کسان مان دھن یوجنا (PM-KMY) ایک انتہائی مددگار قدم ثابت ہو رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت کسانوں کو 60 سال کی عمر پار کرنے کے بعد ہر ماہ 3,000 روپیے کی یقینی پنشن دی جاتی ہے، تاکہ انہیں بڑھاپے میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس اسکیم کا فائدہ میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ اٹھا سکتے ہیں۔
اگر دونوں اس اسکیم میں الگ الگ رجسٹریشن کراتے ہیں، تو دونوں کو 3,000-3,000 روپیے یعنی پورے خاندان کو ہر ماہ مجموعی طور پر 6,000 روپیے کی پنشن ملے گی۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ اسکیم کیا ہے، اس کا فائدہ کیسے لیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے درخواست دینے کا کیا طریقۂ کار ہے۔
اسکیم کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے؟
وزیرِ اعظم کسان مان دھن یوجنا ایک رضاکارانہ (Voluntary) اور کنٹری بیوشن پر مبنی پنشن اسکیم ہے۔ اس میں شامل ہونے کے لیے کسان کی عمر 18 سے 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ اس اسکیم کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جتنا پریمیم کسان جمع کرتا ہے، ٹھیک اتنی ہی رقم مرکزی حکومت بھی اپنی طرف سے اس کے پنشن اکاؤنٹ میں جمع کرتی ہے۔ عمر کے حساب سے یہ ماہانہ پریمیم 55 روپیے سے لے کر 200 روپیے تک ہوتا ہے۔ کم عمر میں اسکیم سے جڑنے پر پریمیم کم دینا پڑتا ہے۔
میاں بیوی دونوں کو کیسے ملے گا فائدہ؟
اگر کسی کسان خاندان میں شوہر اور بیوی دونوں اس اسکیم کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو انہیں درج ذیل شرائط کو پورا کرنا ہوگا:
الگ الگ رجسٹریشن: دونوں کو اپنے نام سے دو الگ الگ اکاؤنٹس کھلوانے ہوں گے اور اپنی عمر کے حساب سے اپنا اپنا ماہانہ پریمیم جمع کرنا ہوگا۔
زمین کی حد: یہ اسکیم صرف چھوٹے اور پسماندہ کسانوں کے لیے ہے، جن کے پاس ریاست کے لینڈ ریکارڈ کے مطابق زیادہ سے زیادہ 2 ہیکٹر تک کی قابلِ کاشت زرعی زمین ہے۔
پنشن کی ادائیگی: 60 سال کی عمر پوری ہوتے ہی، 3,000 روپیے کی ماہانہ پنشن براہِ راست ان کے بینک اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو جائے گی۔
ہنگامی تحفظ (Emergency Security)
اگر کسی وجہ سے 60 سال کی عمر سے پہلے کسی ایک شریکِ حیات (پارٹنر) کا انتقال ہو جاتا ہے، تو زندہ بچ جانے والے دوسرے پارٹنر کے پاس دو متبادل ہوتے ہیں۔ یا تو وہ اس اکاؤنٹ کو آگے جاری رکھ سکتے ہیں اور باقی ماندہ پریمیم بھر کر مستقبل میں پنشن حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر اکاؤنٹ کو بند کر کے سود (Interest) سمیت پوری جمع شدہ رقم واپس لے سکتے ہیں۔
کون درخواست نہیں دے سکتا؟
اس اسکیم کا فائدہ ان لوگوں کو نہیں ملے گا جو:
انکم ٹیکس دہندگان (Income Tax payers) ہیں۔
پہلے سے ہی ای پی ایف او (EPFO)، ای ایس آئی (ESI) یا این پی ایس (NPS) جیسی کسی دوسری سرکاری سماجی تحفظ کی اسکیم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
درخواست کیسے دیں؟
اس اسکیم میں اپلائی کرنا بے حد آسان ہے۔ اس کے لیے کسان اپنے قریبی کامن سروس سینٹر (CSC) پر جا سکتے ہیں۔ درخواست کے لیے آدھار کارڈ، بینک اکاؤنٹ پاس بک اور زمین کی دستاویزات ہونا لازمی ہے۔