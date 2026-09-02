اگلے 10 برس میں ملک بھر میں 100 نئے ہوائی اڈے بنائے جائیں گے: وزیر رام موہن نائیڈو
مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے یہ اعلان احمد آباد ہوائی اڈے پر ملک کے تیسرے ’ہب اینڈ اسپوک‘ آپریشن کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔
Published : September 2, 2026 at 1:16 PM IST
احمد آباد: ہندوستان کے ہوا بازی کے شعبے کو دنیا کا سب سے بڑا اور مضبوط نیٹ ورک بنانے کے لیے مرکزی حکومت نے ایک بڑے منصوبے کا اعلان کیا ہے، شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ آئندہ 10 برسوں میں ملک کے مختلف حصوں میں 100 نئے ہوائی اڈے تعمیر کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کو حکومت کی علاقائی رابطہ اسکیم ’اڑان‘ کے تحت مکمل کیا جائے گا، جس پر تقریباً 30 ہزار کروڑ روپے خرچ ہونے کا اندازہ ہے۔
مرکزی وزیر نے یہ اعلان احمد آباد ہوائی اڈے پر ملک کے تیسرے ’ہب اینڈ اسپوک‘ آپریشن کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل اور وزیر مملکت برائے داخلہ ہرش سنگھوی بھی موجود تھے۔
ہر 40 دن میں ایک نیا ہوائی اڈہ یا ٹرمینل
وزیر ہوا بازی نے گزشتہ چند برسوں میں ملک کے ہوا بازی کے شعبے میں ہونے والی ترقی کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا کہ 2014 میں ہندوستان میں صرف 74 فعال ہوائی اڈے تھے، جو اب بڑھ کر 166 ہوچکے ہیں، انہوں نے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں کے دوران ملک میں اوسطاً ہر 40 دن میں ایک نیا ہوائی اڈہ یا ٹرمینل قوم کے نام کیا گیا ہے، جو ایک بڑا ریکارڈ ہے۔
10 سال کے لیے 30 ہزار کروڑ روپے تک کا بجٹ
رواں سال مارچ میں وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے ترمیم شدہ اڑان اسکیم کو منظوری دی تھی۔ یہ اسکیم مالی سال 2026-27 سے 2035-36 تک 10 برسوں کے لیے نافذ کی جائے گی۔
اس مدت کے لیے حکومت نے تقریباً 28,840 کروڑ روپے سے 30 ہزار کروڑ روپے تک کا بجٹ مختص کیا ہے، جسے مرکزی بجٹ سے فراہم کیا جائے گا۔
چھوٹے شہروں اور دور دراز علاقوں پر توجہ
وزیر نائیڈو نے کہا کہ نیا ہندوستان بدل رہا ہے، اب صرف بڑے شہروں کے لوگ ہی نہیں بلکہ ٹائر2 اور ٹائر3 شہروں کے لوگ بھی اپنے علاقوں میں ہوائی اڈے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حکومت نئے ہوائی اڈوں کو صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں رکھے گی۔ منصوبے کے تحت دور دراز سرحدی علاقوں، پہاڑی خطوں، ہمالیہ کے دشوار گزار علاقوں کے علاوہ لکش دیپ اور انڈمان نکوبار جزائر میں بھی ہوائی پٹیاں اور بنیادی ڈھانچہ تیار کیا جائے گا۔
احمد آباد ملک کا تیسرا ’ہب اینڈ اسپوک‘ مرکز بنا
اس پروگرام کی خاص بات احمد آباد ہوائی اڈے سے شروع کیا گیا ’ہب اینڈ اسپوک‘ ماڈل ہے۔ وارانسی اور امرتسر کے بعد احمد آباد ملک کا تیسرا ہب اینڈ اسپوک مرکز بن گیا ہے۔
اس ماڈل کے تحت چھوٹے شہروں کے مسافروں کو بڑی بین الاقوامی پروازوں سے جوڑا جائے گا، مسافروں کو پہلے گھریلو پروازوں کے ذریعے احمد آباد یا دہلی جیسے بڑے ’ہب‘ ہوائی اڈوں تک پہنچایا جائے گا، جہاں سے وہ اپنی بین الاقوامی پرواز پکڑ سکیں گے۔
فی الحال دہلی ہوائی اڈے سے دنیا کے 54 ممالک کے لیے براہ راست پروازیں دستیاب ہیں،گجرات میں بڑی تعداد میں این آر آئیز رہتے ہیں، اس لیے اس نئی سہولت سے بیرون ملک مقیم گجراتیوں اور ان کے اہل خانہ کو خاص فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔
اقتصادی ترقی اور روزگار کو ملے گی رفتار
وزیر نے کہا کہ شہری ہوا بازی کا شعبہ صرف سفر کو آسان نہیں بناتا بلکہ یہ ملک کی اقتصادی ترقی کا ایک اہم انجن بھی ہے۔ کسی شہر میں نیا ہوائی اڈہ قائم ہونے سے تجارت، سیاحت اور ہوٹل انڈسٹری کو فروغ ملتا ہے، جس کے نتیجے میں مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے ہزاروں نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔
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حکومت کو امید ہے کہ اس منصوبے سے آنے والے برسوں میں چھوٹے شہروں کی معیشت اور بنیادی ڈھانچے میں نمایاں تبدیلی آئے گی۔