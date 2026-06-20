پی ایم کسان یوجنا: آج چمکے گی کسانوں کی قسمت، کھاتوں میں دو ہزار روپے جمع کیے جائیں گے، یہاں چیک کریں فہرست
نریندر مودی مغربی بنگال میں ایک عظیم الشان تقریب میں ریموٹ بٹن کے دبانے پر کسان یوجنا رقم کو ملک بھر میں منتقل کریں گے۔
Published : June 20, 2026 at 11:17 AM IST|
Updated : June 20, 2026 at 11:26 AM IST
حیدرآباد: آج، ہفتہ، 20 جون، 2026، ملک کے کروڑوں کسانوں کے لیے ایک بہت ہی خوش خبری بھرا دن ہونے والا ہے۔ مرکزی حکومت پردھان منتری کسان سمان ندھی یوجنا کی 23ویں قسط جاری کر رہی ہے۔ اس خاص موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی براہ راست فائدہ کی منتقلی (DBT) کے ذریعے 94.4 ملین سے زیادہ اہل کسانوں کے بینک کھاتوں میں 18,880 کروڑ سے زیادہ کی اعزازی رقم براہ راست منتقل کریں گے۔
آج کا دن 'پی ایم کسان اتسو دیوس' کے طور پر منایا جائے گا
مرکزی زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اس میگا ٹرانسفر کی تصدیق کی اور کہا کہ آج پورے ملک میں 'پی ایم کسان اتسو دیوس' کے طور پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی مغربی بنگال کے ہگلی (تارکیشور) میں ایک عظیم الشان تقریب میں ریموٹ بٹن دبا کر اس رقم کو ملک بھر میں منتقل کریں گے۔ یہ قسط خواتین کو بااختیار بنانے کی بھی عکاسی کرے گی، کیونکہ 21.8 ملین سے زیادہ خواتین کسان مستفید ہونے والوں میں شامل ہوں گی۔
خریف سیزن کی تیاریاں تیز کی جائیں گی
اس اسکیم کی کامیابی پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر زراعت نے کہا کہ اب تک بھیجی گئی 22 قسطوں کے ذریعے ملک بھر کے 95 ملین سے زیادہ کسانوں کو 4.28 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی براہ راست مالی امداد فراہم کی گئی ہے۔ مانسون کے موسم کی آمد کے ساتھ ہی اس وقت ملک بھر میں خریف کی فصلوں کی بوائی زور پکڑ رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں روپے کی یہ بروقت 2,000 کی قسط کسانوں کو وہ مدد فراہم کریں گی جس کی انہیں بہتر بیج، کھاد اور دیگر ضروری کاشتکاری کی ضروریات کے لیے ضرورت ہے۔
ان غلطیوں سے رک سکتے ہیں آپ کے دو ہزار روپے
پی ایم کسان یوجنا کے تحت، دو ہزار روپے کی مالی امداد۔ 6,000 سالانہ تین مساوی قسطوں میں اہل معمولی اور چھوٹے کسانوں کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ اس بار بھی رقم صرف ان کسانوں کے کھاتوں میں جمع کی جائے گی جنہوں نے لازمی طریقۂ کار کو مکمل کیا ہے۔ وزارت زراعت کے مطابق، اگر کسی مستفید نے ابھی تک اپنا ای-کے وائی سی مکمل نہیں کیا ہے، اپنے بینک اکاؤنٹ کو آدھار سے لنک نہیں کیا ہے یا ان کی زمین کی تصدیق نامکمل ہے، تو ان کی قسط میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ کسان سرکاری پورٹل (pmkisan.gov.in) پر 'اپنی حیثیت (اسٹیٹس) جانیں' کے آپشن کے ذریعے فوری طور پر اپنی حیثیت (اسٹیٹس) کی جانچ کر سکتے ہیں۔