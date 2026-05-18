ملک میں صرف دو دن کا پیٹرول رہ گیا، پمپوں پر مارا ماری؟ پی آئی بی کے فیکٹ چیک سامنے آیا سچ
کیا ملک میں صرف دو دن کا پٹرول بچا ہے؟ حکومت نے بیان جاری کرکے اس دعوے کو مکمل طور پر غلط قرار دیا ہے۔
Published : May 18, 2026 at 3:05 PM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا (مشرق وسطی) میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے بیچ ملک میں ایندھن کے بحران کے بارے میں ایک سنسنی خیز دعویٰ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ آن لائن گردش کرنے والے اس دعوے میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے پاس صرف دو دن کا پٹرول اور ڈیزل بچا ہے۔ اس پوسٹ میں ملک بھر کے پیٹرول پمپس پر افراتفری اور مارا ماری کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ تاہم حکومت نے اس دعوے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے ایک بڑی افواہ قرار دیا ہے۔
پی آئی بی فیکٹ چیک کا انکشاف
سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس گمراہ کن خبر کا نوٹس لیتے ہوئے پریس انفارمیشن بیورو (PIB) کے فیکٹ چیک ونگ نے معاملے کی مکمل چھان بین کی۔ جانچ سے پتا چلا کہ پوری رپورٹ جعلی اور من گھڑت ہے۔ پی آئی بی نے باضابطہ طور پر واضح کیا کہ ملک میں ایندھن کی کوئی قلت نہیں ہے اور شہریوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
A post circulating on social media claims that the Ministry of Petroleum & Natural Gas has announced that India has only 2 days of fuel reserves left.#PIBFactCheck:— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 17, 2026
❌ This claim is #Fake
✅ India has a stock of 60 days of crude oil with surplus refining capacity
✅ Citizens… pic.twitter.com/1G4zWSFNMK
سرکاری ایجنسی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ "آن لائن گردش کرنے والا یہ دعویٰ مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ بھارت کے پاس فی الوقت تقریباً 60 دن کے لیے خام تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ مزید برآں، ملک کے پاس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اضافی ریفائننگ کی گنجائش ہے۔ ایجنسی نے عوام سے گزارش کی کہ ایسی جھوٹی خبروں پر یقین نہ کریں اور صرف سرکاری ذرائع سے مستند جانکاریوں کو ہی درست مانیں۔"
افواہوں سے گھبراہٹ، تیل کمپنیوں کی وضاحت
اس پوسٹ کے وائرل ہونے کے بعد کئی شہروں میں لوگ خوف کے مارے اپنی گاڑیوں کی ٹنکی بھرنے کے لیے پیٹرول پمپس پر پہنچ گئے، جس کے باعث بعض مقامات پر لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ بڑی تیل کمپنیوں جیسے انڈین آئل (IOCL) اور بھارت پیٹرولیم (BPCL) نے تصدیق کی ہے کہ تیل ڈپووں سے سپلائی معمول کے مطابق جاری ہے اور گھبراہٹ میں خریداری کی وجہ سے مقامی طور پر دباؤ پیدا ہو گیا ہے، جس پر فوری طور پر قابو کر لیا گیا۔
فرضی خبروں اور پروپیگنڈے سے کیسے نمٹا جائے؟
ماہرین کے مطابق بحران کے دوران ایسی فرضی خبروں کا پھیلاؤ معاشرے میں عدم استحکام پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ایسی کوئی مشکوک پوسٹ دیکھتے ہیں تو درج ذیل اصولوں پر عمل کریں:
فوری طور پر رپورٹ کریں: فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یا واٹس ایپ پر ایسی پوسٹس پر 'گمراہ کن' یا 'جعلی خبریں' کے زمرے میں رپورٹ کریں۔
سرکاری تصدیق طلب کریں: کسی بھی بڑی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی سچائی کی تصدیق کے لیے وزارت پیٹرولیم یا مستند ویب سائٹ چیک کریں۔
قانونی شکایت: اگر کوئی جان بوجھ کر افواہیں پھیلا رہا ہے تو نیشنل سائبر کرائم پورٹل (cybercrime.gov.in) پر شکایت درج کروائی جا سکتی ہے۔
