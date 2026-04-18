کیا بند شدہ پانچ سو یا ہزار کے نوٹ دوبارہ تبدیل کیے جائیں گے؟ پی آئی بی نے بتا دی حقیقت
پی آئی بی نے 500-1000 روپے کے پرانے نوٹوں کی تبدیلی کی خبروں کو جعلی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔
Published : April 18, 2026 at 5:20 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا اور مختلف آن لائن پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والی ان رپورٹوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 500 اور 1000 روپے کے بند شدہ نوٹوں کو تبدیل کرنے کے لیے نئی ہدایات جاری کی ہیں۔
پریس انفارمیشن بیورو (PIB) کے فیکٹ چیکنگ یونٹ نے ان دعوؤں کو "جعلی" قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ RBI نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔
کیا ہے سارا معاملہ؟
حال ہی میں، انٹرنیٹ پر کچھ جعلی رپورٹس اور پیغامات وائرل ہوئے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ RBI نے ان لوگوں کے لیے ایک نیا موقع کھول دیا ہے جن کے پاس 2016 کے نوٹ بندی کی مدت سے اب بھی 500 اور 1000 روپے کے پرانے نوٹ موجود ہیں۔ ان پیغامات میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اب یہ نوٹ آر بی آئی کے نئے قوانین کے تحت تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔
پی آئی بی اور سرکاری سرکاری بیان
PIB نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'X' (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ کے ذریعے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا، "کچھ خبروں میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے ڈیمنیٹائزڈ کرنسی کے تبادلے کے لیے نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ یہ دعویٰ مکمل طور پر غلط ہے۔ RBI نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔"
حکومت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ریزرو بینک آف انڈیا کی آفیشل ویب سائٹ (rbi.org.in) مالیاتی ضوابط اور کرنسی سے متعلق کسی بھی معلومات کے لیے واحد قابل اعتماد ذریعہ ہے۔
احتیاط کا مشورہ دیا
حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی غیر تصدیق شدہ پیغام کو آگے نہ بھیجیں۔ جعلساز اکثر ایسے پیغامات کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
مشکوک خبریں کہاں رپورٹ کریں؟
اگر آپ کو مرکزی حکومت سے متعلق کوئی مشتبہ پیغام، تصویر، یا ویڈیو موصول ہوتا ہے، تو آپ اسے تصدیق کے لیے PIB فیکٹ چیک یونٹ کو بھیج سکتے ہیں:
واٹس ایپ: +91 8799711259
ای میل: factcheck@pib.gov.in
دیگر جعلی افواہوں کا بھی پردہ فاش ہوا
حال ہی میں، ایک اور افواہ گردش کر رہی تھی کہ ₹500 کے نئے نوٹ بھی مارچ 2026 تک بند کر دیے جائیں گے۔ پی آئی بی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ₹500 کے موجودہ نوٹ قانونی طور پر برقرار رہیں گے اور انہیں بند کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
عوام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ صرف سرکاری سرکاری چینلز اور معتبر نیوز میڈیا پر اعتماد کریں۔