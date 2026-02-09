بینک کی طرح یو پی آئی سے نکالی جا سکے گے پی ایف کی رقم، اپریل میں لانچ ہوگی ایک نئی ایپ!
نئی EPFO ایپ ممبران کو پاس بک بیلنس، اکاؤنٹ کی معلومات اور دیگر خدمات تک رسائی کی بھی اجازت دے گی۔
Published : February 9, 2026 at 10:24 PM IST
نئی دہلی: ایمپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) اپنے صارفین کے لیے ایک نئی سہولت لا رہی ہے۔ ایک اعلیٰ ذریعہ نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ایک نئی موبائل ایپ، جو اس سال اپریل میں شروع کی جائے گی، اراکین اپنے پی ایف کی رقم سیدھے بینک کھاتوں میں یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس (یو پی آئی) کے ذریعے نکال سکیں گے۔
یو پی آئی کے ذریعے محفوظ اور فوری واپسی
ذرائع کے مطابق، وزارت محنت ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے جس میں ای پی ایف کا ایک حصہ محفوظ کیا جائے گا، جب کہ باقی رقم یو پی آئی گیٹ وے کے ذریعے بینک اکاؤنٹس میں براہ راست منتقلی کے لیے دستیاب ہوگی۔ نئی موبائل ایپ کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ممبران اپنے بینک اکاؤنٹس میں رقوم کی منتقلی کے لیے یو پی آئی پن کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ لین دین کر سکیں گے۔
نئی ایپ میں شامل دیگر خصوصیات
نئی ای پی ایف او ایپ صرف نکاسی تک ہی محدود نہیں رہے گی۔ ممبران اس ایپ کے ذریعے پاس بک بیلنس، اکاؤنٹ کی معلومات اور دیگر خدمات تک بھی رسائی حاصل کر سکیں گے۔ فی الحال، اراکین اپنے ای پی ایف اکاؤنٹس تک رسائی کے لیے یا تو یو اے این پورٹل یا امنگ ایپ استعمال کرتے ہیں۔ نئی ایپ ای پی ایف او سبسکرائبرز کو خدمات کی بہتر رسائی فراہم کرے گی۔
ٹیسٹنگ اور لانچ کی تیاری
ذرائع نے بتایا کہ ای پی ایف او فی الحال اس سروس کی جانچ کر رہا ہے۔ وزارت محنت اپریل 2026 میں بڑے پیمانے پر ایپ کو متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایپ کے لانچ ہونے کے بعد، صارفین موبائل ایپ پر اپنے اہل ای پی ایف بیلنس کو دیکھ سکیں گے اور انہیں براہ راست بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر سکیں گے۔
توقعات اور سہولت کے فوائد
ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اقدام ای پی ایف او کی ڈیجیٹل خدمات کو مزید قابل رسائی، شفاف اور تیز بنائے گا۔ ملازمین کو اب پی ایف کی رقم نکالنے کے لیے پیچیدہ طریقہ کار سے نہیں گزرنا پڑے گا، جس سے وقت کی بچت ہوگی۔
یہ نئی ایپ ای پی ایف او کے ڈیجیٹل انڈیا کے اقدامات کو مزید تقویت دے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ملازمین کو اپنے فنڈز تک فوری رسائی حاصل ہو۔
